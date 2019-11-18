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Все про:Білорусь (864) вибори (4600)

 Вибори до парламенту відбулися в усіх округах Білорусі, перша сесія відкриється 6 грудня, - глава ЦВК Єрмошина

Вибори до парламенту відбулися в усіх 110 округах Республіки Білорусь.

Про це заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Беларусь 1", передає Цензор.НЕТ.

"Усі виборчі округи Білорусі показують, що явка перевищила 50%. Отже, можна вважати, що всі депутати будуть обрані, тому що в нас немає жодного безальтернативного округу", - сказала Лідія Єрмошина.

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Триває підрахунок голосів, обробляються останні дані щодо явки. На 20:00 (час закриття виборчих дільниць. - Ред.) явка виборців становила 74%.

Як інформує БЕЛТА, перша сесія обох палат оновленого білоруського парламенту відкриється 6 грудня.

Нагадаємо, в Білорусі 17 листопада відбувалися вибори до Палати представників - нижньої палати Національних зборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160172
 
 
 Топ коментарі
 
Батька,дай нам картошки.А то по 14 гр.падлюки продають.
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В Беларуси выборов нет. Как не было их в СССР.
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Батька,дай нам картошки.А то по 14 гр.падлюки продають.
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Буде ще дорожче. Зараз ніякий дурень не вкладається в орендовану землю .Виключно зернові: посіяв-зібрав-відвіз погрузив на баржу . Все!
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Смешно как то читать новости о "выборах" в рашке, картоплестане...
И грустно в Молдове, Грузии....
Кажется мы идём по их следам..... Про войну и погибших забывают.. Выигрывают прокацапские продажные твари.
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Выборы в парламент .... Беларуси

В колхоз США. ...-- тоже звучит гордо! *)
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До речі, чим відрізнявся вільний світ від сраного совка: якби в США хтось захотів організувати "колхоз", то проблем не було б: створюй і на загальних підставах сплачуй податки. Але якби в совдепії хтось гіпотетично спробував взяти свою часту землі щоб господарювати окремо, то це був би останній день в його житті.
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Вітаю бацьку. Хоч воно і чмо, але за дуже хворих людей, потурбувався. Тільки в Білорусі онкохворі лікуються за рахунок держави. І там з цим дуже суворо. Від препаратів до опромінення. Стажування за кордономом, нові методики тощо. Стикались. У нас - без варіантів.
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Борьба была жестокая. Оппозиция что только не делала, что бы пройти в депутаты. Но оказалось, флэшмобов мало, народ ценит реальные дела. Победили очень достойные люди, даже "Мисс Беларусь", молодая, умница, красавица. Уверен, будут четко писать законы, а не драться и строчить в телефоны.
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