EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1021  27
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1956) статус (98) Донбас (13686) мінські угоди (1657) Пристайко (256)

 Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що на сьогодні альтернативи Мінським угодам не готуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста, чи можуть бути на нормандському саміті озвучені хоча б базові параметри закону про "особливий статус Донбасу" і чи буде зазначено, що одні пункти можуть увійти в закон, а на інші Україна не згодна, міністр відповів: "Те, що ви кажете, - це можливий шлях, але він буде дуже схожий на переписування Мінських угод. Лідери можуть ухвалити і таке рішення. Ніхто не може заборонити лідерам визнати, що за п'ять років Мінські угоди не продемонстрували своєї життєздатності, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

За його словами, "в угодах є речі, які треба адаптувати, тому що всі хронологічні терміни вже пропущено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі

Пристайко нагадав, що "в 2015 році зустріч тривала шістнадцять годин, результатом якої стали другі Мінські домовленості, проте довгий час до цього ці позиції напрацьовувалися переговорними командами на рівні міністерств закордонних справ, на рівні президентів команд, і вони були запропоновані лідерам, які їх остаточно доопрацювали".

Міністр зазначив, що альтернативи Мінським угодам не готуються.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко допустив, що Київ може вийти з Мінських угод.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160183
 
 
 Топ коментарі
 
Бла-бла-бла ...
На запитання відповіді не надано.
А для чого піплу знати ?
Головне, що у блазня з х**ом повний контакт.
Так що все пишеться за мордорським сценарієм, бо французам і німцям воно глибоко паралельно: домовляйтеся самі і чим швидше, щоб їм легше стало.
 показати весь коментар
 
чеченец пишет..... Альтернативы минским соглашениям не готовятся, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 319



Hasan Isaev

@HasanIsaev1

·21 ч

Андрей Пионтковский
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DCF096F41198

Альтернативы минским соглашениям не готовятся, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 2453
 показати весь коментар
 
От тільки коли за мінські рашку мали і в хвіст і в гриву, після адаптації від команди Зеленського вина за війну плавно лягає на Україну.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
чеченец пишет..... Альтернативы минским соглашениям не готовятся, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 319



Hasan Isaev

@HasanIsaev1

·21 ч

Андрей Пионтковский
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DCF096F41198


 показати весь коментар
 
 
Бла-бла-бла ...
На запитання відповіді не надано.
А для чого піплу знати ?
Головне, що у блазня з х**ом повний контакт.
Так що все пишеться за мордорським сценарієм, бо французам і німцям воно глибоко паралельно: домовляйтеся самі і чим швидше, щоб їм легше стало.
 показати весь коментар
 
 
Тільки я бачу у Дристайки двоголову курку на лобі?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вас таких тут на сайті з декілька десятків унікумів. Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 5917
 показати весь коментар
 
 
Процент адекватного, здатного аналізувати ситуацію та робити висновки населення завжди менший за кількість тупого бидла. До речі, згідно статистики населення з IQ нижче 70, що являється легкою дибільністю... 73%.
 показати весь коментар
 
 
Ну- хоча б не голосував за кремлівських прихвостнів та клоуна- кокаініста.
 показати весь коментар
 
 
Вумный, ты чего это Зеленского осенью не повесил, как обещал? Хотя ты и в Польшу эмигрировать весной обещался... Т.е. ты - пустопорожнее трепло?
 показати весь коментар
 
Не хвилюйся, сєпарчику. Висітимете ще всі.
 показати весь коментар
 
Пока вы тут в цензорах сидите, протестующие в Иране уже сожгли Центральный Банк страны.
🤔
 показати весь коментар
 
 
Ежкин кот, посмотрела в новостях - а и правда.
Вот это новость так новость, всем новостям новость.
 показати весь коментар
 
а что ж так,дристайко? умишка не хватает или от ***** все зеопарыши дрыщат?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у него умишки "не хватило" стать тем кем он стал, по сравнению с тобой "великим мыслителем" на задворках жизни .
 показати весь коментар
 
 
От тільки коли за мінські рашку мали і в хвіст і в гриву, після адаптації від команди Зеленського вина за війну плавно лягає на Україну.
 показати весь коментар
 
 
Єдиний і безперечний статус доки паРаша не виведе свої збройні сили - РЕЗЕРВАЦІЯ.
 показати весь коментар
 
 
На жаль, дуже скоро Зеленський приєднає Україну до ;лднр;.
 показати весь коментар
 
а папка №2? Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 4171 Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 4171 Все вже немає. Так може і папки 1 немає? Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 4171
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору