 Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

Про це вона заявила у свідченнях перед конгресом США, повну стенограму яких опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Я працювала над просуванням політики США, підтримуваної як демократами, так і республіканцями, щоб допомогти Україні стати стабільною і незалежною демократичною державою з ринковою економікою, інтегрованою в Європу. Безпечна, демократична і вільна Україна служить не лише українському народу, а й американському", - зазначила Йованович.

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Вона підкреслила: "США - наймогутніша країна у світовій історії, багато в чому завдяки нашим цінностям. І наші цінності уможливили створення мережі альянсів і партнерств, які зміцнюють наші власні сили.

Україна з величезною територією і великим населенням має потенціал стати важливим комерційним і політичним партнером для Сполучених Штатів, а також фактором, що сприяє зміцненню сил у сфері безпеки".

За словами колишнього посла, США бачать потенціал в Україні, а Росія - навпаки, ризик.

"Історію ще не написано, але Україна може вийти з російської орбіти. І зараз Україна - поле битви за сфери впливу, з реальною війною за контроль над територією та гібридною - за контроль над українським керівництвом", - зазначила Йованович.

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Вона наголосила на важливості допомоги США для України. "Підтримувати Україну - це правильно. Якщо Росія переможе, а Україна перейде під її владу, ми можемо очікувати інших спроб Росії розширити свою територію і вплив", - прогнозує Йованович.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.