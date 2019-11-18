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 Політика України
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Все про:Німеччина (1325) МЗС (1956) Північний потік (395) Пристайко (256)

 Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна зараз працює над тим, щоб знайти компроміс із Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Що стосується "Північного потоку-2", то Німеччина відкрито говорила багато разів: це наш економічний проєкт, який ми хочемо довести до кінця, ми вклали у нього багато інвестицій, ми віримо, що він допоможе нам диверсифікувати джерела енергії. Наша позиція діаметрально протилежна, і ми кажемо нашим німецьким колегам, що це той випадок, коли ми з ними не погоджуємося. Вони це розуміють і кажуть: це той випадок, коли і ми з вами не погоджуємося. Наше завдання – знайти певний компроміс у цьому випадку", - повідомив він.

За словами Пристайка, німці шукають цей компроміс і готові до нього.

Також читайте: Німецький бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2"

"Меркель неодноразово говорила, що передумова завершення будівництва "Північного потоку-2" – це гарантування визначеного обсягу прокачування через українські трубопроводи. Це компроміс, навколо якого ми зараз працюємо", - сказав глава МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 листопада Бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2".

Кабінет Міністрів України схвалив рішення Бундестагу. З оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160186
 
 
 Топ коментарі
 
Та знаем, как сейчас работают. Обзавидоваться можно. А уж какие отмазки лепят- закачаешься! Врут- и не краснеют!
Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс - Цензор.НЕТ 20
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Хватит тиражировать эту ахинею.... Германия реализует то, что отвечает ее национальным (в данном случае, экономическим) интересам.....
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Немного психологии. 5 стадий принятия неизбежного

1 стадия - Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);
2 стадия - Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);
3 стадия - Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);
4 стадия - Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);
5 стадия - Принятие (согласие с неизбежной участью).
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Та знаем, как сейчас работают. Обзавидоваться можно. А уж какие отмазки лепят- закачаешься! Врут- и не краснеют!
Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс - Цензор.НЕТ 20
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Когда клоп начинает искать компромисс со слоном, мы понимаем, что это за компромисс.....
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меркель , это комсомольское эхо гдр … И кое какие папочки на эту комсомолку в неких архивах мордора лежат .
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Хватит тиражировать эту ахинею.... Германия реализует то, что отвечает ее национальным (в данном случае, экономическим) интересам.....
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какую ахинею ? что она была комсомолкой ? что на каждого есть папка из той когорты ? а на счёт "интересов" ….. так пусть в самом начале открыто сказали - кацапы наши друзья , а не лепили из себя борцунов с "режимом" ***** .
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Кому она должна это сказать, вам? Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 4927Кацапы немцам не друзья, а экономические партнеры.... Как впрочем, и Украине.... Напомнить, что РФ входит в тройку крупнейших экономических партнеров Украины? И товарооборот из года в год только растет....
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вы что еврей, отвечать вопросом на вопрос ?
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Германия не должна была участвовать в этом проекте.
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Но почему же? Почему Германия не должна заботиться о своих интересах?
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Потому что для любого приличного государства интересы Украины должны быть превыше всего! Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 7517
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Потому что рашка оккупант под санкциями. Вы с Луны что ли упали!
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И что это меняет?.... К тому же санкции со следующего года начнут снимать....
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Вы уверены в этом? Вы на короткой ноге с сильными мира сего? Не снимут с рашки санкции, пока она не освободит украинский Крым и Донбасс.
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Да здесь и не надо быть ни на какой "короткой ноге" и так все понятно к чему все движется.... Даже Кулеба, вице-премьер по евроинтеграции, проболтался, что Украина готова к снятию санкций... Так что, это дело времени.... Причем, довольно скорого.....
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Мріяти нікому не заборонено. Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 8762
Розповісти як все буде? - блазєнь виконує вимоги московії по Донбасу, санкції по мінську знімаються, а по Криму - та скільки тих санкцій .... Номінальних до речі. Військовій базі в Криму санкції не заважають, а решта півострову москалів цікавить як полігон, не більше.
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Всё украинское руководство были и комсомольцами и членами партии и т.д.
Это тебя почему-то не волнует.
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меня волнуют двуликие курицы на гербах, которым меркель одной рукой подписывает "санкции", а второй экономику рисует .
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Не думаю, что немцев волнует то, что волнует вас! Волнительный вы наш.... Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 8941
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Та да.Ремінці всім-підтягти !(плавненько підводять) Зато долар дешевий !
Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 9646
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Ну ціна на газ ще не догнала минулорічну ..але
ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ? Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс - Цензор.НЕТ 7886
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Ну почему.
В долларах примерно такая же.
Но газ на опте в два раза дешевле то стал!
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Будуть такі гарантовані об'єми,що переганяти буде в збиток.й простіше буде ту трубу на метал порізать
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срань паровозная , куда вчера сдрыснуло ? "храбрая" коняка за компом …, а на улицу выйдет , ишак обыкновенный .
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Твоя рідня вже в лікарні ? а тебе коли виписали ?
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я же говорил, ты #идар #идаром и #идаром зачатый …
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Видно москалюку одразу.Ото тільки кацапи на форумах матюччям гавкають.
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тварь вечнодрожащая или приезжай в Винницу или скажи где твоя помойная яма. Я тебе за родню кадык вырву , рванина тухлая.
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тут не місце вбогим матюгальникам,люди доносять свою думку.сперечаються,іноді-розважаються.Ти хоч розумієш,як вбого збоку виглядаєш ?
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Не буде російського газу в нашій трубі, дебільна ти Пристайка!!! Ти маєш вже домовлятись за поставки газу у інших продавців!
Але як може функціонувати ГТС без російського газу взагалі? Газ взагалі не піде по трубі, якщо там не буде достатнього тиску. Тому газ треба зріджувати і возити балонами. Що робиться у цьому напрямку?
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Да-да помню темы двухетней давности СП-2 не построят, санкциями грозились задавить. Теперь компромисс ищут. Все бросили и предали
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ґебнюцький синок просторікує про "компроміс".
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За те, що Зе не посадив По, Зе має сісти сам. На довічне з конфіскацією.
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а шо, уже не остановить задача?)) переобулись в воздухе когда поняли что Германии нас...ть на пецю, зелю и всех после них.
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Пристайко можно понять, что ему еще остается, кроме как надувать щеки и рассуждать о каком-то компромиссе..... Какой компромисс? Униженно упрашивать немцев, что бы они замолвили словечко перед Газпромом и упросили его транзитировать хотя бы 15-20 млрд кубов?
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продолжая политику Пэдры нереально там что-то наладить...контракты, компромиссы пустые слова, а на деле закачуй, парень, водород
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Напевно такого тупого міністра закордонних справ в нас ще не було. КГБ це навіть не професія з вишколу-це зайва, 47-ма, хромосома. Вона так і називається- КГБ.
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В принципе Германии без разницы откуда будет поступать газ, тут вопрос в цене.
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Суто по економіці - так, питання ціни. Але життя не лише економіка.

Втім цікаво було б побачити, як ви співатимете, коли для Німеччини москальський газ стане в такому ж статусі, як для України до 2015. Щось на кшталт німці крадуть газ, злам трубопроводу, тощо.
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