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 За кордоном
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 Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, - МЗС РФ

Російська сторона ніколи не заперечувала, що поверне Україні затримані рік тому в Керченській протоці українські військові кораблі.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, заявляють у МЗС РФ.

"Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден. Ще в червні поінформували посольство України в Москві про наявні в межах російського законодавства можливості, які Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром. Наступного дня в РФ заявили, що повернуть судна 18 листопада. Станом на 20:00 17 листопада група українських буксирів, які направляються для прийому захоплених Росією катерів, пройшла мис Меганом біля берегів Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160175
 
 
 Топ коментарі
 
Та нихерасебе, конечно расеюшка добрая душа, все вернуть хотели, да петя плохой. Гнида ты безмозглая. Хватит верить пропаганде.
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Разве что в международном трибунале россияне попытались выеживаться и получили по сусалам.
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тю..звісно...бо очко ж жим-жим проти морського трибуналу перти...Прям прояв "доброї волі" від рософашистів...Хто вам вірить в світі? Тільки божевільні, або вами ж пригодовані...
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А тепер воно має саме такий вигляд. Завдяки бажанню Зєлєнского зробити селфі з пуциним, яке не має логічного пояснення. І про рішення Трибуналу взагалі аже ніхто не згадує.
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повернути кораблі зобов'язав РФ трибунал ООН. Окупанти просто виконують рішення суду.
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Кстати и корабли из Севастополя они предлагали вернуть, и частично вернули. Но потом Пётр Алексеевич сказал - спасибо, больше не надо, мы свои катера построим!
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Та нихерасебе, конечно расеюшка добрая душа, все вернуть хотели, да петя плохой. Гнида ты безмозглая. Хватит верить пропаганде.
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Верю фактам. 27 кораблей вернули - факт? Факт. С чего бы мне не верить, что вернули бы и оставшиеся 20 штук?
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Окей факты, почему 27 вернули? какие вернули, а какие нет? на каких условиях?

Без деталей 27 просто цифра.
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Там нет ответов на поставленые мной вопросы. Напрягите оставшиеся извилины, поищите статьи, интервью хотя бы...
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Для человека, который просит поискать ответы на его вопросы, Вы не слишком вежливы
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Пусть постоят корабли в оккупированном Крыме, потом все посчитаем в компенсациях,лахта падлючая...
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Лодку подводную, Запорожье, вернули ???
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"Запорожье" к пирсу приварена, чтобы не утонула, какой переход в Одессу?
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Немає дати і підписів, а значить хвальшивка, хоча здорово схожа на справжню. Тим більше немає як перевірити, архіви на расее закриті-засекречені, а тих хто зняв нелегальну копію будуть непереливки
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Не отрицают и не подтверждают. Не ведают что творят. Создают хаос. Это главное свойство )(уйлопии.
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Заявы неинтересны. А вот мутняк таки продолжается. Вчера были фотки- наши катера и буксир идут своим ходом, с эскортом. Сегодня, в 01.17 выложено видео- таки буксировка имеет место быть. Передавать будут у мыса Такиль, а ведь это- ещё внутри Керченского пролива. На данный момент- более свежей ИНФЫ нет. Как очевидно- перегонные команды прибудут на наших буксирах, приемка кораблей... то да сё... при этом, почему-то, чья-то дюже умная башка рассчитала, что подход наших буксиров- ночью, в точку передачи. А зачем такое усложнение задачи??? Так что- есть мутняк!
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Гайдамака стоїть недалеко від входу в Керченську протоку в нейтральних водах, Тітан і Сапфір уже майже 5 годин невідомо де. От навіщо нам ця таємничість?
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Да про Донбасс вы скажете то же самое. А потом и про Крым. Ещё станет вам поперёк горла украинская земля
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Не отрицать - ничего не значит, нужно каждый день в украинской прессе давать на правах рекламы сообщение и намерении вернуть корабли, тогда это будет правдой, а иначе никто о том писать не будет и все "неотрицание" будет сплошным враньем.
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рашист должен отвечать за незаконное задержание украинских судов...
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