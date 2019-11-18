 Вибори до парламенту відбулися в усіх округах Білорусі, перша сесія відкриється 6 грудня, - глава ЦВК Єрмошина

Про це заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Беларусь 1", передає Цензор.НЕТ.

"Усі виборчі округи Білорусі показують, що явка перевищила 50%. Отже, можна вважати, що всі депутати будуть обрані, тому що в нас немає жодного безальтернативного округу", - сказала Лідія Єрмошина.

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Триває підрахунок голосів, обробляються останні дані щодо явки. На 20:00 (час закриття виборчих дільниць. - Ред.) явка виборців становила 74%.

Як інформує БЕЛТА, перша сесія обох палат оновленого білоруського парламенту відкриється 6 грудня.

Нагадаємо, в Білорусі 17 листопада відбувалися вибори до Палати представників - нижньої палати Національних зборів.