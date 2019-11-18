 Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Новомихайлівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 82 мм;

- двічі поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Лебединського - з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Авдіївки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів;

- біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

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Також повідомляється, що 7 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Кримського - з протитанкових ракетних комплексів;

- двічі біля Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Троїцького - з СПГ та автоматичних гранатометів;

- поблизу Травневого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.