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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (113) Донбас (13686) Пристайко (256)

 Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко завив, що хотів би, щоб участь у місцевих виборах на Донбасі брали всі, включно з переміщеними особами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ніякої "зради" не заплановано. Легко відштовхуватися від уже ухваленого рішення: БДІПЛ ОБСЄ мають сказати, наскільки вибори були прозорі. Вони будують свою оцінку на певних критеріях, у яких абсолютно чітко прописано, що має бути забезпечено на виборах, зокрема …ситуація з безпекою, доступ ЗМІ і т.д.", - зазначив міністр.

Пристайко вважає, що кожен із цих критеріїв має бути забезпечений.

"Жодних інших планів і підкилимних домовленостей у нас немає", - наголосив він.

За словами міністра, він хоче, щоб участь у виборах брали всі, включно з переміщеними особами.

"Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування. Як взяти, суто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їхні будинки зруйновані? Вони точно хочуть повертатися? А ті, хто виїхав у Росію, Білорусь або на заробітки в Європу, ми їх по одному будемо назад повертати? Найпростіше прикритися інструкціями і порядками і казати, що все це неможливо, і чекати, поки воно само собою якось вирішиться", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчі два-три роки жодних підстав для проведення виборів в ОРДЛО немає, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160192
 
 
 Топ коментарі
 
Сказав зрадник, що ніякої зради не заплановано.
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Звісно "Никакой "зрады" не заплановано, вона вже відбулася. Никакой "зрады" в проведении местных выборов на оккупированном Донбассе не запланировано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3531
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Никакой зрады. Просто зрада и всё
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Сказав зрадник, що ніякої зради не заплановано.
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Редактори Цензора.
Даю завдання - не менш десяти тем з Приставкою.
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Приставка сегодня главный ньюсмейкер тут походу. Наверно кроме его брехни в Украине больше некого послушать.
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Звісно "Никакой "зрады" не заплановано, вона вже відбулася.
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"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения:

БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д.", - отметил министр."
Источник: https://censor.net.ua/n3160192

Это должно зафиксировать то ОБСЕ, в котором полно кацапов и которые гуляют на свадьбах террористов?
Эти расскажут....
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Ззовні виглядає , як ніби і розумний чоловік. А як послухаєш маячню того дристайка ну то кінчений зебіл 😕
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син ґебнюцького генерала може бути розумним лише на користь кацапії.
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зелебень надо по фанарям развесить и чем раньше тем лучше
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А кизячки ростовские,буряты разные тоже могут там голосовать?
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Кстати об ОБСЕ. Эта Миссия базируется в Мариуполе, в нескольких сотнях метрах от меня, не более чем в пяти сотнях. Так ранее я постоянно натыкался на их машинки, их было реально много, а в последнее время- редчайший случай, что увижу. Вот щас помотаюсь по городу, аж интересно- это уже система? Можэ их куда-то перебросили, в места разведения, например?
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Дуже кортить московським кураторам зебанди як найшвидше влаштувати справжню громадську війну...
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БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные.- подельники рашиста в Украине.содержащиеся на кремлевские монеты должны сказать"зеленому слуге" ,что зрады нет...а референдум для чего???Власть вУкраине украинская.или в Украине власть кремлевских подельников ???
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И ни слова о полном контроле ВСУ над границей, расформировании днр и лнр, разоружении банд и вывода кацапских военных. Дрыщ *******, тебе уже весь мир объясняет, что без этого никаких выборов там не будет.
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Так так... Заспівай на про "зрааадииинемаааааа"...
То я дивлюсь у пукіна навіть ботокс порозовів від задоволення.
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Заклики побудувати "стіну" між підконтрольними Києву окупованими територіями і районами Донецької та Луганської областей грають на руку Росії, заявив в інтерв'ю"Сегодня", опублікованому 17 листопада, український дипломат, колишній заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.﻿Заклики побудувати стіну на Донбасі грають на руку Росії - Єлісєєв / ГОРДОН Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3157
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Єлісєєв - добре відомий українофоб і путінофіл. Якщо він десь загубить своє посвідчення майора ФСБ, то велике прохання - поверніть йому. Бажано через мережу ФБ, наприклад
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Команда По і Зе - дві команди шпигунів, що працюють узгоджено! Гандонів хочуть заштовхати в Україну з особливим статутом! А це є загибель для України! Лугандони - це гангрена! Гандонів треба позбавляти права голосу ДОВІЧНО!!!! А разом з цим права обиратись, працювати силовиками, на керівних держпосадах, вихователями і вчителями молодших класів.
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Гм.А є в світовій практиці випадки проведення виборів на окупованих територіях ?
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Сама организация проведения в ОРДЛО и есть зрада. И пристайки с прочей ЗЕлёной плесенью попадают под ст 111 ККУ.
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Разом з російським шигуном Порошенком.
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А ведь правда, а как проголосуют те, кто оттуда выехал?
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Практично всі біженці з Лугандону за те, щоб відгородитись від цієї ракової пухлини. Цю токсичну теріторію навіть в паРашу брати не хочуть.
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Тобто вибори на Лугандоні- вже вирішена справа.
Гадаю, до Нового року зелена пліснява знищить Україну.
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