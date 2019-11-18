 Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що стосується "Північного потоку-2", то Німеччина відкрито говорила багато разів: це наш економічний проєкт, який ми хочемо довести до кінця, ми вклали у нього багато інвестицій, ми віримо, що він допоможе нам диверсифікувати джерела енергії. Наша позиція діаметрально протилежна, і ми кажемо нашим німецьким колегам, що це той випадок, коли ми з ними не погоджуємося. Вони це розуміють і кажуть: це той випадок, коли і ми з вами не погоджуємося. Наше завдання – знайти певний компроміс у цьому випадку", - повідомив він.
За словами Пристайка, німці шукають цей компроміс і готові до нього.
"Меркель неодноразово говорила, що передумова завершення будівництва "Північного потоку-2" – це гарантування визначеного обсягу прокачування через українські трубопроводи. Це компроміс, навколо якого ми зараз працюємо", - сказав глава МЗС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 листопада Бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2".
Кабінет Міністрів України схвалив рішення Бундестагу. З оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії "Північний потік-2".
1 стадия - Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);
2 стадия - Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);
3 стадия - Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);
4 стадия - Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);
5 стадия - Принятие (согласие с неизбежной участью).
Розповісти як все буде? - блазєнь виконує вимоги московії по Донбасу, санкції по мінську знімаються, а по Криму - та скільки тих санкцій .... Номінальних до речі. Військовій базі в Криму санкції не заважають, а решта півострову москалів цікавить як полігон, не більше.
Это тебя почему-то не волнует.
ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ?
В долларах примерно такая же.
Но газ на опте в два раза дешевле то стал!
Але як може функціонувати ГТС без російського газу взагалі? Газ взагалі не піде по трубі, якщо там не буде достатнього тиску. Тому газ треба зріджувати і возити балонами. Що робиться у цьому напрямку?
Втім цікаво було б побачити, як ви співатимете, коли для Німеччини москальський газ стане в такому ж статусі, як для України до 2015. Щось на кшталт німці крадуть газ, злам трубопроводу, тощо.