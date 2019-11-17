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 Політика України
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 Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Група українських буксирів, які прямують для прийому захоплених Росією катерів, о 20:00 пройшла мис Меганом біля берегів Криму.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наші буксири супроводжують ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный". Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, - за 60 миль від Меганому. Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і  буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі", - зазначив він.

Дивіться також: Катери ФСБ РФ ходять за десять кілометрів від Маріуполя, - Крим.Реалії. ВIДЕО

Передача катерів Бердянськ, Нікополь і буксира Яни Капу відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов 01

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160163
 
 
 Топ коментарі
 
Еще бы знать, россеяне вернули корабли в результате давления международных инстанций или в качестве уступки в обмен на наши обязательства...
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чергововий успіх комнади Зеленського - повернення полонених , повернення кораблів ...
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ... Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4003
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Передают кацапы наши корабли, возвращают украденное, почему соевые клоуны опять цирк устраивают?

Помню Луценко обустраивал продажу вышек Бойко по бросовой цене рашке. Улику продавал преступнику. Бойку переквалифицировал из обвиняемых в свидетели - все это была большая перемога соевого мега мозга. А тут возвращают корабли - вой стоит на соевых болотах.
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Передача состоится ночью, вы там наркоту друг другу передаёте контарбандисты?
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Кацапы перестраховываются от любопытных глаз. Невозможно нормально банально снимать на телефон в темноте.
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Еще бы знать, россеяне вернули корабли в результате давления международных инстанций или в качестве уступки в обмен на наши обязательства...
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Каких инстаций??? Решения судов. Так почему они на пол года на них ложили, а теп5рь вдруг испугались????
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звичайна демонстрація "мирних намірів" з боку кацапів ! Аби їх союзники в ЄС мали змогу кричати про "миролюбність" РФії ...
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Учитывая, как и кской ценой Украина освобождала моряков, пусть даже и трусов, то цена катеров явно не в желании кому то понравится. Цену скоро узнаем. Слишком много течей из ОП
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Яка там ціна ... все ж зрозуміло .
Чи вже забули , що РФія не в перше вже таке робить ?
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Ну и что. На колько я помню по гринпису решение не выполнялось более двух лет. А здесь и пог года не прошло....
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Чувак, був вердикт Міжнародного Трибунала. І якщоб підарашка не віддала українські кораблі, її суда почали б затримувати в іноземних портах.
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Да неужели???? Как говорил один киногерой Много разраз слышал, но не разу не видел...
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Я внимател но смотрю за решениями ЕС по кацапам. Четыре или пять лет рассматривали штраф на почти 100 млрд евро. И что НИЧЕГО!!!!
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смотрите в оригинале или произвольном переводе? Если бы не было ничего, то Крым и Донбасс уже считались русскими. Хотя по Зе, к этому он и идет.
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І чому до цього часу нічого не затримувати?
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Ну так все робилось так, щоб догодити Путіну.
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решения суда ООН, там писали разное, но все таки есть деловые статьи о суде, потерях рашки и штрафах.
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Ну и что? Порося сделал кацапам подарок, теперь они его вернули.. Цену и подарка мы уже знаем, скоро узнаем цену возвращения. Катера стоили как эсминцы, теп5рь будут стоить как авианосцы....
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Российские корабли стоят в 10 км от Бердянска, а катер "Бердянск" почему то передают у берегов Крыма,чудят ватники Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9301
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чергововий успіх комнади Зеленського - повернення полонених , повернення кораблів ...
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ... Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4003
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Осталось в знак благодарности Московии передать Крым, наверно так и будет ,на кремлёвский Фюрер ещё передаст разрушенный Донбасс без компенсации
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крым рано, сначала 22 млрд по стокгольму, потом лугандон, потом только крым...
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По какому Стокгольму 22 лярда??? Ты матчасть выучи....
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кремлёвский Фюрер ещё передаст разрушенный Донбасс..

ого ! А хіба , в "АТО-ООС" воювали не за те , аби повернути Донбас в Україну ?
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Воевать это значит освобождать каждую улицу ,дом ,а не отходить с нашей земли,чтобы потом передать на постоянно Крым России,а потом ещё Днепровскую воду подавать в Крым, это как то по чужому всё.
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Тогда просто нужно эту часть изолировать ,пусть с ними возиться германский Фюрер,ой не так кремлёвский Фюрер
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так отож !
але тоді виникає питання - за що воювали 5 років і за що загинули 12 000 , якщо так із самого початку треба булло робити ?!
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Армии не было, в каждом районе были филиалы ФСБ, Янукович за 3 млрд долларов продал Московии Крым,московские попы призывали украинцев к дружбе с московским Фюрером и тд и тд
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а давайте вас отдадим- ген козлицын и кизяки хотят Суммы и вы сами без ВСУ НГ ментов сами без помощи фрайкора Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5972
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кроме Цензора выходит вы ничего и не читаете и инфой просто не обладаете. Да и зачем вам истина, за нее ведь Зе не заплатит, не так ли
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все в конвертах и соответственно рангу. Вы же не зеленый или местами?
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Я не могу быть зеленым в принципе. Я антисемит....
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ну да
Зачем мне считаться шпаной и бандитом -
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне хоть и нету законов, -
Поддержка и энтузиазм миллионов.…
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Ну, я в своей жизни многое видел. И только далеко не бедный еврей смог отобрать больше, чем последнее.
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Ну, зрозуміло. Щоб в темноті, не кидалося в очі у якому вони стані.
От що заважало зробити це по дню?
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Днем делаются светлые дела, ночью темные...
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Что бы никто не видел как етот разобраный металолом будут тащить на буксирах?
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Как можно о чём то договариваться с ПИРАТАМИ? Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5818
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Ведут назад в Одессу. Могли б в Бердянск отогнать - даже ближе.
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Крым наверное тоже ночью вернут Украине Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится сегодня ночью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7673
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проверить не выкрутили ли гальюны, а то они к ним не ровно дышат....
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Вже другий день ідуть.Торжествєнну встрєчу приготували з хлєбом-солью ? І чому ми це дізнаємося не від Мєндєль ,це ж досягнення Зєлєнского ? Звідки інформація в Бутусова (Хомчак зливає) ?
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Что-то на море воевать не очень получается. Сначала пастор отважно кучу кораблей в Крыму просрал, потом Петя с этими лодками подтянулся. Казалось бы отдали всё, что было, но, благодаря амерам, которые что-то передали, ещё и на зелину долю хватит.
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Кацап, это утебя методичка такая? Кто кому Шо отдавал не подскажешь?
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Стандартынй ответ кацапсины. На вопрос вопросом, на уточняющий вопрос сам читай Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9153
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Дуралей, а где ты у меня вопрос увидел?
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Передают кацапы наши корабли, возвращают украденное, почему соевые клоуны опять цирк устраивают?

Помню Луценко обустраивал продажу вышек Бойко по бросовой цене рашке. Улику продавал преступнику. Бойку переквалифицировал из обвиняемых в свидетели - все это была большая перемога соевого мега мозга. А тут возвращают корабли - вой стоит на соевых болотах.
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здача Хряком кацапам в полон кораблів з моряками - це в них "перемога" ... А завльнення командою Зеленського полонених , а тепер і кораблів - це "зрада" у них ... Типове кацапське двоємисліє - звичайна для них річ ..))
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Думаю тут перамоги большой нет, как впрочем и зрады.
Путену не с руки переть напролом - против морского Трибунала.
Что бы свои черносотенцы не вопили про ихнюю фашистскую зраду - по морякам устроил обмен, а корабли возвращает ночью.
Зеленский не имел выбора - на кону жизни заложников - моряков, да из "бонусов" Сенцов, Гриб, Кольченко и др. Только у конченых подсвинков язык повернется назвать это зрадой, капитуляцией, уступками кремлевским упырям.
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вовка не имел выбора бубочку обижают Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3198
Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».
Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.
Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.
В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.
То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Прямо сейчас корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» выводят из Керчи. После их передачи Украине, Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.
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Мне нравится в каждом вашем пункте слово "незамедлительно"
Это с конца мая вроде - почти полгода.
За агрессию РФ к целому ряду суверенных государств - нет реальных санкций. За геноцид народов, за военные преступления, за террористическую деятельность, наркоторгоалю и далее по списку...
Не будьте наивными - лично я приветствую обмен -освобождение украинцев
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Дарагой даже у нацы были адвокаты Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3991 А нынешние санкции они действую но вам лукашистам чё у вас минское море и бабахи от вейшнории Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4757 3 т 90 спалили партизаны вейшнории 2 дня назад Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4757
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Ты какой-то паленки -стекломоя наверное секанул.
Мысли твои - как у Газманова.
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вы сами себе и ответили, что зе аж никак не помог, а решение морского Трибунала. так что писали много, но зря. Сами же *бонусы* не одобрили такого обмена
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Нет. Ну это ж вообще не складывается! Сдать корабли вместе с моряками накануне выборов, сугубо в своих интересах, ради возможной отмены выборов - это 'гениальная' чуть ли не 'ловушка для путена ' , в которую его загнал порошенко.

Возвращение моряков и кораблей в Украину - это 'слив ' Украины
Если честно, нет слов
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ну , звичайно ..))
хоча , для соєвих, це і не дивно - кацапня зазвичай на емоції давить , аби люди не задумувались ... Але в Україні це не працює ..))
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дама о чем вы? кто цирком то балуется? это ваши кореша рассуждают на высокие материи низкими мозгами.
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Судя по вашему посту, вы с высокими материями связаны одной цепью))). Речь соевой элиты уже в подметки не годится речи торговок рыбой с Привоза.
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" ...мы их ночью вернём, к тому же! Шо б подмены они не заметили..."
...ну шо я могу сказать, кроме нецензурного?
Кораблики надо принимать -- при полном освещении, комментариях и всей мировой прессе!!!
...не поддержал.
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Интересно, Зечмо по этому поводу снимет свой очередной видосик, расскажет зебиляткам о своей «дипломатической победе» в таинственных переговорах с ****** по передаче катеров?
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Не для того Петро моряків в полон здавав, шоб отак все просто взад верталось... Тому і виють ПЕСики Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6670
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а захватить кацапиков в наших водах ? -нарушили границу
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Клопов на диване, это максимум что ты можешь захватить.
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Пейсатое Зе ..ведь можно было поторговаться ...******** нанесен ущеГб...зачем нам надо неиспГавное изделие, а тот момент когда Ви его отимели пГеступным путьом оно стоил 100 млн долагов.....
С ****** можно говорить только языком зоны и подворотни!!!!!!!!! Ну и еврейских коммерческо уголовных мансов...С последующим наездом подворотни ))))
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Ворьё рашистское и методы такие же- всё ночью, чтоб никто ничего не видел, не заснял. Там от катеров скорее всего одна обшивка осталась, всё с3,14здили лишнехромосомные. Надеюсь у наших хватит ума проверить катера на жучки и другие сюрпризы кгбистов.
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такое впечатление, что возвращают 2 фрегата и десантный корабль..
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Скоро узнаем от чего мы еще отказались в обмен на корабли... До Днепра будет отвод войск?
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Та не, Порошенко в Минске УЖЕ капитуляцию подписал
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нах... ты мне тут про порошенка пишешь, отморозь ватная?
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Мабуть домовились шо шкєт не буде показувати що каци стріляли по ним. А латка? А шо латка? так і було.
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Ну если ракетку глюканет и произойдет непроизвольный пуск, ху... с ними....
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===Чергововий успіх комнади Зеленського - повернення полонених , повернення кораблів ...
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ...===

И Зеленский смог вернуть и моряков и корабли без Медведчука, Порошенковского подельника. Странно
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Пашолнахер зеледрочер, у путла с зелей торг с профитом по экспоненте) За три лодки отдадим сухопутный коридор в Крым. С чего вдруг путло будет такому пустому месту подарки дарить? Бараны *****...
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Параша возвращает не корабли, а уничтоженные вещественные доказательства по санкциям против них. А зебильё на "Цензоре" ей в этом аплодирует стоя.
Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5220
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Вот и отлично. Один свынопрезидент отправил корабли и моряков в пасть врагу, другой Президент их вернул.
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Де повернуть?
Якщо в порт Бердянськ - одна справа. Якщо в Одесу - то це здача інтересів України в Азовському морі з боку ЗЕклована і всіх 73/43%зебілів, які за нього галасували.
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Забавное решалово. Мы краденное ночью подкинем, и по ходу ничего и не было.
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