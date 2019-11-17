 МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька

На своїй сторінці у фейсбуці глава відомства Зоряна Скалецька написала, що законопроєкт "має повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я", передає Цензор.НЕТ.

Скалецька повідомила, що на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про "підтримку України в побудові системи соціалізації осіб із психічними розладами".

Дивіться також: На програму медгарантій у бюджеті-2020 закладено 72 млрд грн, - Скалецька. ВIДЕО

Серед пріоритетів міністр назвала активне залучення осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями та їхніх родичів до діалогу в побудові нової системи.

Читайте також: Суди в Україні не враховують психологічного стану колишніх солдатів і виносять максимальні вироки, - Глузман