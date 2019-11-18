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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3578) США (5841) Пристайко (256) Трамп (2257)

 Зеленський і Пристайко не знали про затримку американської допомоги, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко навіть не знали про затримку американської фінансової допомоги.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Республіканці та інші мають пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" - написав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

Зеленський і Пристайко не знали про затримку американської допомоги, - Трамп 01

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Також читайте: Ще два свідки розмови Трампа із Зеленським дали свідчення в Конгресі США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160176
 
 
 Топ коментарі
 
оно по ходу вообще нифуя не знает...
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А на фіга воно їм ?
У них пріорітет - мордор. Там регулярні дзвінки, балачки, обговорення, прийом вимог до виконання, потім надання звіту ...
А Штати і їхня військова допомога ... і решта Заходу - до лампочки.
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Решили с женой назвать будущего кота Зеленский. Буду вести инстаграмм:
- Зеленский опять насцал под кроватью
- Зеленский наблевал своей шерстью
- Зеленский сидит на балконе и лижет яйца
- Зеленский насрал мимо лотка
- Зеленский ловит мух и жрет...(с)

Норм же идея🙃
(C)
@ian_tanya
🤔😄
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Они оба говорят правду. Это надо найти Пэдро и у него спросить.
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Кто же тогда должен был знать ,если не эти «нелохи»???
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Все він знає ліпше за будь-кого -- не вважайте блаЗЄнського за дурника. Але "забудькуватим" бути йому дав команду коломИйський.
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Да, они вообще ничего не знали...

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
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А на фіга воно їм ?
У них пріорітет - мордор. Там регулярні дзвінки, балачки, обговорення, прийом вимог до виконання, потім надання звіту ...
А Штати і їхня військова допомога ... і решта Заходу - до лампочки.
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Ну, якщо нашим вождям до лампочки, тим паче що це «Порошенко начал войну», то чому їх повинно турбувати?
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Решили с женой назвать будущего кота Зеленский. Буду вести инстаграмм:
- Зеленский опять насцал под кроватью
- Зеленский наблевал своей шерстью
- Зеленский сидит на балконе и лижет яйца
- Зеленский насрал мимо лотка
- Зеленский ловит мух и жрет...(с)

Норм же идея🙃
(C)
@ian_tanya
🤔😄
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Не в Ваш адрес.Но я знал одного,который,когда-то назвал свою собаку Иосиф Висарионович,но на самом деле он был провокатором-гэбистом.
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Я б назвав свиню Зеленським. Але я не маю свиню, а кішка та собака мають свою назву. Але рекомендація мені подобається. І це не має ніякого підтексту окрім того що при владі в Україні про-кацапська гидота
😄
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https://emiliozk.livejournal.com/2429528.html…Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 3752EMILIOZK.LIVEJOURNAL.COMЩо насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступитиOlena Litvinova 14 ч. Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео) Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив ком....

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Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступитиЗеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 8912emiliozkNovember 16th, 4:40

Olena Litvinova
14 ч. ·

Що насправді коїться на територіях, де Зеленський дав наказ відступити - шокуючи факти (Відео)
Мешканці прифронтових сірих зон, які свідомо створив комік, розповіли про те, що насправді там коїться. Віддані на розправу ворогу мешканці прифронтових селищ Станиця-Луганська та Золоте-4 на прес-конференції Руху Опору Капітуляції оприлюднили факти, що старанно приховує режим Зеленського.
Ось короткий перелік, шокуючих фактів:

- відсутність патрулів та постів української поліції та будь-яких державних силовиків на демілітаризованих вулицях Станиці Луганської.
- відкриті погрози проукраїнським активістам з боку проросійської частини населення, що повністю ігноруються режимом Зеленського.
- нещодавній обстріл Катеринівки та бій біля Золотого-4 вже після відведення, а також про нещодавній обстріл вже нових позицій українських військ.
- відсутність вогнепальної зброї у українських силовиків на ділянках, звідки були відведені війська.
- викрадення і вбивства місцевих мешканців зі Станиці російськими окупантами, а також погрози з їхнього боку патріотам України
- неушкоджений залізничний міст нижче по течії Сіверського Донця, який не охороняється українськими силами і є одним з шляхів для потрапляння в Станицю Луганську проросійських диверсантів і розвідників
- нові вогневі точки російських та проросійських сил на висотах біля Станиці Луганської, які були встановлені вже після відведення українських військ.»
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Главное 9 декабря в Париже фотки сделать.
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Похоже Зелемойский ведёт к гражданской войне, уж очень всё внаглую и провокационно делается...
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А нафіга їм допомога, вони зовсім про інше думали - покрасуватися, покривлятися, на фортеп'яно пограти.
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У продажного ..резидента ЗЕбіла -капітулянта назвали відповідального за окупаційну війну розв'язану кремлівськими фашистами в Криму і на Сході Ураїни.? Глава посольства США в Україні Вільям Тейлор в показаннях Конгресу розповів, що розслідування, що стосуються Порошенко, обговорювалися під час обіду 14 вересня, на якому, крім нього, були присутні на той час спецпосланець США в Україні Курт Волкер, помічник президента (сепаратист) А.Єрмак і позаштатний радник Зеленського по відносинам з США (українофоб) І.Новіков. За словами Тейлора, Волкер сказав Єрмаку і Новикову, що було б добре не вести розслідувань щодо Порошенко, в тому числі пов'язаних з ситуацією зі злочинним захопленням українських кораблів російскими окупантами в Керченській протоці. У відповідь, згадує Тейлор, обидва - і Єрмак, і Новіков, - дістали телефони і показали фотографії родичів, братів, "які були вбиті або поранені" на Донбасі захищаючи Україну від кремлівських окупантів. "Вони показали це Курту і мені і сказали, що за це відповідає Порошенко", - сказав Тейлор.
Виходить що це не фашист )(уйло окупував Крим і Донбас, а Порошенко дав команду захоплювати і анексувати території проклятої паРаші ... і то що мир -капітуляція на милість нашого лютого ворога окупанта ворожої паРаші, вони краще ніж захист своєї Батьківщини і збереження територіальної цілісності і суверенітету Української держави.
Ось такі продажні кремлівські холуї Іуди пробралися до що стала антиукраїнською владу щоб злочинно разом з кремлем знищити цілісність і суверенітет нашої держави.
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🤢🤡🐸🥒 зелёный обрезанный «клоун» -спецоперация Путлера, а тупые 🐑🐏быдлюки помогли рашистам -убийцам
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Вам не кажется,что рыжее чучело "топит" за клоуна? А от такого,такая помощь -это медвежья услуга.Или удар сковородкой по лбу,чтобы убить муху. Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 1081
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"Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий"
т.е.
1. деньги не были выплачены
2. деньги вазелин и приставайко получили

вопрос - какие деньги и за что получили два клоуна если деньги для Украины выплачены не были?
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всё верно сказал. а какао-боты - подкацапные лакеи.
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Трамп снова развернулся в ослячьей посудной лавке,побив посуду.Весело!
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Такие вот в нынче Украине зеленые ********** и министр-междууродник - нифига не знают.
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