 Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста, чи можуть бути на нормандському саміті озвучені хоча б базові параметри закону про "особливий статус Донбасу" і чи буде зазначено, що одні пункти можуть увійти в закон, а на інші Україна не згодна, міністр відповів: "Те, що ви кажете, - це можливий шлях, але він буде дуже схожий на переписування Мінських угод. Лідери можуть ухвалити і таке рішення. Ніхто не може заборонити лідерам визнати, що за п'ять років Мінські угоди не продемонстрували своєї життєздатності, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

За його словами, "в угодах є речі, які треба адаптувати, тому що всі хронологічні терміни вже пропущено".

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Пристайко нагадав, що "в 2015 році зустріч тривала шістнадцять годин, результатом якої стали другі Мінські домовленості, проте довгий час до цього ці позиції напрацьовувалися переговорними командами на рівні міністерств закордонних справ, на рівні президентів команд, і вони були запропоновані лідерам, які їх остаточно доопрацювали".

Міністр зазначив, що альтернативи Мінським угодам не готуються.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко допустив, що Київ може вийти з Мінських угод.