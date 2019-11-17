 МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька

На своїй сторінці у фейсбуці глава відомства Зоряна Скалецька написала, що законопроєкт "має повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я", передає Цензор.НЕТ.
Скалецька повідомила, що на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про "підтримку України в побудові системи соціалізації осіб із психічними розладами".
Серед пріоритетів міністр назвала активне залучення осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями та їхніх родичів до діалогу в побудові нової системи.
и всю раду, кабмин сдаст в дурку
Такова европейская толерастия))))
настало время шизофреникам при дебилам править страной..ведь иначе то как никак нарушение прав
недочеловекачеловека
Для тех у кого минимальная пенсия?
Подними ж..пу, выйди из кабинета и загляни в любую аптеку - кто за повышение цен на лекарства будет отвечать? За полгода вашей власти цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
А вы там социализацией лиц с психическими расстройствами занимаетесь. К тому времени как закон напишете (а таланты на данном поприще уже известны), половина Украины будет психами и больными.
И Зё займись - помочь челу надо. И так заговаривался, а сейчас уже сам с собой разговаривает
Правильно! А уголовный кодекс пусть пишут сами осужденные.