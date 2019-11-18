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Все про:обстріл (5717) Донбас (13686) операція Об'єднаних сил (1775)

 Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Новомихайлівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Лебединського - з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Також повідомляється, що 7 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Кримського - з протитанкових ракетних комплексів;
- двічі біля Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Троїцького - з СПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160182
 
 
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Ради истины нужно сообщать сколько, чем и как отвечают ВСУ.
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"Ради истины нужно сообщать сколько, чем и как отвечают..."


Народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли
Ротару поучаствует в съемках музыкальной премии «Песня года» и фестиваля «Легенды Ретро FM». Ротару подтвердила свое участие в съемках «Песни года», которая пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря.

Ротару ищет предложения о выступлении на новогодних корпоративах в России. При этом гонорар за выступление певицы доходит до 60 тыс. долларов (почти 4 млн рублей).
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Спитай у своїх ординських пропагандонів.
А краще у Басуріна.
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не я, а ти спитай у своїх ординських пропагандонів. А краще у Басуріна.
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Каска гонконгского протестующего. "Слава Гонконгу! Героям Слава!". И по китайски: "Если его владелец тяжело ранен или без сознания - то спасать не нужно, завещание в кармане". Когда свобода дороже жизни и ты готов за неё умереть - Vіtаuskаs
Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2265

·16 хв
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В пятницу (15 ноября) Гонконг подтвердил, что его экономика погрузилась в первую рецессию за десятилетие, ослабленную усиливающимися антиправительственными протестами и усиливающейся торговой войной между США и Китаем.
Экономика сократилась на 3,2 процента в июле-сентябре

https://www.channelnewsasia.com/news/business/hong-kong-protests-q3-gdp-shrinks-3-2-confirms-recession-12097076
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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В цій ситуації втішає лише те що з приходом до влади Зеленського російські найманці посліпли та окосіли і у нас тепер практично завжди без втрат, як би вони не обстрілювали.
Якщо, звісно, втрати не приховують, щоб не будити в народу злість до росіян.
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