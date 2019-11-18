 Українські буксири стоять на якорі в точці зустрічі: росіяни затягують процес передачі, - Бутусов щодо повернення захоплених РФ кораблів

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Станом на 8:00 українські буксири "Титан", "Гайдамака" і рятувальне судно "Сапфір" стоять на якорі в точці зустрічі біля східного узбережжя Криму в супроводі російських бойових кораблів. Очікується підхід російських кораблів, які буксирують захоплені українські катери і буксир "Яни Капу". Очевидно, передача відбудеться найближчим часом, але росіяни затягують процес", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.