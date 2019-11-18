 Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів НВ.

"Співробітники служби безпеки Микитася (Максим Микитась - екснардеп, ексдиректор "Укрбуду", САП веде проти нього справу за махінації з квартирами. - Ред.) повідомили мені, що Микитась завіз Валерію Давиденку $1,5 млн доларів за програш мажоритарника "Слуги народу" в моєму 206 окрузі. Інші округи в області також продали. За скільки - не знаю. Також мені відомо, що в 208-му окрузі, де обирався сам Давиденко і його колега Борис Приходько (позафракційний депутат, обраний у 210 окрузі) були навмисно поставлені слабкі кандидати від "Слуги народу". Забудовник був на гачку у силовиків і будь-яким способом хотів потрапити в Раду. Гроші, найімовірніше, вимив з обігу "Укрбуду". Чув, що сумками вивозили готівку з офісу компанії", - сказав він.

На запитання, чому депутат почав звинувачувати керівництво фракції в здачі округів лише зараз, Поляков заявив, що "хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався Богдан", з яким він поговорив на Банковій після виборів.

"Хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Після виборів у мене та інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Корнієнко і спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що глава штабу "Слуги народу" Халімон зливав нас і навіть протидіяв.

Богдан сказав, що про все знає. І Халімон не матиме стосунку до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. І додав, що ми - молодці. Я йому повірив, а він пообіцяв, що все перекаже президенту. Але при цьому Халімона зробили заступником голови фракції і комітету", - сказав нардеп.

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Поляков також повідомив, що коли у вересні підійшов до президента Володимира Зеленського та сказав, що не хоче, щоб на місцевих виборах "повторилося те, що відбувалося на парламентських, коли продавалися округи і нас свої ж мочили", той "був дуже здивований".

"Богдан стояв поруч і його перекосило. Я зрозумів, що Богдан нічого йому не розповідав або ж виклав свою версію.

Далі я кілька разів виступав на засіданнях фракції - діалогу не було. Тоді я вже публічно почав порушувати це питання", - зазначив депутат.

Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход з трибуни ВР заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать із фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".