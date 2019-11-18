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Все про:Зеленський (3578) Казахстан (95) Назарбаєв (39) Путін (11530)

 Офіційних запрошень для проведення зустрічі Зеленського і Путіна в Нур-Султані не направляли, - МЗС Казахстану

Офіційних запрошень президентам України Володимиру Зеленському та Росії Володимиру Путіну Казахстан не направляв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Казахстан", про це заявив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.

"Пропозиція Назарбаєва про переговори Путіна і Зеленського в Казахстані прозвучала як тема обговорення на рівні експертів, МЗС не направляло офіційних запрошень", - заявив міністр.

Нагадаємо, 12 листопада, Назарбаєв висловив переконання, що Путін і Зеленський зможуть домовитися про врегулювання ситуації на сході України під час особистої зустрічі, і запропонував провести її на території Казахстану.

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо мета - обговорити особливий статус Донбасу, то зустрічатися немає сенсу, - Верещук щодо пропозиції Назарбаєва стосовно зустрічі Зеленського і Путіна "тет-а-тет"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160193
 
 
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Не хватало еще чтобы узкоглазые азиаты ( орда по определению) ЛЕЗЛИ УЧИТЬ КИЕВСКУЮ РУСЬ .
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А ты сиди молча, пристроившийся потребитель немецких налогов за счёт горя евреев
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Звичайно, Треба розвести війська, тобто відвести ЗСУ, аж до румунського кордону.
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Аж до Парижу , до Макрона 😀😀😀
Кацапы в лаптях только и мечтают увидеть Париж и умереть
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табун азиатов в голой степи.
ВОТ ТУДА НАШЕГО БУБОЧКУ И ЗАМАНИВАЮТ
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Зачем какой-то Нурсултан? Встречу нужно организовывать в Гааге.
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