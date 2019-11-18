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 Політика України, За кордоном
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Все про:Катар (31) декомунізація (266)

 Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці

У жовтні минулого року МЗС України почало онлайн-кампанію #CorrectUA.

Міжнародний аеропорт Катару Хамад виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання столиці України з Kiev на Kyiv. Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Катарі, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини! Завдяки проведеній Посольством роботі в межах заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт Хамад (Hamad International Airport) у Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці м.Київ. Відтепер маємо Kyiv!" - йдеться в повідомленні.

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Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 01
Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 02
Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 03

Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, у межах якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування написання міста Київ латиницею (#KyivNotKiev).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160187
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы не жестковатый ислам , можно было бы съездить посмотреть . А так ...
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Вулкан в Перу - Huaynaputina (Хуйнапутина)
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Кацапам Нехай щастить теж на інше схоже. Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 572
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Если бы не жестковатый ислам , можно было бы съездить посмотреть . А так ...
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Чемпионта мира по футболу у них будет проходить, так что многие поедут.
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честно я не особо "футболист" , но если это правда то непонятно как они играть там будут . Одно дело трибуны "орошать", а поле ….. может что и придумают .
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1. Они же играют както внутренний чемпионат по футболу
2. ЧМ будет проходить зимой
3. Стадионы на ЧМ 2022Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 8193
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ну это для них зима, а нам всё равно жарко . Плюс немаловажный аспект как песчаные бури в это время. Опять же сужу сугубо по ОАЭ, в Катаре был товарищ сказал что побогаче чем в ОАЭ, но он туда больше не поедет . Нет той свободы что в Эмиратах .
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Бро не переживай так. Думаю ФИФА и куча других функционеров все варианты просчитывали при направлении ЧМ в Катар. Все будет классно!
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да по любому … С таким баблом как есть у Катара , вообще нет сомнений .
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Каким образом их "жестковатый ислам" мешает вам посмотреть? Был и в Дохе, и в Абу-Даби и в Дубае - ничего жестковатого не ощутил. Даже алкоголь разрешено ввозить.
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чёрт , я в ОАЭ был больше , чем вся твоя родня пальцев имеет, в отличии от тебя нищеброда. А если пишу то знаю что к чему. В Катаре ислам и порядки намного жестче чем в любом эмирате ОАЭ . Всосало сало ?
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У меня арестовали на таможне литровый вискарь, но при возврате домой отдали. Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 3106
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Вы хотите сказать что порядки В ОАЭ и Катаре одинаковые ? Принц Саудовской Аравии сказал что они построят город , который затмит Дубай . Там будет всё кроме алкоголя, табака и прочего харама. А если вы хотите всего этого , что у нас нельзя, поезжайте в Дубай . Так что не нужно мне тут заливать про порядки . 8 лет , три раза в год , сугубо отдых .
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Кацапам Нехай щастить теж на інше схоже. Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 572
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там в Перу ещё есть город *****. Так шо если туда посылают - это действительно далеко !
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ЗЕТЫ, вы поднимайте уровень жизни и защиты НА_СЕ_ЛЕ_НИЯ, экономику, вооружение АРМИИ, а потом блин будете переименовывать аэропорты и улицы погибшего космонавта Комарова!!!
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