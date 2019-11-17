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Все про:Велика Британія (1093) Росія (20790) Brexit (176) Льюїс Брендон (1)

 Доповідь про вплив РФ на результат референдуму щодо Brexit оприлюднять після виборів, - міністр безпеки Британії Льюїс

Уряд Великої Британії планує опублікувати доповідь парламентського комітету про втручання Російської Федерації у внутрішні справи Сполученого Королівства та її вплив на результат референдуму 2016 року щодо Brexit.

Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на міністра безпеки Великої Британії Брендона Льюїса, передає Цензор.НЕТ.

"Британський уряд опублікує доповідь парламентського комітету щодо можливого російського втручання в британську політику після виборів 12 грудня", - заявив Льюїс.

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За його словами, затримка з публікацією викликана бажанням "переконатися, особливо там, де йдеться про національну безпеку, що ми все робимо правильно і ретельно". Він, зокрема, підкреслив, що деякі документи не може бути оприлюднено під час загальних виборів.

Нагадаємо, в доповіді, підготовленій Комітетом із питань розвідки та безпеки Палати громад парламенту Великої Британії, зазначається, що Росія могла вплинути на результати референдуму про вихід із ЄС 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160167
 
 
 Топ коментарі
 
Эй, пеньки рыжие островные---да наоборот надо---до выборов весь список огласить! А то кацапедлы вам опять так навыбирают что в Австралии проснётесь!
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Судя по результатам Brexit, зебилов в Великобритании всё-таки меньше, чем в Украине. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 3247
Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 5999
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будет пук, как с импичментом Трампа. Только тоньше, в высокой тональности, тише и короче по звучанию. Вот так --- пуууук...и в кусты.
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Эй, пеньки рыжие островные---да наоборот надо---до выборов весь список огласить! А то кацапедлы вам опять так навыбирают что в Австралии проснётесь!
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ну это кстати, далеко не самый худший вариант для них
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Первый вариант у меня был---что остановится Биг-Бен. Но захотелось простора!
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Что и выход Британии их ЕС Путин организовал?.... Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 2226 От ведь, чертяка, везде поспевает!
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Судя по результатам Brexit, зебилов в Великобритании всё-таки меньше, чем в Украине. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 3247

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Оп-па, таки БОрис оказался БорИсом на подсосе, он орал, что ЕС забирает в день чуть ли не полмиллиарда фунтом. Оказалось - просто ложь
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В цілому смішно. Тої Росії, в економічному відношенні, десь 1-2%, а впливає на найпотужніші держави. Чи не російська це інформаційна атака?
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"Вихід" Великої Британії з Європейського Союзу дуже нагадує передачу Містралей рашці. Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 8641
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а в чем задержка с публикацией по Скрипалю и Литвиненко. Все та же тщательность? Доклад о влиянии РФ на результат референдума по Brexit обнародуют после выборов, - министр безопасности Британии Льюис - Цензор.НЕТ 1822
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В Украине тоже Штепу "задерживаются" судить. Но про тщательность тут как то не к месту...
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о, мы уже сравниваем украинское и британское правосудие спасибо за комплимент, конечно, но вроде как у британцев оно посильнее нашего считалось. ну да ладно.
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Я сравниваю по продолжительности следствия. Результаты даже и не сравниваю...
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просто выходят по политическим и экономическим причинам. Здесь россия точно не смогла повлиять, а вот руководство Евросоюзе во главе с немцами повлияли. В принципе Великобритания сама по себе развивается
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Та там только одно Британское содружество стран по всему миру что стоит! Чем больше растояние между друзьями--тем крепче дружба---как оказалось. Это вам не гамно через забор к соседу кидать! И где это такое?
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они морем со всех сторон окружены, так что только туда могут кидать. Ну и Ирландия рядом, бедолаги.
Вот туда как кинули, так по сегодняшний день есть сев. Ирландия, которая почему-то Ирландии не принадлежит, да и подпольные ирл. повстанцы.
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будет пук, как с импичментом Трампа. Только тоньше, в высокой тональности, тише и короче по звучанию. Вот так --- пуууук...и в кусты.
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Логічно.... Балалайки замовити на оголошення результатів?
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