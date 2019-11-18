 Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, - МЗС РФ

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, заявляють у МЗС РФ.

"Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден. Ще в червні поінформували посольство України в Москві про наявні в межах російського законодавства можливості, які Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром. Наступного дня в РФ заявили, що повернуть судна 18 листопада. Станом на 20:00 17 листопада група українських буксирів, які направляються для прийому захоплених Росією катерів, пройшла мис Меганом біля берегів Криму.