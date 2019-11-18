 Зеленський і Пристайко не знали про затримку американської допомоги, - Трамп

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Республіканці та інші мають пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" - написав Трамп.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.
14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
У них пріорітет - мордор. Там регулярні дзвінки, балачки, обговорення, прийом вимог до виконання, потім надання звіту ...
А Штати і їхня військова допомога ... і решта Заходу - до лампочки.
- Зеленский опять насцал под кроватью
- Зеленский наблевал своей шерстью
- Зеленский сидит на балконе и лижет яйца
- Зеленский насрал мимо лотка
- Зеленский ловит мух и жрет...(с)
Норм же идея🙃
(C)
@ian_tanya
🤔😄
Але я б так не змогла.
😄
Olena Litvinova
14 ч. ·
Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)
Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:
- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.»
Виходить що це не фашист )(уйло окупував Крим і Донбас, а Порошенко дав команду захоплювати і анексувати території проклятої паРаші ... і то що мир -капітуляція на милість нашого лютого ворога окупанта ворожої паРаші, вони краще ніж захист своєї Батьківщини і збереження територіальної цілісності і суверенітету Української держави.
Ось такі продажні кремлівські холуї Іуди пробралися до що стала антиукраїнською владу щоб злочинно разом з кремлем знищити цілісність і суверенітет нашої держави.
т.е.
1. деньги не были выплачены
2. деньги вазелин и приставайко получили
вопрос - какие деньги и за что получили два клоуна если деньги для Украины выплачены не были?