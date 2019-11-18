 Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.
"Є критерії, за якими ми визначаємося, що має бути приватизовано, а що не має. Ці критерії: стратегічність підприємства, сервісність підприємства і прибутковість", - зазначив він.
Як приклад стратегічного підприємства міністр назвав виробника танків або куль.
"Навіть якщо ми ці кулі можемо купити на ринку і вони дешеві, але все одно це критична для нас точка виробництва. Тому що, якщо у нас не буде, в якийсь момент хтось може ви використати і домовитися, щоб нам їх не продавали. Тому ми якісь підприємства будемо завжди залишати", - зазначив він.
Це стосується й активів, зокрема аеропортів. "Можливо, не важливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів… Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати — ми цього не допустимо. Тому певні аспекти інфраструктурні мають залишитися. У нас є університети, школи, лікарні тощо. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас шалені обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", - наголосив Милованов.
Ще один приклад - ДП "ProZorro", яке виконує сервісну функцію. "Це воно нібито державне підприємство, але воно не може бути приватним підприємством ніколи. Тому що ми будемо використовувати когось, щоб вони купували все для держави? Це має бути функція самої держави. Це сервісна", - пояснив глава Мінекономіки.
Третім прикладом Милованов назвав такі компанії, як "Укрзалізниця". Компаніями, що залишилися в держвласності, управлятиме створюваний Фонд національного багатства.
Міністр нагадав, що мала приватизація триває і зараз, а велика приватизація готується, тому що треба "вичищати компанію, готувати і продавати". "І це займає інколи рік, інколи пів року, інколи більше. Я сподіваюся, що наступного року ми кілька об’єктів підготуємо і продамо. Команда така стоїть — наприклад, до квітня вже перший провести об’єкт. І далі будемо далі робити", - зазначив він.
"Я хотів би тут сказати, що важливо, щоб люди розуміли, які працюють у цих компаніях, що ми будемо забезпечувати не зменшення, а збільшення робочих місць. Це будуть умови приватизації. Тобто ми будемо гарантувати, що люди мають роботу і мають навіть підвищення кваліфікації", - повідомив Милованов.
Доишь меньше , а молока в результате получаешь больше!
-- А шо мне, зарады двух тарелок холодцю, всёго кабана резать?
..это шо-то новое в экономичности экономики...*)
-С десяти заводов оставить только один остальные порезать и рабочих мест прибавится...
-Даешь 5-ти летку за 4 года
-С коровы можно брать не только молоко а и мясо
только украинцами теперь будут далеко не все
При получении водительского удостоверения требуется, а на министра - нет.
"Удивительно"(С)
И ниже новость что люди бегут из прихватизированный предприятий из-за задолженностей по зарплате или низкой зарплаты. Дурачки вы. Никто в етой стране не будет жить и работать с такими сумашедшими налогами. Повышая для людей цены и налоги вы не выходите из ситуации а заходите еще дальше в тупик.
Источник: https://censor.net.ua/n3160181
(выделено мной)
Идиот, такие предприятия называются СТРАТЕГИЧЕСКИМИ.
Если Милованов не знает до сих всех стратегических предприятий Украины наизусть, то ему надо дать такого пенделя под жопу, чтобы до Ростова долетел.
(C)
@RomanDmitrich
🤔
(С)
@shlemofondo25
🤔
🤔😳
Важно лишь насколько оно эффективно работает.
Железнодорожные линии Индии - это частное или государственное предприятие?
Сколько человек в день перевозят метро-электрички Мумбая?
Какие интервалы между поездами в час пик?
И сколько стоит билет?
Разговаривать с Кварталом - что в дурке лекции читать.
Пошла я отсюда.
Зробимо їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
Після п'ятирічного правління маріонеточного режиму кровавого бариги, вже гірше не буде.
Команда *зеклоунів * працює по принципу * Нацарювати 100 рублів і .. ..втікти ! *
Я бы назвал производителя грабель: они нужны постоянно.
Народный депутат фракции «Слуги народа» Максим Бужанский потребовал отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука, каким образом органы исполнительной власти заполонили сторонники Петра Порошенко и грантоеды. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Бужанский предложил вынести эту тему на очередное заседание фракции.
«Я думаю, что темой следующего заседания фракции «Слуга народа» должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения порохоботов, еврооптимистов и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти», - предложил нардеп.
Также он отметил необходимость выйти к избирателям и честно признаться в том, что по факту на выборах победил «Блок Петра Порошенко».
«Такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг «Слуги народа» будет немного напоминать статистическую погрешность», - констатировал в конце записи Бужанский.
Источник: https://elise.com.ua/2019/11/17/po-faktu-na-vyborah-pobedil-poroshenko-nardep-ot-zelenskogo-sdelal-neozhidannoe-priznanie/ © ELISE JOURNAL
Источник: https://elise.com.ua/2019/11/17/po-faktu-na-vyborah-pobedil-poroshenko-nardep-ot-zelenskogo-sdelal-neozhidannoe-priznanie/ © ELISE JOURNAL
Васюковцы опять будут деньги только получать?)
К примеру ренад махмудов когда "купил" укртелеком показал "Ыфективное" управление.
"Вожди" в Киеве и региональных центрах имеют зарплаты весьма и весьма. Около 100к+
"Пехоту" аПТИмизировали (дэбильное слово). 1 монтер на 2-3 села. А зарплата МИНИМАЛЬНАЯ.
Так вот уже потом юристы сказали что "модернизация" (вложить бабло) были просто ПЛАНЫ.
Тоесть приватизировав (получив имущество в частную собственность) можно будет оптимизировать до предела. Ну например, что мешает "вождям" сделать 1 проводника на 3 вагона? Это жи "ВЫГАДНА". А за сэкономленое бабло провести оптимизацию
Треба звільняти дебілів, як Милованов, а набирати розумних, як Лановий. І не продавати росіянам НІЧОГО!!!! Краще нехай ніхто не купить, або найняти толкових менеджерів.
А всё потому,что как не было,так и нет механизма контроля за приватизаторами на предмет их обязателбств.Нет и сейчас.Есть только слова и обещания "Нью-Васюков" по-украински.
Пусть сначала накажут прежних приватизаторов за нарушение приватизационных обязательств,показав,что им не дарят,а продают по договорам,чтобы следующие выполнили всё то,что нынешний министр обещает,не вытирая слюней.