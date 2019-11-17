 Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема "Укрспирту" чи спиртової галузі взагалі багато років, а то й десятиріч не була вирішена. І зробити цю галузь прозорою, демонополізованою, запустити туди конкуренцію - це складно. І це буде так само складно, як і з ринком землі. Будуть атаки, будуть качати. Але ми маємо всі навчитися працювати краще: менше битися між собою і більше створювати… Я думаю, що питання "Укрспирту" буде вирішено. І потрібно думати не про те, що хтось правий чи не правий, а про те, як ми всі разом можемо створити більше робочих місць", - сказав Милованов.

Читайте також: Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов

Нагадаємо, раніше міністр Тимофій Милованов повідомив, що виробництво легального спирту скоротилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% у 2007 році до 55% зараз. Рентабельність "Укрспирту" залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок). Він анонсував у галузі виробництва спирту демонополізацію, приватизацію та детінізацію. Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроєкт №2300, який скасовує монополію на спирт із початку 2020 року, дозволяє будівництво нових спиртозаводів і приватизацію наявних, створює систему ліцензування з боку держави і обмежує імпорт до 2022 року.

Читайте також: "Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь", - в.о. директора "Укрспирту" Блескун