 Богдана перекосило, коли я сказав Зеленському про "продаж" округів, - виключений із фракції СН Поляков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів НВ.
"Співробітники служби безпеки Микитася (Максим Микитась - екснардеп, ексдиректор "Укрбуду", САП веде проти нього справу за махінації з квартирами. - Ред.) повідомили мені, що Микитась завіз Валерію Давиденку $1,5 млн доларів за програш мажоритарника "Слуги народу" в моєму 206 окрузі. Інші округи в області також продали. За скільки - не знаю. Також мені відомо, що в 208-му окрузі, де обирався сам Давиденко і його колега Борис Приходько (позафракційний депутат, обраний у 210 окрузі) були навмисно поставлені слабкі кандидати від "Слуги народу". Забудовник був на гачку у силовиків і будь-яким способом хотів потрапити в Раду. Гроші, найімовірніше, вимив з обігу "Укрбуду". Чув, що сумками вивозили готівку з офісу компанії", - сказав він.
На запитання, чому депутат почав звинувачувати керівництво фракції в здачі округів лише зараз, Поляков заявив, що "хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався Богдан", з яким він поговорив на Банковій після виборів.
"Хотів, щоб спочатку в ситуації розібрався керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Після виборів у мене та інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Корнієнко і спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що глава штабу "Слуги народу" Халімон зливав нас і навіть протидіяв.
Богдан сказав, що про все знає. І Халімон не матиме стосунку до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. І додав, що ми - молодці. Я йому повірив, а він пообіцяв, що все перекаже президенту. Але при цьому Халімона зробили заступником голови фракції і комітету", - сказав нардеп.
Поляков також повідомив, що коли у вересні підійшов до президента Володимира Зеленського та сказав, що не хоче, щоб на місцевих виборах "повторилося те, що відбувалося на парламентських, коли продавалися округи і нас свої ж мочили", той "був дуже здивований".
"Богдан стояв поруч і його перекосило. Я зрозумів, що Богдан нічого йому не розповідав або ж виклав свою версію.
Далі я кілька разів виступав на засіданнях фракції - діалогу не було. Тоді я вже публічно почав порушувати це питання", - зазначив депутат.
Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход з трибуни ВР заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать із фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".
блаЗЄнські, знайте, що депутатські місця ваш блаЗЄнський продавав не лише члЄнам "партії". Їжте тепер своє лайно.
Верим-верим.
Никогда не видел статей о своих негодяях?
Взагалі, про все блаЗЄнський знає ліпше за нас. Цей виродок (блаЗЄнський) є типовим носієм хуцпи як життєвого принципу. Але хохлобидло на щось від нього чекає.
Шаленим гуркотом лунає стук сердець
Народним слугам - грошей у комору
А пересічним - повний Трускавець
Наступним номером буде ..... (крутиться колесо рулетки)
По счетам платит проигравший
2 новости:
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Роман Донік: Вы знаете, зачем отменили «граничні тарифи на опалення і водопостачання», то есть максимум на тарифы по отоплению и горячей воде? Это для того чтобы за ваш счёт бесплатно содержать семьи погибших боевиков. Так что, мой дорогой зелёный дружочек, ты там держись. Дальше будет веселее. Они, со всеми этими принятыми для себя льготами, пойдут на переговоры с Зеленским и он, конечно, их требования признает. А платить за это будешь ты и твои дети.
Мене нещодавно на Цензорі один зеблан переконував, що у Зе як у актора і коміка "багато масок", які він може "вдягати" за необхідності. Очевидно, що в даному випадку ЗЕзюдент вправно вдяг маску "очень удівльон".
От якби в нього очиці округлилися -- ото було б диво
По идее...если верить тому что ранее вещал канал Г+Г....и вмякие разные дубинские с гопкомпанией....сейчас бабла должно быть море...
Зебобики с полными нашитыми перед выборами накладными карманами должны все ходить...
А где деньги Зин？😀
Эта четверка подставила Украину…
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.
Об этом рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в интервью «Ложь путинского режима», передает «Обозреватель».
В частности, он поведал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.
«Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе.
Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками«, - заявил Пионтковский.
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему «не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимира Путина».
«Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства.
То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно так же вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима.
Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский.
Эта четверка подставила Украину«, - резюмировал он.
В тему - Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
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22-минутное видео - Метки: Андрей Ермак, Андрей Пионтковский, Богдан, Владимир Зеленский, Коломойский
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