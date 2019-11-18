EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  961  14
Все про:акція (660) Вашадзе (8) Грузія (611) опозиція (190) протест (1027)

 Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів

Будівлю парламенту Грузії до ранку понеділка фактично заблоковано представниками опозиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На ворота будівлі напередодні опозиціонери повісили ланцюги із замками. Мішками з будівельним сміттям і піском перекрито вулиці, якими депутати на службових автомобілях під'їжджають до будівлі.

Усю ніч близько 200 опозиціонерів провели біля парламенту в наметах, поблизу яких у залізних бочках горить багаття для обігріву.

"Закликаю парламентаріїв, щоб уникнути інцидентів, сьогодні утриматися від виходу на роботу. В опозиції є конкретний план дій, який не виходить за межі закону і Конституції", - сказав журналістам у понеділок лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Він назвав дуже важливими заяви посольства США і представництва Євросоюзу, які "практично забезпечили мирний розвиток подій минулої ночі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тісна співпраця України з Грузією та Румунією допоможе стримати РФ "від ухвалення жахливого рішення", - генерал Ходжес

"Сьогодні ввечері планується зустріч лідерів опозиції з представниками дипломатичного корпусу. Ще напередодні ми направили лист дипломатичним представництвам у Грузії, в якому пояснили свої протестні дії", - сказав Вашадзе.

Він повідомив, що мітинг опозиції біля будівлі парламенту триватиме до виконання вимог щодо відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Раніше посольство США і представництво Євросоюзу в Тбілісі у зв'язку з акціями протесту, що відбуваються в Грузії, закликали владу республіки та опозицію до діалогу й дотримання закону і конституції.

"Ми повністю підтримуємо право на мирні зібрання та свободу волевиявлення. Закликаючи всіх, хто здійснює це право, діяти з дотриманням закону і в межах конституції. Закликаємо всі сторони діяти з огляду на інтереси країни", - йдеться в спільній заяві посольства США і представництва ЄС, поширеній у ніч на понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі

У заяві наголошується, що американське посольство і представництво ЄС усвідомлюють, що широка частина громадськості Грузії розчарована у зв'язку з тим, що парламент не зміг ухвалити конституційні зміни, необхідні для переходу на повністю пропорційну систему проведення парламентських виборів у 2020 році.

"Ухвалене влітку поточного року рішення щодо прискорення переходу на пропорційні вибори було сприйнято як серйозний крок уперед грузинської демократії", - наголошується в заяві.

У ній йшлося, що несподіване припинення цього процесу минулого тижня підвищило недовіру і загострило напругу між правлячою партією та іншими політичними силами, а також громадянським суспільством.

У зв'язку з цим посольство США і представництво ЄС закликають владу Грузії і опозицію до діалогу з метою пошуку прийнятного для всіх виходу.

14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році мали відбутися повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою щодо проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент під час голосування в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроекту Іванішвілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160188
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
там "народным" депутатом некий урод пономарёв , который считает этот городишко своей вотчиной , а местные всю дорогу за него топят . Вот пусть и нюхают своё же дерьмецо .
 показати весь коментар
 
 
Останнім часом погані новини зі світу для Зе.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Мы полностью поддерживаем право на мирные собрания и свободу выражения. Призывам всех, кто осуществляет это право, действовать с соблюдением закона и в рамках конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны", - говорится в совместном заявлении посольства США и представительства ЕС

Да неужели? Оппозиция заблокировала здание парламента Грузии и призвала депутатов не выходить на работу во избежание инцидентов - Цензор.НЕТ 9085
 показати весь коментар
 
грузины восстают против пророссийского президента. которого так горячо поддерживали порохоботы
 показати весь коментар
 
 
Яким чином "поддержевали"? Не любов до Карсона який живе на даху?
 показати весь коментар
 
 
"Слугам урода" приготуватися. Незабаром буде Йолка
 показати весь коментар
 
 
Объявите ультиматум. Дайте им 10 часов. Ахаха..
 показати весь коментар
 
"...На ворота будівлі напередодні опозиціонери повісили ланцюги із замками..."
===
Оце діло. Треба було б у нас всю блаЗЄноту під замок Нехай там турборежимлять, сучі діти. Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів - Цензор.НЕТ 5041
 показати весь коментар
 
 
дикие люди

сейчас положено на колени становится
Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів - Цензор.НЕТ 9774
 показати весь коментар
 
Хе, стыдливо замалчивается что лидером там прости...ка Деканоидзе, которая просрала реформу полиции в Украине, наполучала в Киеве квартир нахаляву, пристроила своих родственников и свалила во Францию с ворованными деньгами. Теперь выполняет заказ по развалу Грузии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору