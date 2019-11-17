 Доповідь про вплив РФ на результат референдуму щодо Brexit оприлюднять після виборів, - міністр безпеки Британії Льюїс

Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на міністра безпеки Великої Британії Брендона Льюїса, передає Цензор.НЕТ.
"Британський уряд опублікує доповідь парламентського комітету щодо можливого російського втручання в британську політику після виборів 12 грудня", - заявив Льюїс.
За його словами, затримка з публікацією викликана бажанням "переконатися, особливо там, де йдеться про національну безпеку, що ми все робимо правильно і ретельно". Він, зокрема, підкреслив, що деякі документи не може бути оприлюднено під час загальних виборів.
Нагадаємо, в доповіді, підготовленій Комітетом із питань розвідки та безпеки Палати громад парламенту Великої Британії, зазначається, що Росія могла вплинути на результати референдуму про вихід із ЄС 2016 року.
Вот туда как кинули, так по сегодняшний день есть сев. Ирландия, которая почему-то Ирландии не принадлежит, да и подпольные ирл. повстанцы.