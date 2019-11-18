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 Політика України
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Все про:приватизація (167) Милованов Тимофій (83)

 Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Велика приватизація вже готується, під неї не потраплять стратегічні, сервісні та прибуткові підприємства.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.

"Є критерії, за якими ми визначаємося, що має бути приватизовано, а що не має. Ці критерії: стратегічність підприємства, сервісність підприємства і прибутковість", - зазначив він.

Як приклад стратегічного підприємства міністр назвав виробника танків або куль.

"Навіть якщо ми ці кулі можемо купити на ринку і вони дешеві, але все одно це критична для нас точка виробництва. Тому що, якщо у нас не буде, в якийсь момент хтось може ви використати і домовитися, щоб нам їх не продавали. Тому ми якісь підприємства будемо завжди залишати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук

Це стосується й активів, зокрема аеропортів. "Можливо, не важливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів… Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати — ми цього не допустимо. Тому певні аспекти інфраструктурні мають залишитися. У нас є університети, школи, лікарні тощо. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас шалені обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", - наголосив Милованов.

Ще один приклад - ДП "ProZorro", яке виконує сервісну функцію. "Це воно нібито державне підприємство, але воно не може бути приватним підприємством ніколи. Тому що ми будемо використовувати когось, щоб вони купували все для держави? Це має бути функція самої держави. Це сервісна", - пояснив глава Мінекономіки.

Третім прикладом Милованов назвав такі компанії, як "Укрзалізниця". Компаніями, що залишилися в держвласності, управлятиме створюваний Фонд національного багатства.

Також читайте: Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Міністр нагадав, що мала приватизація триває і зараз, а велика приватизація готується, тому що треба "вичищати компанію, готувати і продавати". "І це займає інколи рік, інколи пів року, інколи більше. Я сподіваюся, що наступного року ми кілька об’єктів підготуємо і продамо. Команда така стоїть — наприклад, до квітня вже перший провести об’єкт. І далі будемо далі робити", - зазначив він.

"Я хотів би тут сказати, що важливо, щоб люди розуміли, які працюють у цих компаніях, що ми будемо забезпечувати не зменшення, а збільшення робочих місць. Це будуть умови приватизації. Тобто ми будемо гарантувати, що люди мають роботу і мають навіть підвищення кваліфікації", - повідомив Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160181
 
 
 Топ коментарі
 
Нам клялся президент на Конституции, кричал из телевизора сурово:"Я положу конец любой коррупции",но выполнил всего 3 первых слова
(C)
@RomanDmitrich
🤔
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Ця стаття розповідає про нічні казочки Милованова. Особливо подобається умова про приватизацію з підвищенням кількості робочих місць та збільшенням прибутку. Раз, два, три - робочі місця з прибутком з'явись!
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-- Кумэ, а шо это у вас, свыня на протезах бегает?
-- А шо мне, зарады двух тарелок холодцю, всёго кабана резать?
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Уменьшите налоговую нагрузку и прибыль чистая Увеличится. Как бы это странно не звучало!
Доишь меньше , а молока в результате получаешь больше!
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-- Кумэ, а шо это у вас, свыня на протезах бегает?
-- А шо мне, зарады двух тарелок холодцю, всёго кабана резать?
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Эти критерии: стратегичность предприятия

..это шо-то новое в экономичности экономики...*)
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-Економика должна быть економной...
-С десяти заводов оставить только один остальные порезать и рабочих мест прибавится... Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 869
-Даешь 5-ти летку за 4 года Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 1077
-С коровы можно брать не только молоко а и мясо
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Яка нах приватизация без деолигархизации и Закона об офшорах?!Що ты сказки тут на ночь брешешь?! Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 8895
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Это взаимоисключающие слова : приватизация и деолигархизация. А как вы думаете, кто сможет крупный завод купить? Уж точно не рабочий, и не мелкий предприниматель. Только олигарх. Либо наш, либо иностранный.
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мы не летим вниз мы падаем вверх.............. **********.........
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Гейзером бьет прям в глаза зебилам. Правда водица желтоватая и соленоватая, но зебилам нравится. Говорят - божья роса
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а ещё скорокаждый украинец станет собственником своей земли
только украинцами теперь будут далеко не все
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Ця стаття розповідає про нічні казочки Милованова. Особливо подобається умова про приватизацію з підвищенням кількості робочих місць та збільшенням прибутку. Раз, два, три - робочі місця з прибутком з'явись!
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А вот мне интересно: а что если после приватизации рабочие места уменьшатся и владелец не выполнит условия? Неужели национализировать из-за этого будут? А он в суд подаст, потому что частная собственность священна. Вон Коломойский судится .
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В умова приватизації можна прописати такі умови, але хто ж їх виконуватиме і, найголовніше, хто ж буде притягати до відповідальності за порушення. Всі приватизовані в 90-их роках підприємства, їх власники, брали на себе також дууууууууууууже великі зобов'язання, прописані в умовах приватизації. І всі дружно наплювали на їх виконанні. Адже у нас вимагають виконання умов приватизації не в "коломИйсьтки_пінчуків_ахметових", а лише в бідолашного індуса (Лакшмі Міттал) та ще в німців. Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов - Цензор.НЕТ 5068
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Ага. А условием избрания Зебила было приумножение богатств Украины, а не ее разграбление Беня и КО Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 7048
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Один вопрос - У нас нет закона запрещающего идиотам занимать высокие государственные посты ?
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К сожалению, никто справку из псих диспансера не спрашивает при заявлении на гос. должность при Квартале.
При получении водительского удостоверения требуется, а на министра - нет.
"Удивительно"(С)
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И опять по тем же граблям что и в 90-х. Опять сокращение предприятий и заводы под нож? А жирные куски свои олигофрены раздербанят.
И ниже новость что люди бегут из прихватизированный предприятий из-за задолженностей по зарплате или низкой зарплаты. Дурачки вы. Никто в етой стране не будет жить и работать с такими сумашедшими налогами. Повышая для людей цены и налоги вы не выходите из ситуации а заходите еще дальше в тупик.
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Прекратите просто пи***дить народные деньги!!! Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 1558
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Народные деньги остались в совке, произошла декоммунизация.
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Они не п*, а получают законную зарплату, премии, надбавки, пособия и другие выплаты. А вы - платите налоги на это. И если не заплатите, то это вы украдете у государства . Вот.
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Зелені солодко співають. Так отримали владу і впевнились, що це дієвий спосіб. А недолугі українці повірили і, не дивлячись ні на що, продовжують вірити їх казкам.
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Коли бомонд клано-олігархату по черзі міняє барона за столом-українцеві нічого не лишається,як гризти кістку того,хто її йому кинув та гризтися за цю кістку з іншими,такими-ж холопами.Так,вони часом кидаються на когось з "сім'ї"бомонда-навіть виганяють із-за стола,але ,зголоднілі ,знову лижуть чобіт наступного навязаного бомондом господаря,який прибрав зачинщика-вожака і заслужив довіру стола.Історія нічому не вчить-люди вчаться у історії через пісні та балади: https://zbruc.eu/node/62583
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"Поэтому мы какие-то предприятия будем всегда оставлять", - отметил он."
Источник: https://censor.net.ua/n3160181
(выделено мной)

Идиот, такие предприятия называются СТРАТЕГИЧЕСКИМИ.
Если Милованов не знает до сих всех стратегических предприятий Украины наизусть, то ему надо дать такого пенделя под жопу, чтобы до Ростова долетел.
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Нам клялся президент на Конституции, кричал из телевизора сурово:"Я положу конец любой коррупции",но выполнил всего 3 первых слова
(C)
@RomanDmitrich
🤔
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СБУ запретило детскую сказку "Дюймовочка". Потому, что это посягательство на рост Зеленского. ДюймВовочка.
(С)
@shlemofondo25
🤔
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Сказка Дюймовочка не является украинской сказкой, поэтому легко может быть запрещена, как и ты против Украины выступающий.
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Доречі, Я не тільки літера у слов'янських язиках, а також слово-іменник.
🤔😳
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Милованов, клоун жалкий, не то важно, является ли предприятие частным или государственным.
Важно лишь насколько оно эффективно работает.
Железнодорожные линии Индии - это частное или государственное предприятие?
Сколько человек в день перевозят метро-электрички Мумбая?
Какие интервалы между поездами в час пик?
И сколько стоит билет?
Разговаривать с Кварталом - что в дурке лекции читать.
Пошла я отсюда.
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Схвалюю рішення уряду скасувати обмеження тарифів на опалення та гарячу воду, що дозволить значно покращити надання цих послуг населенню країни.
Зробимо їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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На убыточные предприятия необходимым условием их приобретения будет увеличение числа работников это конечно радует, но вряд ли на это кто купится, а что этот министр кончал?.
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Очень просто делается: государственное предприятие доводится до банкротства, сокращаются кадры до 0, а потом за копейки продается олигарху. И начинает работать и набирает персонал. Вот и выполнено условие. С 90-х годов так делают. Он же сказал : надо подготовить предприятие. Вот это и имел в виду видимо.
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Маниловщина какая-то, даже школьник знает, что чтобы продать что-то никому ненужное, надо найти дурака, который бы купил это что-то ненужное, но нелох и его команда знают свое дело, смешить людей у них хорошо получается.
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Та не! Похоже, что шутки закончились, по крайней мере, смеющихся всё менее, даже исходя из статистики, подконтрольной кварталу.
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тысячи госпредприятий хоть и официально убыточные, но очень и оч нужные, на их покупку будет нехилый конкурс
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Это просто конгениально - распродать убыточные предприятия и тем самым сохранить сохранить бюджет, снизить безработицу, да еще на этом мероприятии заработать - и чего это другие не догадались? Одно можно сказать -- дно можно пробивать и с низу, вот только придется потом падать.
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Якось - "по цимбалах".
Після п'ятирічного правління маріонеточного режиму кровавого бариги, вже гірше не буде.
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Да? Вы- оптимист! Не подскажете, куда надо перебраться, где "вже гірше не буде"(с). Бо у нас тут, в Мариуполе- таки будет хуже, об этом даже предупреждают, официально.
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Ну, это на этой неделе. А вот чтобы было возможно таки домой вернуться, а не у негров жизни радоваться, так можно?
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Продавай свою *хатинку * біля моря та переїджай десь на Західну ....Україну (відомо ) до лісу . Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 5605
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так этот миловонев не только марихуану потреблял пока готовил докторскую диссертацию, он та на очень сильный наркотик присел... а сидение на игле приводит только к слабоумию...
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Бєня хоче повернути 90-ті. Він один з небагатьох хто в них не просто вижив- а розбагатів.
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Так у него всё получается! У нас в 90-х и стреляли, и взрывали. Вот только пытаться ворваться в охраняемый порт и там взорвать стоящее у причала судно- такого не было! А позавчера- случилось. Так что- не просто 90-е, а в развитии!
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Так меня удивило : вошли в охраняемый порт, нейтрализовали двух вахтеров, подожгли бензин и ушли, и никто их не задержал. А в это время охранники наблюдали по камере за этим . И эти пятеро не побоялись такое сделать.
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Тут вааще-то много удивительного! Начиная с того, что никак не могут определиться- это в рыбном порту произошло или в морском торговом??? Вроде как- в рыбном. Но! Как могли жители Поселка Моряков разглядеть эту бузу в рыбном порту???
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все правильно. Тысячи перспективных госпредприятий являются убыточными уже 10-20 лет, но барыги их не приватизируют, ибо удобно пилить бабло, выданное на поддержку этих убыточных предприятий.
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Так так ...А *Укрспирт .Укрзалізниця .Енергоатом і багато інших ..збиткові значить !? ..
Команда *зеклоунів * працює по принципу * Нацарювати 100 рублів і .. ..втікти ! * Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 6064
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Укрспирт .Укрзалізниця .Енергоатом виставляються на продаж?
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Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения!
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Не фиг истерить, расслабтесь и получайте удовольствие. Если ничего не получится их всех найдут и они за все ответят, кстати они это знают.
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Ага. Надежду Савченко уже наказали? Вон по телевизору ведущей стала.
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"Как пример стратегического предприятия министр назвал производителя танков или пуль."

Я бы назвал производителя грабель: они нужны постоянно.
Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 4338

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Для этого парнишки, похоже- неведомо, что заводов пуль у нас нет. Патронный есть, новенький, в Виннице. Но, для дяди-министра не существует разницы, между патроном и пулей. Он не в курсе, что пулю из гавна- слепить можно, а вот патрон- никак!
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Из говна можно слепить не только пулю, но и государственного чиновника, причём самого высокого ранга. Правда, только в стране дураков. Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 7401
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Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 6181Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 6181https://strana.ua/img/forall/u/0/29/бужанский.PNG
Народный депутат фракции «Слуги народа» Максим Бужанский потребовал отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука, каким образом органы исполнительной власти заполонили сторонники Петра Порошенко и грантоеды. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Бужанский предложил вынести эту тему на очередное заседание фракции.
«Я думаю, что темой следующего заседания фракции «Слуга народа» должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения порохоботов, еврооптимистов и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти», - предложил нардеп.
Также он отметил необходимость выйти к избирателям и честно признаться в том, что по факту на выборах победил «Блок Петра Порошенко».
«Такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг «Слуги народа» будет немного напоминать статистическую погрешность», - констатировал в конце записи Бужанский.

Источник: https://elise.com.ua/2019/11/17/po-faktu-na-vyborah-pobedil-poroshenko-nardep-ot-zelenskogo-sdelal-neozhidannoe-priznanie/ © ELISE JOURNAL

Источник: https://elise.com.ua/2019/11/17/po-faktu-na-vyborah-pobedil-poroshenko-nardep-ot-zelenskogo-sdelal-neozhidannoe-priznanie/ © ELISE JOURNAL
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Ну не януковичцы же. Хотя нет . Как раз януковочи вернулись. Один Богдан чего сто́ит
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Та с персоналом пусть делают, что хотят. Тем более, с таким рукожопым, как наш. Главное условие должно быть УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РОСТОМ УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ!
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Шо?)
Васюковцы опять будут деньги только получать?)
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Как дети малые. Честное слово.
К примеру ренад махмудов когда "купил" укртелеком показал "Ыфективное" управление.
"Вожди" в Киеве и региональных центрах имеют зарплаты весьма и весьма. Около 100к+
"Пехоту" аПТИмизировали (дэбильное слово). 1 монтер на 2-3 села. А зарплата МИНИМАЛЬНАЯ.
Так вот уже потом юристы сказали что "модернизация" (вложить бабло) были просто ПЛАНЫ.
Тоесть приватизировав (получив имущество в частную собственность) можно будет оптимизировать до предела. Ну например, что мешает "вождям" сделать 1 проводника на 3 вагона? Это жи "ВЫГАДНА". А за сэкономленое бабло провести оптимизацию
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Ну і навіщо ставити умови, щоб кількість робітників збільшувалась? За Союзу всі підприємства були з роздутим штатом, адміністрація була сорозмірна з виробництвом, і хіба це робило виробництво ефективним? З кожним інвестором треба постійно працювати, а не торгувати виробництво - хто більше дасть. Наприклад Новінський понищив всі підприємства, які придбав. Як конкурентів росіянам. А Арселор навпаки, модернізує, нарощує оберти, продукцію і відповідно кількість податків. Але нещадно позвільняв всю непотрібну армію ітрівців: плановий відділ, економістів, бухгалтерів...
Треба звільняти дебілів, як Милованов, а набирати розумних, як Лановий. І не продавати росіянам НІЧОГО!!!! Краще нехай ніхто не купить, або найняти толкових менеджерів.
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особенно яркий пример с рабочими местами нарисовался на укртатнафте, где посадили на аводе прибалтов, а те в свою очередь убрали с завода все вспомагательные службы, а остальным создают такие условия, что бы увольнялись-сняли со всех вредность( это на нефтепереработке то!), лишили премий. При этом большая часть акций у государства. остальное у коломойского- почему же государство не вмешивается в процесс ? правильно. потомушо директор государства-беня.
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предприятие должно зарабатывать деньги, а не содержать лишних работников.
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Ну да, значит ни какой модернизации не предвидится. Современное оборудование не требует такого количества персонала, как старое допотопное.
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Не хвилюйся. Про необхідність віддати укрнафту Коломойському бєняботи писали ще до виборів. Так що дуже скоро Коломойський оформить всі документи.
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что замечательно, что завод проголосовал за зебеню, теперь молчат сопят в две дырки....зебилы
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не уменьшение, а увеличение рабочих мест,

Условием приватизации будет не уменьшение, а увеличение рабочих мест, - Милованов - Цензор.НЕТ 8542
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Милованов понимает что требование увеличение работающих, это барьер для модернизации и оптимизации производства.
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то есть вместо например автоматизированой линии где нужен оператор и тех персонал, будет херачить 500 чел? Да продукция будет конкурентная, желаю удачи.
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Пока за 20 років все получалось навпаки і скоріш за все і тепер буде так, адже нічого в законодавстві не змінили.
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да наоборот, с гос.предприятий смело можно 50% персонала сокращать. Никакой инвестор не купится чтобы наоборот еще добавлять бездельников.
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не реально учитывая раздутый штат в госпредприятиях, особенно админперсонала.
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Этот Милованов уверяет,что следующая волна приватизаций увеличит количество рабочих мест...ранние приватизации тоже обещались и раблчими местами,и модернизациями производств и повышением зарплаты и многим чем ещё..и всё лказалось с точностью наоборот.Сократились рабочие места,оборудование не модернизировалось и стало предметом повышения травматизма и несчастных случаев на производстве,зарплата не стала достойной и многое другое негативного,включая упадок внутреннего рынка.
А всё потому,что как не было,так и нет механизма контроля за приватизаторами на предмет их обязателбств.Нет и сейчас.Есть только слова и обещания "Нью-Васюков" по-украински.
Пусть сначала накажут прежних приватизаторов за нарушение приватизационных обязательств,показав,что им не дарят,а продают по договорам,чтобы следующие выполнили всё то,что нынешний министр обещает,не вытирая слюней.
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