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 Суспільство
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Все про:Львівщина (986) Нафтогаз (634) Дубневич (63) опалювальний сезон (257)

 Люди без опалення, електрики позбавлено цілі райони, під загрозою постачання води, - "Нафтогаз" про ситуацію в Новому Роздолі на Львівщині

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявила про критичну ситуацію в місті Новий Розділ на Львівщині.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлено цілі райони. Під загрозою поставка води в один із районів міста", - йдеться в повідомленні.

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запросила працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнилися через невиплату заробітної плати попереднім керівником із травня 2019 року, на зустріч 18 листопада о 9:00 у приміщенні ТЕЦ.

"Наразі ми працюємо не лише над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, а й над тим, щоб повернути фахівців", - підкреслили в повідомленні.

Також наголошується, що поліція охорони отримала інструкцію забезпечити доступ на цю зустріч запрошених працівників.

Люди без опалення, електрики позбавлено цілі райони, під загрозою постачання води, - Нафтогаз про ситуацію в Новому Роздолі на Львівщині 01

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 листопада відвідав Львівську область через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла: в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже пів року.

У Новому Роздолі тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення упродовж щонайбільше п'яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові в разі зниження температури забезпечити громадян всім необхідним.

За даними ЗМІ, проблеми з опаленням в Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ звинуватило два теплогенеруючі підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на 1,5 млрд гривень. Тоді ж суд заарештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ТОВ "Гарант Енерго М" - фірмі, яку вибрали на конкурсі. Однак новий керівник не впорався з функціями, оскільки виникли проблеми з кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160169
 
 
 Топ коментарі
 
Львовская область дала больше всех голосов за Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Уволившиеся давно в Польше. И похоже, там под суд хоть пару человек нужно отдать. Так развалить хозяйство нужно уметь. Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине - Цензор.НЕТ 8261
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Дуже відповідальна "община" у Новому Роздолі. Якась ОЗГ у неї під носом обрала голову очевидно, гроші вкрала, ТЕС розвалила.
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Львовская область дала больше всех голосов за Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Хочеш сказати, що новий Президент таким чином їм це нагадав.
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Не, хворое состояние мозгов ведет к хворой реальности
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Хочеш сказати, що самі здорові мізки в ОРДЛО.
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Логично. Ылита довела свои поселения до такого состояния.
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Дуже відповідальна "община" у Новому Роздолі. Якась ОЗГ у неї під носом обрала голову очевидно, гроші вкрала, ТЕС розвалила.
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винен 100%. Кадри ж сам обирав, в компанії юного ленінця і китайського електросамоката.
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Скоро затмение Солнца будет - в этом тоже Зеленский виноват?
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А кто, порох? Ти з початку хоча б повноваження звірив... бо плесенью зеленой попахивает.
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Ну як би сказати, хтось же керує державою і всіма процесами, бачить події далі носа чи ні ? ?
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"Президент отвечает, в основном, за вешнюю политику". Из методичек порохоботов, зима 2018-2019.
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Интересно, нафтогаз сможет спокойно наблюдать, как в минус температуры люди замерзают на смерть? Или может есть некая гуманитарная политика внутри компании?
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А що там в Канаді є про такі випадки в Україні?
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От вам і результати приватизації ТЕЦ та комунальних мереж!
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З травня 2019 така ситуація з боргами, а нинішні Слуги Народа тільки прозріли.
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Какая разница когда. Что раньше в стране была Жопа и крысы во власти что сейчас те же самые крысы и та же самая Жопа.
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Ну Порошенка, то ти вже сам цюлюй. Він вже півроку як не Президент.
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Уволившиеся давно в Польше. И похоже, там под суд хоть пару человек нужно отдать. Так развалить хозяйство нужно уметь.
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І хто там власник ефективних приватних енергоносіїв?
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Так страна потихоньку и разваливается
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"чтобы вернуть специалистов"
Тепер шукай вітра в полі. Їх вже і слід простив.
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Та всі ті кочєгари вони оно всі в Раді...
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ОРДЛО уже как 5 лет не платит Украине ни за електроенергию ни за воду и никто им не отключает. Приоритеты властей налицо. Украинский народ выживают их страны потихонку а на их место лезут колорады.
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Нещодавно в ОРДЛО прийняли закон, сім'ю попочленців , які постраждавших в боротьбі з хунтою, звільняються від комуналки на 100%. Наші ж тут же скасували верхню межу за опалення та гарячу воду, плати 10 0500 грн за метр, або на вулицю
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В Никополе (Днепропетровская обл.) тоже холодно в квартирах по вине ДТЕКа Ахметова. Вымогают с людей 1700грн за 1 квт "дополнительной"(свыше 3квт) мощности на квартиру/дом . Это кроме оплачиваемых потребляемых квт. Оформляют это "узаконенное" ДТЕКом вымогательство по 1,5 месяца , невзирая на время года. При этом практически-физически ничего не делается. Просто решили людей заморозить. Местные и не местные власти умыли руки. Всем рулит Ахметов !
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Ну свисніть в гудок. Може поможе. А краще спійайте і прив"яжіть до батареї.
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А прєдставляєтє, єслі би ко всєму етому, вам нє удалось би скінуть власть мародьора?!
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С сентября прошло 2,5 месяца.Губернатор и Коболев должны быть повешены на площади.
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« І станєт всєм тєплєй
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє.»

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Треба все віддати в приватну власність. Це найбільш ефективне ресурсокористування при феодалізмі.
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Почитай що пишуть з Нікополя про ефективного власника.
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Та воно раз наразб не приходиться.
Оно в Донецьку в 2014 році, нарід взяв у свою власність ТРЦ «Метро»...на ютьюбі повинно бути відео...
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Вернитесь.. Я все прощу....
Сначала схемами довели до этой ситуации.... Людей имели и в хвост и в гриву...
А теперь вернитесь.....
А где посадки виновных? Че то не слышу?
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