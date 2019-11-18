 Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:
- біля Новомихайлівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Лебединського - з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя - зі стрілецької зброї.
Також повідомляється, що 7 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Кримського - з протитанкових ракетних комплексів;
- двічі біля Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Троїцького - з СПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Учора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли
Ротару поучаствует в съемках музыкальной премии «Песня года» и фестиваля «Легенды Ретро FM». Ротару подтвердила свое участие в съемках «Песни года», которая пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря.
Ротару ищет предложения о выступлении на новогодних корпоративах в России. При этом гонорар за выступление певицы доходит до 60 тыс. долларов (почти 4 млн рублей).
А краще у Басуріна.
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Экономика сократилась на 3,2 процента в июле-сентябре
https://www.channelnewsasia.com/news/business/hong-kong-protests-q3-gdp-shrinks-3-2-confirms-recession-12097076
Якщо, звісно, втрати не приховують, щоб не будити в народу злість до росіян.