 Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Наші буксири супроводжують ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный". Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, - за 60 миль від Меганому. Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі", - зазначив він.
Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.
Чи вже забули , що РФія не в перше вже таке робить ?
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ...
ого ! А хіба , в "АТО-ООС" воювали не за те , аби повернути Донбас в Україну ?
але тоді виникає питання - за що воювали 5 років і за що загинули 12 000 , якщо так із самого початку треба булло робити ?!
Зачем мне считаться шпаной и бандитом -
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне хоть и нету законов, -
Поддержка и энтузиазм миллионов.…
От що заважало зробити це по дню?
Помню Луценко обустраивал продажу вышек Бойко по бросовой цене рашке. Улику продавал преступнику. Бойку переквалифицировал из обвиняемых в свидетели - все это была большая перемога соевого мега мозга. А тут возвращают корабли - вой стоит на соевых болотах.
Путену не с руки переть напролом - против морского Трибунала.
Что бы свои черносотенцы не вопили про ихнюю фашистскую зраду - по морякам устроил обмен, а корабли возвращает ночью.
Зеленский не имел выбора - на кону жизни заложников - моряков, да из "бонусов" Сенцов, Гриб, Кольченко и др. Только у конченых подсвинков язык повернется назвать это зрадой, капитуляцией, уступками кремлевским упырям.
Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны-Капу».
Подпунктом 1 (b) пункта 124 приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.
Подпунктом 1 (с) установлена взаимная обязанность Украины и Российской Федерации воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.
В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен.
То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. Прямо сейчас корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капу» выводят из Керчи. После их передачи Украине, Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа.
Это с конца мая вроде - почти полгода.
За агрессию РФ к целому ряду суверенных государств - нет реальных санкций. За геноцид народов, за военные преступления, за террористическую деятельность, наркоторгоалю и далее по списку...
Не будьте наивными - лично я приветствую обмен -освобождение украинцев
Мысли твои - как у Газманова.
Возвращение моряков и кораблей в Украину - это 'слив ' Украины
Если честно, нет слов
хоча , для соєвих, це і не дивно - кацапня зазвичай на емоції давить , аби люди не задумувались ... Але в Україні це не працює ..))
...ну шо я могу сказать, кроме нецензурного?
Кораблики надо принимать -- при полном освещении, комментариях и всей мировой прессе!!!
...не поддержал.
С ****** можно говорить только языком зоны и подворотни!!!!!!!!! Ну и еврейских коммерческо уголовных мансов...С последующим наездом подворотни ))))
А ми , зараз , зможемо побачити чергову порцію "зради" від наших соєвих пацієнтів ...===
И Зеленский смог вернуть и моряков и корабли без Медведчука, Порошенковского подельника. Странно
Якщо в порт Бердянськ - одна справа. Якщо в Одесу - то це здача інтересів України в Азовському морі з боку ЗЕклована і всіх 73/43%зебілів, які за нього галасували.