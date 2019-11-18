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 Політика України
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Все про:Азовське море (1229) корабель (603) Росія (20847) Бутусов Юрій (1114)

 Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів

Українські буксири і рятувальне судно стоять на якорі в точці зустрічі в очікуванні російських кораблів, які буксирують захоплені українські катери і буксир "Яни Капу".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Станом на 8:00 українські буксири "Титан", "Гайдамака" і рятувальне судно "Сапфір" стоять на якорі в точці зустрічі біля східного узбережжя Криму в супроводі російських бойових кораблів. Очікується підхід російських кораблів, які буксирують захоплені українські катери і буксир "Яни Капу". Очевидно, передача відбудеться найближчим часом, але росіяни затягують процес", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160195
 
 
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ох как бы потом не пришла новость три буксира Россия доставила в Керч как таких что вели шпионскую деятельность против суверенитету России... Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 4981 и думаете ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ТАКИМ КЛОВАНОМ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ и ктсати где сам Клован не в морге часом????!!!!! Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів - Цензор.НЕТ 5126
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Ждут усиления ветра, учитывая мореходность этих суден, расчет сделан чтобы они затонули в шторм.
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"в сопровождении российских боевых кораблей"

Почему украинские буксиры в сопровождении вражеских кораблей?
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Нашим боевым кораблям в свои территориальные воды заходить нельзя ....Хомчак и паРашка считает это провокацией...
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а кто их сдал нанороссии? не придуривайся
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Ждут пока верстают кипы методичек про "зраду".
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Головне щоб кацапи ще й буксіри не забрали Украинские буксиры стоят на якоре в точке встречи: россияне затягивают процесс передачи, - Бутусов о возвращении захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 8101
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Классический разводняк....все будет на грани срыва и тут Ермак все порешает на "личных связях и дипломатическом гении"....оркестр, фанфары...нужный человек в команде преЗЕдента и т..д...
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От порта Керчи до этого мыса Такиль, даже если идти самым малым ходом- максимум 1,5 часа хода. Дадим 2 часа. Выход из Керчи вчера состоялся в дневное время. Вывод: они уже следуют не менее 19 часов!!! Шо-то тут не так...
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тут кривизну Земли надо учитывать...
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Хорошо, учтем. Дадим 4 часа на буксировку от Керчи до Такиля. Погода была отменная вчера, на видео всё прекрасно было видно... Таки где этот конвой пропадает уже аж 15 часов?!
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ЗелеДЯтлы, а почему не в Азовском море, а в Чёрном? Ведь от Керчи до Мариуполя гораздо ближе. И тут, ваш любимый мастер имитации игры х..м на рояле сдал интересы страны. А это ст 111 УКУ.
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от Керчи до Мариуполя нету моста, получится тогда что срузькие пропустили корабли под мостом и в Мариуполь
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А ты знаешь в каком они состоянии и есть ли в Мариуполе возможности для ремонта?
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Я знаю, что в Мариуполе есть ВСЕ возможности для ремонта. Состояние же, если плохое, то в разы безопаснее было бы их отбуксировать в Мариуполь. Азов- это не Черное море, с его сюрпризами, в данное время года.
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Будет смешно, если это +3 корабля к захваченным будут)
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Таким макаром Моника скоро весь наш небольшой флот срашанцам передаст...
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Московитські кораблі чекають сигналу, коли краб свисне.
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Ні про що з рашистами домовитися неможливо! Обдурять, набрешуть, потім купу умов запропонують.... Про росіян треба знати одне--довіряти їм не можна, вони вороги для нас і такими залишаться назавжди.
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Капець. Идёт серьезная операция, у людей там нервы на пределе,а тут находятся реально дураки что ёрничают. Это стандартная тактика руских вести переговоры до последней секунды, ставить все новые и новые условия с позиции силы. Это вам не трусливый Мародёр что отдал "заблудившихся" десантников просто так даже не потрепав руским нервы.
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