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 Політика України, Здоров'я
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Все про:законопроект (857) Мінздоров'я (1021) психіка (18) Зоряна Скалецька (40)

 МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька

Міністерство охорони здоров'я України планує розробити новий законопроєкт "Про психічне здоров'я".

На своїй сторінці у фейсбуці глава відомства Зоряна Скалецька написала, що законопроєкт "має повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я", передає Цензор.НЕТ.

Скалецька повідомила, що на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про "підтримку України в побудові системи соціалізації осіб із психічними розладами".

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Серед пріоритетів міністр назвала активне залучення осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями та їхніх родичів до діалогу в побудові нової системи.

МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоровя, - Скалецька 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160164
 
 
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бубочку в команду возьмут? так такая команда уже была- в трускавце училась . команда зе и родственники.....
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интересно еврей это этнос Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3339 народ Рабы Египта народность Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6592 племя национальность Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5331 или психиатрический диагноз... Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5051
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Евреи это народ ,потому что они не ленятся управлять своим государством,по сравнению с украинцами Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8665
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Тепер у владу підуть не тільки наркомани,але й психи.Тим часом в Німеччині з березня 2020:
Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 127
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А каким боком к этой новости Тиль Швайгер? Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 100
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У Тіля -все в порядку з щепленнями,не сумнівайтесь !
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Нужно ещё те 73% пациентов проверить ,я одного не пойму как можно было из 39 кандидатов выбрать доктора Хауса? МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2612
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ох-хо-хо... тут анализ мочи взять не могли, а они хотят законопроект "О психическом здоровье"... скажите сразу честно, Зеленский здоров или пора Разумкову в роль входить?..
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Когда психи на свободе---это не страшно. Во сто раз хуже когда у власти. Присмотритесь ко многим----там капец. Особо к их лидеру что в жёлтых пинджаках или зелёных пнёт дурку с тв-каналов. Там история уходит ещё в брежневские времена. Но вот вопрос---куда смотрели эти десятилетия? Было же видно. А может всё наоборот? Не забывайте выходя из комнаты любой везде оглянуться на номер на двери---мало ли. У нас не принято к таким врачам ходить по собственному желанию. А когда приводят силой---жить можно а лечится поздно!
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Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями в работу в Зе команде !!! МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9814
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В настоящее время психически больного не имеют права принудительно госпитализировать...Алкоголика не имеют права лечить без его согласия...
Такова европейская толерастия))))
настало время шизофреникам при дебилам править страной..ведь иначе то как никак нарушение прав недочеловека человека
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Украина на первом месте в Европе по уровню психических болезней. Такие законы нужны.
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все симптомы налицо: она - первый кандидат под этот закон...
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Надо запретить им заходить на этот форум. Сразу избавимся от порохосрани = врагов Украины.
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Підтримую. Протестувати треба на всіх гілках влади. Бо дурдом не припиняється.
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Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье,

Для тех у кого минимальная пенсия?
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Дайте ему поработать! Он только в курс дела входит, всего пол-года прошло! МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька - Цензор.НЕТ 113
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А как у самой-то с психическим здоровьем? Моральные понятия уже совсем отсутствуют, типа, про совесть никто уже не вспоминает?
Подними ж..пу, выйди из кабинета и загляни в любую аптеку - кто за повышение цен на лекарства будет отвечать? За полгода вашей власти цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
А вы там социализацией лиц с психическими расстройствами занимаетесь. К тому времени как закон напишете (а таланты на данном поприще уже известны), половина Украины будет психами и больными.
И Зё займись - помочь челу надо. И так заговаривался, а сейчас уже сам с собой разговаривает
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Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.Источник: https://censor.net.ua/n3160164
Правильно! А уголовный кодекс пусть пишут сами осужденные.
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Неужели Танечке запретят в Раду ходить？😀😀😀😀
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