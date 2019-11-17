 Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

Про це вона заявила у свідченнях перед конгресом США, повну стенограму яких опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Я працювала над просуванням політики США, підтримуваної як демократами, так і республіканцями, щоб допомогти Україні стати стабільною і незалежною демократичною державою з ринковою економікою, інтегрованою в Європу. Безпечна, демократична і вільна Україна служить не лише українському народу, а й американському", - зазначила Йованович.
Вона підкреслила: "США - наймогутніша країна у світовій історії, багато в чому завдяки нашим цінностям. І наші цінності уможливили створення мережі альянсів і партнерств, які зміцнюють наші власні сили.
Україна з величезною територією і великим населенням має потенціал стати важливим комерційним і політичним партнером для Сполучених Штатів, а також фактором, що сприяє зміцненню сил у сфері безпеки".
За словами колишнього посла, США бачать потенціал в Україні, а Росія - навпаки, ризик.
"Історію ще не написано, але Україна може вийти з російської орбіти. І зараз Україна - поле битви за сфери впливу, з реальною війною за контроль над територією та гібридною - за контроль над українським керівництвом", - зазначила Йованович.
Вона наголосила на важливості допомоги США для України. "Підтримувати Україну - це правильно. Якщо Росія переможе, а Україна перейде під її владу, ми можемо очікувати інших спроб Росії розширити свою територію і вплив", - прогнозує Йованович.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.
Очень сильное преувеличение.
Ukrainian journalist revealed a collusion against Trump. Yovanovitch testimony and Arsen Avakov
Что будет с Украиной без Трампа. Авакова вскрыли в США
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Репост !
Вот так. О бескорыстной помощи и т.п. лапше уже и не упоминают.
Орест Лютий. Руські п*здят всьо подряд, а на інших, а на інших говорят (на Амєріку)
А Германія Франція? Там же Англія, Італія.
От якраз в Центрі Європи зароджувались конфлікти, а потім в ту воронку втягувались периферійні держави.
"Бывший посол США - женщина - от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, еще и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие. Я просто хочу сообщить вам об этом", - сказал Трамп.
По словам Зеленского, он согласен, что Йованович была "плохим послом".
"Что касается посла США в Украине: насколько я помню, ее фамилия Йованович. Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента", - заявил он.
Украина- - плацдарм для Европы с целью сдерживания России.
Поставить базы в посёлке Дружба.
И тогда уж точно, российские танки выйдут на границу с ЕС.
Вся клоунада с докладом Мюллера закончилась 2мя тезисами.
По существующим законам действующему президенту не могут быть предъявлены данные обвинения.
По истечению президентского срока обвинения будут предъявлены.
Кстати, сам обама поувольнял вообще всех послов в день своей инаугурации.
https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2019/11/15/flashback-that-time-obama-brutally-fired-all-of-bushs-ambassadors-n2556576