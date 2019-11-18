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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (329) корупція (2683) Росія (20847) США (5841) Йованович (196)

 Корупція робить українських лідерів вразливими для Росії, і народ України це розуміє, - Йованович

Хабарництво тісно пов'язане з безпекою, тому що корумповані чиновники вразливі для Москви.

Про це заявила Марі Йованович, виступаючи перед конгресом США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану Washington Post стенограму.

Вона назвала корупцію в Україні радянською спадщиною. "Корупція робить українських лідерів вразливими для Росії, і український народ це розуміє. Ось чому вони почали Революцію Гідності у 2014 році, вимагаючи бути частиною Європи, вимагаючи трансформації системи, вимагаючи жити під владою закону", - зазначила Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

На її думку, в цьому збігаються інтереси України та США.

"Корумповані лідери за своєю природою менше заслуговують на довіру, тоді як чесне і відповідальне українське керівництво робить американсько-українське партнерство більш надійним і більш цінним для Сполучених Штатів. Рівне ігрове поле в цій стратегічно розташованій країні, що межує з чотирма союзниками по НАТО, створює середовище, у якому бізнесу США легше торгувати, інвестувати і отримувати прибуток. Корупція також є проблемою безпеки, тому що корумповані чиновники вразливі для Москви", - наголосила експосол.

Вона закликала допомогти Україні перетворитися на правову країну, оскільки це "в інтересах національної безпеки Америки".

Йованович впевнена, що підігрування корупційним інтересам українських чиновників є небезпечним для США, бо "розширює ігрове поле для таких автократів, як президент Путін".

Читайте також: Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Також читайте: Ще два свідки розмови Трампа із Зеленським дали свідчення в Конгресі США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160179
 
 
 Топ коментарі
 
Народ Украины все понял и выбрал себе в пастухи суперкоррупционера Коломойского. Ведь это же несерьезно думать о том, что Президент у нас Зеля...
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У нас вже не корупція, а Єрмаковщина.
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Та да.
Це ж за словами Маші Іоанновіч, випускниці Московського інстітута русскага язика ім. А.С. Пушкіна, саме Україна є ОСТРІВ КОРУПЦІЇ, ОТОЧЕНИЙ СВЯТИМИ І НЕПОГРІШИМИМИ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ.
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Счас соевая шмаль и на эту американку навесит ярлык агента кремля. Как это? Ведь коррупция только укрепляет Украину!
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Та да.
Це ж за словами Маші Іоанновіч, випускниці Московського інстітута русскага язика ім. А.С. Пушкіна, саме Україна є ОСТРІВ КОРУПЦІЇ, ОТОЧЕНИЙ СВЯТИМИ І НЕПОГРІШИМИМИ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ.
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Левко Лукьяненко - агент кремля однозначно. Основание? Закончил МГУ.
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ага Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович - Цензор.НЕТ 3772
на этом основании надо вабще, всех кто учился при совке под эту "статью"
включая, канешна, и дисседентов.
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Не, если логически-"уязвимыми для Росии",а почему то все сваливают в Лондон,или Испанию.
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ответ очень прост.
по той же самой причине, шо и роскоррупционеры живут(жили) в Лондоне,или Испании.
деньги выкачивают из "своих" стран, а тратя там
шо тут непонятного? Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович - Цензор.НЕТ 1847
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У Росії теж корупція. Уже вкотре вибори закінчуються обранням одного з головних корупціонерів. Але востаннє - це був вже здоровезне дурилове - з клоуном. Ще й з жидом, якого попереду виставели корупціонери. А Шевченко ж попереджав.
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В Росії суперкорупція, якою вони вже інфікували і Європу. Але говорити там це табу. Бо там ДЕРЖАВНА корупція. Крадуть починаючи з космодромів і кінчаючи генералами ФСБ і міністрами.
А в Україні слово КОРУПЦІЯ на слуху, бо саме Україна і бореться з нею.
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Да, вот только там коррупционеров, которых выявили и у генералов, и у губернаторов, и у министров, и у олигархов конфискуют все активы и сажают в тюрьму, а что делают с ними в Украине не известно.
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Народ Украины все понял и выбрал себе в пастухи суперкоррупционера Коломойского. Ведь это же несерьезно думать о том, что Президент у нас Зеля...
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Не стадо обирає пастуха, а пастух стадо.
А роль нових воріт, відіграє телеекран.
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В пастухах недостатка не было, но баранов угораздило....
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Украину делает слабой ее национальная элита, вернее ее отсутствие. Собственно, как и национальной идеи. А коррупция это уже следствие.
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Про те, що нема еліти, Ви правильно сказали: самі меркантильні свинопаси, як правило, вилізають у нас на верх. А наявність національної ідеї, скажімо, у кацапів: засрати весь світ, не є щепленням проти корупції. На мій погляд, корупція зводиться до мінімуму, коли у фундаменті держави лежить протестантська етика (чи щось схоже на це).
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Ну всё правильно.Щоб вылечиться,треба качать в Украину западную здоровую кровь инвестиций,а не муляку рашисткую через Сбербанк.Работать больше с западным бизнесом,одновременно вычищая из тела Украины москальский шлак. Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович - Цензор.НЕТ 4955
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У нас вже не корупція, а Єрмаковщина.
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спасибо народу США за поддержку подонка - Юрика Луценка ...
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И поэтому народ Украины выбрал прямую агентуру кацапни,чтобы та уже не напрягалась с коррупцией. Подсобили "братушкам" блеать.
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Она назвала коррупцию в Украине советским наследием. Так вот кто во всем виноват.))
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Да. И не нужно делать удивленные глаза. Совок и россия причина многих несчастий и катаклизмов.
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Может просто надо перестать воровать, а не винить в этом людей живших 50 лет назад?
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Не вийде. Якщо при нинішньому шахрайському податковому кодексі перестати красти, то економіка зупиниться. Корупціонери в наших умовах просто "санітари природи", які забезпечують її скриплячій рух
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Америку відкрив
Корупція в Україні (та і у всіх постсовкових країнах) - породження совкового тоталітаризму. Саме тоталітарний нерівноправний суспільно-політичний уклад в Україні і є постійним джерелом СИСТЕМНОЇ корупції, якої неможливо позбутись поки не будуть скасовані ВСІ фундаментальні антиконституційні закони про органи влади в Україні, які надають можновладцям антиконституційні пільги і привілеї перед загалом народу. І поки не буде скасований шахрайський податковий кодекс, який є матеріальною основою влади цієї суцільно корумпованої номенклатури.
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совершенно верно, совок и дикое наследие орды, корень нашей коррупции.
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Правильно говорит. И только порохоботы и скрытые кацапы на этом форуме,постоянно пытаются увести нас от этой проблемы.
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та порохоботы особо никуда никого и не уводят, просто на определенный список фамилий им приказано плеваться кафном, вот и весь патриотизм и профессионализм порохобота
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Йованович стала в Украине что-то типа святой ? Несет откровенную околесицу которую тиражирует Цензор . Капитан очевидность . Расскажи ка еванович про коррупцию в США ? Как сынок Байдена летал на папином служебном самолете в Китай и получил от китайского правительства 1.5 миллирда для своей фирмочки . Как мужья Ненси Пелоси получают военные контракты , как вы зарабатываете на нелегальной миграции которая висит тяжелым бременем на плечах налогоплательщиков ? Давай рубани правду или боишься ?
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Переведення стрілок - явна ознака брехливого москаля. Правда це чи ще невідомо, а всі вже в дерьмі.
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До речі, велика кількість лайків ЗА теж підтверджує, що під прикриттям порохоботів тут працює переважно ольгінська ботоферма.
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Чому Ви вирішили, що коментар написав та відлайкались саме порохоботи?
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Хоть и окончила Маня два института, но замуж ее так никто и не взял. Переучилась.
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а як там ваш кореш авакян-рюкзакович почиває, як??? ви ж його кришуїте...
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"Коррупция делает украинских лидеров уязвимыми для России, и народ Украины это понимает, - Йованович"

Это понимают только 73% украиннцев, кроме порохоботов.
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Насторожує той факт, наскілтки часто омериганські чиновники згадують події Майдану. Згадують фразу "Революція гідності" в кожній промові. Схоже, події 2013-2014 років в Україні були вигідні асашаям.
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Главные коррупционеры это чиновники. Сейчас это новоиспечённые "Слуги Урода" , которые не смогли быть честными и ответственными. Кто-то верит в бескорыстность туриста из Сан-Тропе Бохдана, или в честность мародёра Херуса, в непредвзятость опера-неудачника Бакланова? Ведь эти ребята прекрасно осознают что они творят но уверенны в безнаказанности ибо творят коррупцию по поручению своего ЗЕ-пахана. ЗЕ это основа коррупции именно он модернизирует её . Он поставил себе целью освежить украинскую коррупцию, придать её более технологический вид, вывести её на более прагматичный уровень который смог бы обеспечить полную подчиненность всех государственных механизмов Каломойскому
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Самый гланые коррупциоанер - Порошенко и все кто был с ним связан. Скоро всех посадаят, кто неуспел убежать.
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Корень всех наших проблем - совок и все что было с ним связано. Именно совок убил в людях дух предприниматльства и развратил их ожиданием вечной халявы. Чем раньше мы выбросим на помойку бывших комсомльцев вроде Порошенко, тем лучше.
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Комсомольцы с братками настолько соединились, и пустили своих детей в госструктуры, что уже никогда очищения не будет .
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Сказала мамка антікорупціонєрів.До речі,а куди ці борцуни поділися ? Виздихали ? І корупція в Україні кудись пропала ...
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Да коррупция это мелочь по сравнению с воровством из бюджетов разных уровней . Но об воровстве молчат на международном уровне, боясь признать, что дают деньги ворам, а во время войны - мародерам .
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цель любой коррупции это и воровство!
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Но не всегда воровство из бюджета следствие коррупции . Иногда и тупости чиновника вплоть до президента .
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Нет, если в общем. Но в каждом конкретном эпизоде может выявится и коррупция .
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Как всегда в чужом глазу соринку, у себя бревно. Но опасна соринка а бревно полезно?
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где ты видишь бревно? В США незваисимые суды и все остальные ветви влсти. Нам еще до них далеко. Петя своими "реформами" все обгадил.
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Я вижу бревно что осуждая действия властей в чужой стране, абсолютно игнорируют свои обязательства этой стране не зависимо от её властей.
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Та ніфіга він не розуміє, він віддав свою країну єврейським злодіям та пройдисвітам!
Євреї уже їх кацапам продали, потрібна лише особиста зустріч зєльонкі з пуйлом, щоб узгодити остаточну ціну, бо не все можна вирішити через посередників та кур'єрів.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Мета курсових маніпуляцій, що так всіх тішать загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.

Вам Порох був "нєдостаточно отлічним", ну і як вам тепер?
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