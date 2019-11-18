 МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.
Пристайко зазначив, що МЗС має "папку з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює". У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати альтернативні варіанти дій.
"Я вже багато разів казав, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.
Водночас він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.
"І в нас у запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту у загальних рисах", - додав Пристайко.
Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
Пункт 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня...
Кто-то сказал - каким способом прекратить огонь?
Інше питання, що коли не виконаний п. 1 мінських угод, то який сенс переходити до виконання інших пунктів??? Починати говорити про інші пункти треба мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
Не хер УКРАИНУЕВ раком ставить ради сепаров.
НЕЧЕГО ПРОСЫРАТЬ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(Как вообще можно верить сынку генерала КГБ?)
2.Папка №2 "Капітуляція".
Сьогодні тільки слухала "концерт" від своєї тітки вчительки. "Власть скоти, уроди! Над людьми іздіваються!" Їм якісь там надбавки скасували.
Я не вслухалася в деталі, а сиділа в іншій кімнаті і тупо ржала.
Бо цьоця за Зе голосувала. Завіса!