 Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці

Міжнародний аеропорт Катару Хамад виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання столиці України з Kiev на Kyiv. Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Катарі, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини! Завдяки проведеній Посольством роботі в межах заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт Хамад (Hamad International Airport) у Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці м.Київ. Відтепер маємо Kyiv!" - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, у межах якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування написання міста Київ латиницею (#KyivNotKiev).