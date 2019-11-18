 Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На ворота будівлі напередодні опозиціонери повісили ланцюги із замками. Мішками з будівельним сміттям і піском перекрито вулиці, якими депутати на службових автомобілях під'їжджають до будівлі.

Усю ніч близько 200 опозиціонерів провели біля парламенту в наметах, поблизу яких у залізних бочках горить багаття для обігріву.

"Закликаю парламентаріїв, щоб уникнути інцидентів, сьогодні утриматися від виходу на роботу. В опозиції є конкретний план дій, який не виходить за межі закону і Конституції", - сказав журналістам у понеділок лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Він назвав дуже важливими заяви посольства США і представництва Євросоюзу, які "практично забезпечили мирний розвиток подій минулої ночі".

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"Сьогодні ввечері планується зустріч лідерів опозиції з представниками дипломатичного корпусу. Ще напередодні ми направили лист дипломатичним представництвам у Грузії, в якому пояснили свої протестні дії", - сказав Вашадзе.

Він повідомив, що мітинг опозиції біля будівлі парламенту триватиме до виконання вимог щодо відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Раніше посольство США і представництво Євросоюзу в Тбілісі у зв'язку з акціями протесту, що відбуваються в Грузії, закликали владу республіки та опозицію до діалогу й дотримання закону і конституції.

"Ми повністю підтримуємо право на мирні зібрання та свободу волевиявлення. Закликаючи всіх, хто здійснює це право, діяти з дотриманням закону і в межах конституції. Закликаємо всі сторони діяти з огляду на інтереси країни", - йдеться в спільній заяві посольства США і представництва ЄС, поширеній у ніч на понеділок.

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У заяві наголошується, що американське посольство і представництво ЄС усвідомлюють, що широка частина громадськості Грузії розчарована у зв'язку з тим, що парламент не зміг ухвалити конституційні зміни, необхідні для переходу на повністю пропорційну систему проведення парламентських виборів у 2020 році.

"Ухвалене влітку поточного року рішення щодо прискорення переходу на пропорційні вибори було сприйнято як серйозний крок уперед грузинської демократії", - наголошується в заяві.

У ній йшлося, що несподіване припинення цього процесу минулого тижня підвищило недовіру і загострило напругу між правлячою партією та іншими політичними силами, а також громадянським суспільством.

У зв'язку з цим посольство США і представництво ЄС закликають владу Грузії і опозицію до діалогу з метою пошуку прийнятного для всіх виходу.

14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році мали відбутися повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою щодо проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент під час голосування в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроекту Іванішвілі.