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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1956) мінські угоди (1657) Пристайко (256)

 МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко

Альтернативою Мінським угодам може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що МЗС має "папку з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює". У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати альтернативні варіанти дій.

"Я вже багато разів казав, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації

Водночас він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.

"І в нас у запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту у загальних рисах", - додав Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160191
 
 
 Топ коментарі
 
Боротьба проти рашистських загарбників безглузда?

Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
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дРистайко!!!))) у вашей "команды" есть только один план, обогатить беню и сдать Украину ПИДОраше!!!!
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Вариант номер два - лугандон в резервацию. Вот мацква сбеситься от такого
Не хер УКРАИНУЕВ раком ставить ради сепаров.
НЕЧЕГО ПРОСЫРАТЬ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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чому "любой" ...на "перший" раз до Дніпра вистачить на пів року ...
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хотелось бы прочесть ответ от этого Жени пацифиста . каким образом он планирует прекратить " Цю безглузду кроваву бійню " и на какие уступки он готов пойти для этого
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Боротьба проти рашистських загарбників безглузда?

Адмін, я бачив багато повідомлень з таким текстом від різних відвідувачів.Зверніть увагу.
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Когда сзади тебя будет пристраиваться насильник, прекрати эту бессмысленную бойню... Расслабься и принимай удовольствие...
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Полный бред! Какие-то папки, обрисованные общими чертами.... Из всего этого интервью понятно только одно - нихрена ничего у них нет! И будут делать то,что им скажут....
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Врёт:
Пункт 1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня...

Кто-то сказал - каким способом прекратить огонь?

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Ну є приклад 11 листопада 1918: в 10:59 по всьому західному фронту ще стріляли, а в 11:00 все затихло. Чому? БО СТОРОНИ ЦЬОГО ДІЙСНО ХОТІЛИ! І виконали домовленності. Сєпари ж не хочуть припиняти вогонь...

Інше питання, що коли не виконаний п. 1 мінських угод, то який сенс переходити до виконання інших пунктів??? Починати говорити про інші пункти треба мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
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дРистайко!!!))) у вашей "команды" есть только один план, обогатить беню и сдать Украину ********!!!!
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Вариант номер два - лугандон в резервацию. Вот мацква сбеситься от такого
Не хер УКРАИНУЕВ раком ставить ради сепаров.
НЕЧЕГО ПРОСЫРАТЬ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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Этот вариант должен быть единственным.
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И в этой папке - памперс.
(Как вообще можно верить сынку генерала КГБ?)
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1.Папка №1 "Перемога"
2.Папка №2 "Капітуляція".
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Maryna Šobotjuk‏ @Shobotyuk 12 ч.12 часов назад

МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6739

Сьогодні тільки слухала "концерт" від своєї тітки вчительки. "Власть скоти, уроди! Над людьми іздіваються!" Їм якісь там надбавки скасували.
Я не вслухалася в деталі, а сиділа в іншій кімнаті і тупо ржала.
Бо цьоця за Зе голосувала. Завіса!
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Який мир вони збираються підтримувати, коли кожен день стріляють?
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Що ти брешеш, сину ґебнюка. Ви вже про все домовилися з кацапнею залишилося лише підписати капітуляцію.
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Ні, блаЗЄнський. ...брешеш, людоморе... (с)
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А ти читав, що в Мінську підписано. Першим пунктом що є? Припинення вогню. Вогонь припинили? Ні, досі стріляють! То якого біса тоді Зе біжить поперед батька в пекло і починає виконувати інші пункти??
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Один підписав, другий спішить виконати. Висновок? Обоє-рябоє!
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Пане Пристайко а в цій "папці №2" часом не памперси знаходяться на всякий випадок?
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Кто у этого режима папка - мы знаем. Вопрос: кто мамка ?
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сосед передал много - разных папок "слугам" ,и в каждой папке итог один и тот -же
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Здати Україну кацапні..ось варіант 2 у зебілоідів! Але х:@ їм в їхнє гризло сєпарське!
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Тую папку-мамку, пукін вже читав, в оригіналі. А можливо він її навіть писав власноручно. МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1328
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Порох предложил нариду нормальную повестку для неразвитого формирующегося государства с основательно прополотым совком населением: Армия, мова, вира. Да - архаичная повестка. Ну так а кто сказал, что Украина на том же уровне развития, что и соседние страны находятся? Украина архаичная и есть, но на согласии по этим вопросам можно начинать строить страну. Так население этой территории даже "Армия, мова, вира"(с) откинуло, типа нафик им эти сложности нужны, на хлеб не намажешь, и просто проголосило за тех, кто денежку малую да мир любой ценой посулили. Тьху. Они заслужили то, что будет.
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А "кейс" что уже потеряли или продали？ раньше у зебобиков всегда был "кейс"...а теперь только "папка"...😀
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Если и есть у зебанды хоть какая-то секретная папка, в чём я очень сомневаюсь,то она давно уже у *****, с таким обилием агентуры на высших государственных должностях.
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