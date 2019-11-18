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 Політика України
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 Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков

Нардеп Антон Поляков, якого виключили минулого тижня зі складу фракції "Слуга народу", звинуватив главу ОП Андрія Богдана в тому, нібито останній приховував від президента повідомлення про "здачу" за гроші мажоритарних округів СН, на що йому скаржилися в Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів НВ.

"Співробітники служби безпеки Микитася (Максим Микитась - екснардеп, ексдиректор "Укрбуду", САП веде проти нього справу за махінації з квартирами. - Ред.) повідомили мені, що Микитась завіз Валерію Давиденку $1,5 млн доларів за програш мажоритарника "Слуги народу" в моєму 206 окрузі. Інші округи в області також продали. За скільки - не знаю. Також мені відомо, що в 208-му окрузі, де обирався сам Давиденко і його колега Борис Приходько (позафракційний депутат, обраний у 210 окрузі) були навмисно поставлені слабкі кандидати від "Слуги народу". Забудовник був на гачку у силовиків і будь-яким способом хотів потрапити в Раду. Гроші, найімовірніше, вимив з обігу "Укрбуду". Чув, що сумками вивозили готівку з офісу компанії", - сказав він.

На запитання, чому депутат почав звинувачувати керівництво фракції в здачі округів лише зараз, Поляков заявив, що "хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався Богдан", з яким він поговорив на Банковій після виборів.

"Хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Після виборів у мене та інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Корнієнко і спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що глава штабу "Слуги народу" Халімон зливав нас і навіть протидіяв.

Богдан сказав, що про все знає. І Халімон не матиме стосунку до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. І додав, що ми - молодці. Я йому повірив, а він пообіцяв, що все перекаже президенту. Але при цьому Халімона зробили заступником голови фракції і комітету", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції". ВIДЕО

Поляков також повідомив, що коли у вересні підійшов до президента Володимира Зеленського та сказав, що не хоче, щоб на місцевих виборах "повторилося те, що відбувалося на парламентських, коли продавалися округи і нас свої ж мочили", той "був дуже здивований".

"Богдан стояв поруч і його перекосило. Я зрозумів, що Богдан нічого йому не розповідав або ж виклав свою версію.

Далі я кілька разів виступав на засіданнях фракції - діалогу не було. Тоді я вже публічно почав порушувати це питання", - зазначив депутат.

Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход з трибуни ВР заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать із фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте: Для виключення Скороход із фракції достатньо голосів, для Полякова - ще потрібно 5, - Арахамія

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160197
 
   
 Топ коментарі
 
Царь не знает, что его бояре плохие...
Верим-верим.
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"Сам ты "перекосило"!, кричал Богдан, вытирая с ноздрей беленький "Сан-Тропе"..
Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 5008
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От зебильной партии пока сльішньі только скандальі, и єто без помощи оппозиции.
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А чего же тогда Поляков сразу не положил на стол "партбилет" ? Или то же перекосило от этой одной мысли ?
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Также как и Скороход потому что были прикормлены,их все устраивало,но сейчас даже лучше все увидели в действии слуг народа и новое лицо власти
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Зебіли можуть гордитися своїм вибором, тупорилі валянки
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Він до останнього сподівався, що і йому щось обломиться )
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А він хіба член КПСН?
блаЗЄнські, знайте, що депутатські місця ваш блаЗЄнський продавав не лише члЄнам "партії". Їжте тепер своє лайно.
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На цей раз постою та поспостерігаю як блаЗЄнські споживають лайно. Ще й нахвалюють.
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а кто нахваливает ? я просто не верю этим двух уволенным хмырям , вот и всё. Ты им веришь ?
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Я м також не довіряю. Але факт продажу округів не викликає сумніву. Бо як би ці двоє опинилися б у ВР? І вони мовою дипломатів кажуть: спробуєте зняти з нас недоторканість чи усунути з ВР, ми надамо всі матеріали щодо продажу округів, "...у нас всє ходьі запісаньі..." (с). Звісно, що довести в умовах 100%_своєВо_прокуроа буде неможливо, але шкандаль буде немалий.
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Шкандаль не буде. Шкандаль вже є. І о-го-го який !
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"Сам ты "перекосило"!, кричал Богдан, вытирая с ноздрей беленький "Сан-Тропе"..
Богдана перекосило, когда я сказал Зеленскому о "продаже" округов, - исключенный из фракции "СН" Поляков - Цензор.НЕТ 5008
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Царь не знает, что его бояре плохие...
Верим-верим.
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Он же читает, мониторит СМИ, соцсети.
Никогда не видел статей о своих негодяях?
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А мониторят то Богданы и бояре, ЕМУ докладывают!! То что им выгодно.И если он верит -значит дурак.
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боїться, що якщо увійде, то не зможе вийти... Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 9028
Взагалі, про все блаЗЄнський знає ліпше за нас. Цей виродок (блаЗЄнський) є типовим носієм хуцпи як життєвого принципу. Але хохлобидло на щось від нього чекає.
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Ну теперь этих двоих будут пиарить постоянно, они уже на Ньюзван и 112 как на работу ходят, герои прям. Чтоб поднять популярность скоро от них и не такое услышим.
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От зебильной партии пока сльішньі только скандальі, и єто без помощи оппозиции.
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А слышим что к ЗЕБИЛОВ все покупается!! Вот такое "честное" зеленое стадо!!
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Народне щастя стрімко лине вгору
Шаленим гуркотом лунає стук сердець
Народним слугам - грошей у комору
А пересічним - повний Трускавець
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ух ты . как интересно . продолжай не останавливайся


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Да этого морального урода Богдана ещё в роддоме перекосило.
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😀Вот такое оно зеленое стадо....особо "честное"...и особо "неподкупное"...
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в рассказах 150 прямых участников таскания на Субботнике с Лениным бревна почему то не оказалось ни одного еврея.... ну да кто то скажет так тож була Суббота и что коглда нашему Зедебилу надо они гешефт и по субботам пилякают.... наплевав на каноны Торы и Талмуда...
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всё как обычно. при любой власти тут будет такое ещё лет 50.
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С каждым днем повествования этих двух "обличителей" обретают новый размах и краски. Правда, пока их не вышвырнули, их все устраивало. Странно, как это до сих пор Рабинович не пригрел в ОПЗЖ .
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Я писал в фейсбуке что этот гадюшник Во главе с Богданом хуже чем БПП порошенко, там все было на виду ,а здесь под ковром!! И СН те еще суки.
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Если у продажных шлюх вроде полякова Андрей Богдан вызывает такую ненависть и злобу, значит все он правильно делает.
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Шоу блазєнів продовжується...
Наступним номером буде ..... (крутиться колесо рулетки)
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Пардон, не по теме:

По счетам платит проигравший

2 новости:
1:
Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 4816

2:
Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 656

Роман Донік: Вы знаете, зачем отменили «граничні тарифи на опалення і водопостачання», то есть максимум на тарифы по отоплению и горячей воде? Это для того чтобы за ваш счёт бесплатно содержать семьи погибших боевиков. Так что, мой дорогой зелёный дружочек, ты там держись. Дальше будет веселее. Они, со всеми этими принятыми для себя льготами, пойдут на переговоры с Зеленским и он, конечно, их требования признает. А платить за это будешь ты и твои дети.
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"Збагойна, парахаботы! Главное - не воровать", - кажется так он поговаривал, правильно? Ну только продавать и покупать-то можнаа.
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Свиньи, тупо свиньи с бараном во главе. Народ выбрал президента, а страной управляю адвокат-аферист богдан и старый жид. У Вовки в своем же аппарате авторитет, как у молодого лейтенанта в херовом подразделении со старыми прапорами и комбатом-алкашом. В глаза ему говорят "вы, дозвольтэ, виноват", а за спиной "дай тому лошаре, пусть подпишет". Нелох 42 года говорил, что прошел путь от мягкости к твердости, оно и видно, говно засохло, тверже стало
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Бггг)))за 5000$ сдать все и оказаться на гиляке, вместе с зелупой и богданом, у которых миллиарды теперь, способны только зебанаты
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Так це правда, Богуслаєву підсунули полубомжа свадебного фотографа, щоб він переміг, але трапелося все навпаки, ноунейм с тріском переміг десятилітнього засівальника округа. ЗЕ команда-корупціонери з самого початку.
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ТРЕТИЙ МАЙДАН ПРИЙДЕТ - ПОРЯДОК НАВЕДЕТ !!!
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Поляков также сообщил, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому... тот "был очень удивлен".
Мене нещодавно на Цензорі один зеблан переконував, що у Зе як у актора і коміка "багато масок", які він може "вдягати" за необхідності. Очевидно, що в даному випадку ЗЕзюдент вправно вдяг маску "очень удівльон".
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Перекосило Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков - Цензор.НЕТ 6956
От якби в нього очиці округлилися -- ото було б диво
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Всё будет Украина.Есть Порошенко .Нет Порошенко.
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А куда зеленое стадо девает трилиарды денег которые типа воровала предыдущая власть？
По идее...если верить тому что ранее вещал канал Г+Г....и вмякие разные дубинские с гопкомпанией....сейчас бабла должно быть море...
Зебобики с полными нашитыми перед выборами накладными карманами должны все ходить...
А где деньги Зин？😀
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Напоминает фильм "Богемская рапсодия" про Фредди Меркьюри и Qween. У Фредди был такой помощник, который всех от него отсекал, манипулировал и скрывал информацию ради своей корысти. Но однажды у певца открылись глаза и он его выгнал.
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Украиной правят четверо: бандит, его адвокат, предатель и дурак - Пионтковский. Видео Ноябрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии

Эта четверка подставила Украину…
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.
Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», передает «Обозреватель».
В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.
Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками«, - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимира Путина».







«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.
То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.
Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.
Эта четверка подставила Украину«, - резюмировал он.

В тему - Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
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22-минутное видео - Метки: Андрей Ермак, Андрей Пионтковский, Богдан, Владимир Зеленский, Коломойский

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