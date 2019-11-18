 Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ніякої "зради" не заплановано. Легко відштовхуватися від уже ухваленого рішення: БДІПЛ ОБСЄ мають сказати, наскільки вибори були прозорі. Вони будують свою оцінку на певних критеріях, у яких абсолютно чітко прописано, що має бути забезпечено на виборах, зокрема …ситуація з безпекою, доступ ЗМІ і т.д.", - зазначив міністр.

Пристайко вважає, що кожен із цих критеріїв має бути забезпечений.

"Жодних інших планів і підкилимних домовленостей у нас немає", - наголосив він.

За словами міністра, він хоче, щоб участь у виборах брали всі, включно з переміщеними особами.

"Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування. Як взяти, суто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їхні будинки зруйновані? Вони точно хочуть повертатися? А ті, хто виїхав у Росію, Білорусь або на заробітки в Європу, ми їх по одному будемо назад повертати? Найпростіше прикритися інструкціями і порядками і казати, що все це неможливо, і чекати, поки воно само собою якось вирішиться", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

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