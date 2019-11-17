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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (329) Росія (20790) США (5837) Йованович (194)

 Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

З серпня 2016 року до травня 2019-го Марі Йованович обіймала пост посла США в Україні, просуваючи політику своєї держави.

Про це вона заявила у свідченнях перед конгресом США, повну стенограму яких опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Я працювала над просуванням політики США, підтримуваної як демократами, так і республіканцями, щоб допомогти Україні стати стабільною і незалежною демократичною державою з ринковою економікою, інтегрованою в Європу. Безпечна, демократична і вільна Україна служить не лише українському народу, а й американському", - зазначила Йованович.

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Вона підкреслила: "США - наймогутніша країна у світовій історії, багато в чому завдяки нашим цінностям. І наші цінності уможливили створення мережі альянсів і партнерств, які зміцнюють наші власні сили.

Україна з величезною територією і великим населенням має потенціал стати важливим комерційним і політичним партнером для Сполучених Штатів, а також фактором, що сприяє зміцненню сил у сфері безпеки".

За словами колишнього посла, США бачать потенціал в Україні, а Росія - навпаки, ризик.

"Історію ще не написано, але Україна може вийти з російської орбіти. І зараз Україна - поле битви за сфери впливу, з реальною війною за контроль над територією та гібридною - за контроль над українським керівництвом", - зазначила Йованович.

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Вона наголосила на важливості допомоги США для України. "Підтримувати Україну - це правильно. Якщо Росія переможе, а Україна перейде під її владу, ми можемо очікувати інших спроб Росії розширити свою територію і вплив", - прогнозує Йованович.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160166
 
 
 Топ коментарі
 
Милованов же объяснил - марихуану.....
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Мдя. Всі зрозуміли, що ми для них тільки "поле битви" з розподілом інтересів. Ну це вже не нове. Нам вже давно таке радили. Хто ж ми - терпіли, чи нащадки великих воїнів?
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тобі мабуть мультики від хула подобаються, самьіе страшньіе , да?
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Она подчеркнула: "США - самая могущественная страна в мировой истории..."

Очень сильное преувеличение.
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тобі мабуть мультики від **** подобаються, самьіе страшньіе , да?
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Нафто-газова орда гірша за Золоту орду бо на дворі не 13-вік а 21-й.
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И сейчас Украина - поле битвы за сферы влияния ...", - отметила Йованович.

Вот так. О бескорыстной помощи и т.п. лапше уже и не упоминают.
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Сергей Панченко 8163944a. США не захватывали нашу территорию а твой Х**ло только этим и живёт.
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Что Украина поле битвы рашистов за сферы влияния лапша ? Что захвачен Крым и Донбасс лапша ? Что Америка по-братски помогает , иногда бескорыстно, иногда за деньги противостоять навале, орде тоже лапша ?
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Про бескорыстно - 100% лапша. Просто борьба за сферы влияния.
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Так я і не кажу що , рашисти захватили чорноморський шельф -тирять газ, з Донбаса вугілля, кучу заводів вивезли на росію, це я не кажу про всяку мєлочь, рибу виловлюють в Азовському морі, за золото тягаються в Голандії, винні колекції розтягують
Орест Лютий. Руські п*здят всьо подряд, а на інших, а на інших говорят (на Амєріку) Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович - Цензор.НЕТ 8050
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До речі, Крим ніхто забувати не збирається, і не забалакуй зуби , а треба повернути
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Мдя. Всі зрозуміли, що ми для них тільки "поле битви" з розподілом інтересів. Ну це вже не нове. Нам вже давно таке радили. Хто ж ми - терпіли, чи нащадки великих воїнів?
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Та вы же ответили на свой вопрос! Сферы влияния где нация---не возникают. Там равноправные и взаимовыгодные отношения. А всё иное---так посмотрите в окно своё. Пора решать.
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Та юх їм. Були вже такі хитроневпіпчені іксперди. Які радили на українських черноземах вирощувати технічні культури і сировиною продавати. Фон Таубаделі і інша шелупонь з ЄС. Ще п"ятнадцять років тому їм сказали - досівідос, не буде такого. Але ті,хто був на дотаціях від влади - торгували. От тепер отакий ринок Землі.
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У нас нація є, вже давно зформована і визначена. Проти кацапів.
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Если против северных братанов сформирована---то мало этого для нации. Нация тогда считается сформированой, когда поставленые цели перед обществом достигаются всеми вместе вне зависимости даже по времени или даже цене. И выборы в таких сообществах любые причём, всегда прогрессивны. А когда в парламент народ привёл негодяев, которые с 3 тв-каналов своих обливают дрянью народ и народ хавает и хлопает вторым планом в студии за 200гр посидеть? Тут до нации далеко---к сожалению и в который раз.
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Кацапи - нам не братани. Це такий різновид гнид. А націю ми вже без всіляких ікспердів на двох Майданах зформували. Хай про це зараз дуже пам"ятають. Бо шини зараз якраз у вільному доступі.
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...похоже на терпил...сказалось окацапливание, войны и голодоморы....закон о торговле землей отбросит еще лет на 100...маланцы сильно возбудились на фоне войны, торопятся закон протянуть бабок не жалея...
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Украина всегда была буферным государством..... Это и ее беда, и, при грамотно выстроенной внешней политики - огромное преимущество.....
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Польща, Бєларусь, Держави Балтії, теж буферні...
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Вони в кусі.От якраз на територіях цих держав , буферних, і розв'язувались війни, йшли війни, потім окупація, перехід територій до інших держав
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Не обов'язково.
А Германія Франція? Там же Англія, Італія.
От якраз в Центрі Європи зароджувались конфлікти, а потім в ту воронку втягувались периферійні держави.
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Першу світову почала росія(імперія) і германія, другу світову почала росія(ссср) і германія. ІПочиналася війна нападом германії на росію, в той момент, коли росія була готова напасти на германію буквально через декілька годин, просто германія трошки випереджала що бачила що діватися немає куди, треба нападати щоб мати хоч якусь перевагу. Потім Росія нападала ще на багато країн, Чехословакію, наприклад в 1968
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1812 рік, Наполеон пішов на Росію, бо вона вже тричі на нього нападала, і треба було щось з цим робити
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Ця мутна любітєлніца русского йізика, роздмухувала свого часу скандал з «Кольчугами», послаблюючи позицію Кучми перед Росією (згадаймо, тоді Кучма не віддав Тузлу Росіїї, і жорстко тримав іхтамнєтов в Криму), а також нівелювала імідж Кучми на Заході.
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2 "Айленда", 300 дротиков - не подкрепляют пафоса слов Посла..
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Вы забыли упомянуть о трех луках и пяти колчанах полными стрел.....
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и о видящих, которые все видят и т.д...но это не силы, которые могут свергнут Мордор
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Америка должна прийти накормить нас и убить всех наших врагов?
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Во время телефонного разговора 25 июля президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп упоминали бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная Белым домом 25 сентября.
"Бывший посол США - женщина - от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, еще и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие. Я просто хочу сообщить вам об этом", - сказал Трамп.
По словам Зеленского, он согласен, что Йованович была "плохим послом".
"Что касается посла США в Украине: насколько я помню, ее фамилия Йованович. Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента", - заявил он.
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Украина--плацдарм для России с целью шантажа Европы.
Украина- - плацдарм для Европы с целью сдерживания России.
Поставить базы в посёлке Дружба.
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Увы, неверно ни одно из утверждений. Украина - досадная для обеих сторон помеха, в гармоничных в целом отношениях России и Европы. Украина - теоретически плацдарм США для сдерживания сближения Европы и России, но приход не системного Трампа ломает эту конструкцию. Базы - поставить было бы неплохо. Но в свете вышесказанного - некому и незачем.
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Україна могла і повинна була перемогти у цій війні. Тільки вона двічі обирала командувачів, які того не могли і не хотіли. У 2014 навіть не думав, що все настільки так погано з українською головою.
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Если будут в Украине повышать тарифы и цены, то США проиграют, вместо партии Зеленского в следующий раз в ВР большинство будет у регионалов.
И тогда уж точно, российские танки выйдут на границу с ЕС.
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Сколько должен стоять куб холодной воды чтобы российские танки не вышли на границу с ЕС?
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Йованович , почему ты такое тупое создание ? Ты же провела в стране немало времени Кого избрали украинцы в Раду и президентом тебе надо объяснять или поймешь ? На чьей стороне сейчас украинская власть соображаешь ? Не поймешь , тогда тебе дворником работать а не дипломатом . Правильно Трамп сказал никчемный ты посол .
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Йованович , росия победила когда вы , коррумпированные и жадные до власти демократы , начали клоунаду с докладом Моллера , которая длилась почти 3 года потребовала 38 миллионов долларов и закончилась ничем , а теперь начали клоунаду с импичментом которая тоже закончиться пердежом в лужу .
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Битлз он тоже в лужу ,,,,, Я сама не слышала но мне Рабиновит напевал.

Вся клоунада с докладом Мюллера закончилась 2мя тезисами.
По существующим законам действующему президенту не могут быть предъявлены данные обвинения.
По истечению президентского срока обвинения будут предъявлены.
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скорей всего нас наши же украинские политики, коррупционеры и криминал победит, а еще из-за всего этого экономика и кредиты. Останется только не большое сопротивление, я даже при этом януковиче имел намного больше заработка и возможностей чем сейчас, в экономическом плане конечно дерьмо у нас полное
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Эту "несправедливо обиженную" даже не уволили, а просто перевели на другую должность с сохранением оклада. При обаме некоторых послов привозили домой в черных мешках, так что нефиг строить из себя невинную целочку.

Кстати, сам обама поувольнял вообще всех послов в день своей инаугурации.
https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2019/11/15/flashback-that-time-obama-brutally-fired-all-of-bushs-ambassadors-n2556576
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