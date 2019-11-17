 Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.
"Проблема "Укрспирту" чи спиртової галузі взагалі багато років, а то й десятиріч не була вирішена. І зробити цю галузь прозорою, демонополізованою, запустити туди конкуренцію - це складно. І це буде так само складно, як і з ринком землі. Будуть атаки, будуть качати. Але ми маємо всі навчитися працювати краще: менше битися між собою і більше створювати… Я думаю, що питання "Укрспирту" буде вирішено. І потрібно думати не про те, що хтось правий чи не правий, а про те, як ми всі разом можемо створити більше робочих місць", - сказав Милованов.
Нагадаємо, раніше міністр Тимофій Милованов повідомив, що виробництво легального спирту скоротилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% у 2007 році до 55% зараз. Рентабельність "Укрспирту" залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок). Він анонсував у галузі виробництва спирту демонополізацію, приватизацію та детінізацію. Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроєкт №2300, який скасовує монополію на спирт із початку 2020 року, дозволяє будівництво нових спиртозаводів і приватизацію наявних, створює систему ліцензування з боку держави і обмежує імпорт до 2022 року.
и мусора не поставят нам заслончик.."
Он отметил, Офису президента нужны дисциплинированные солдаты в партии, как это в свое время уже было в Партии регионов. Если ты голосуешь по команде, отстаиваешь партийную линию, то можешь воровать, убивать, заниматься любовью с гусями - теми и слова никто не скажет.
По словам Кирилла Сазонова, такие же подходы, как в «Слуге народа», уже приходилось видеть в Партии регионов и в Коммунистической партии. Там никого не интересовало, как ты развлекаешься, главное, чтобы партийная дисциплина была на высшем уровне.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341675-sazonov_v_sluge_naroda_ispoljzujut_te_he_metody_chto_i_v_partii_regionov_vmeste_s_kommunisticheskoj_partiej
...
все голоса фракции пошли в зачёт. Это и есть " дисциплина".
...понятно, шо денех Зеле надо -- бо Беня просит...
Я, кадысь занимался в этой сфере -- бензин менее травматичный был...*)
Ну, побачым -- хто и сколько там, щас костьми полягут?