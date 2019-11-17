EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1014  24
Все про:Укрспирт (45) Милованов Тимофій (83) ринок землі (27)

 Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі

Демонополізувати спиртову галузь дуже складно, але це буде зроблено.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема "Укрспирту" чи спиртової галузі взагалі багато років, а то й десятиріч не була вирішена. І зробити цю галузь прозорою, демонополізованою, запустити туди конкуренцію - це складно. І це буде так само складно, як і з ринком землі. Будуть атаки, будуть качати. Але ми маємо всі навчитися працювати краще: менше битися між собою і більше створювати… Я думаю, що питання "Укрспирту" буде вирішено. І потрібно думати не про те, що хтось правий чи не правий, а про те, як ми всі разом можемо створити більше робочих місць", - сказав Милованов.

Читайте також: Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов

Нагадаємо, раніше міністр Тимофій Милованов повідомив, що виробництво легального спирту скоротилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% у 2007 році до 55% зараз. Рентабельність "Укрспирту" залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок). Він анонсував у галузі виробництва спирту демонополізацію, приватизацію та детінізацію. Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроєкт №2300, який скасовує монополію на спирт із початку 2020 року, дозволяє будівництво нових спиртозаводів і приватизацію наявних, створює систему ліцензування з боку держави і обмежує імпорт до 2022 року.

Читайте також: "Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь", - в.о. директора "Укрспирту" Блескун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160162
 
 
 Топ коментарі
 
Судячи по запаху у під'їзді- мій сусід вже розпочав демонополізацію виробництва спирту.
 показати весь коментар
 
В усіх цивілізованих країнах збережена монополія ДЕРЖАВНОЇ власності як на спирт, так і на Землю (в різних виглядах, навіть досить ззовні прозорих. Тільки спробуй там щось купити). Замість того, що б розібратись в корупційних схемах, виявити недобросовісних орендарів, встановити справедливу ренту на оренду або ліцензію, вердикт один - продати. Ми вже продали майже всю стратегічну промисловість. Вона в приватних руках. Покажіть мені хоч одного ефективного власника. На якому промисловому виробництві, яку не порізали на брухт, міняли очисні системи і інфраструктуру? От і не звіздіть.
 показати весь коментар
 
...феерический бред это засланец-маланец несет..спирт стал убыточный? Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли - Цензор.НЕТ 3671
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Милованов че не в курсе, что этот вопрос криминал и менты крышует, что у нас по сути одно и тоже, они между ними конкуренцию устроили? Так дайте ему орден, народу то что? как и от продажи земли, хренослуги народные
 показати весь коментар
 
"А наш притончик,гонит самогончик,
и мусора не поставят нам заслончик.."
 показати весь коментар
 
Судячи по запаху у під'їзді- мій сусід вже розпочав демонополізацію виробництва спирту.
 показати весь коментар
 
 
...феерический бред это засланец-маланец несет..спирт стал убыточный? Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли - Цензор.НЕТ 3671
 показати весь коментар
 
 
...соси бывалый, не отвлекайся, для тебя всегда Шлюшко какой, со стаканом, найдется.. Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі - Цензор.НЕТ 647
 показати весь коментар
 
В усіх цивілізованих країнах збережена монополія ДЕРЖАВНОЇ власності як на спирт, так і на Землю (в різних виглядах, навіть досить ззовні прозорих. Тільки спробуй там щось купити). Замість того, що б розібратись в корупційних схемах, виявити недобросовісних орендарів, встановити справедливу ренту на оренду або ліцензію, вердикт один - продати. Ми вже продали майже всю стратегічну промисловість. Вона в приватних руках. Покажіть мені хоч одного ефективного власника. На якому промисловому виробництві, яку не порізали на брухт, міняли очисні системи і інфраструктуру? От і не звіздіть.
 показати весь коментар
 
 
Такі ж дебіли-милованови запустили конкуренцію в суднобудування, в ГМК. В обленерги, теплову генерацію всього угробленого не перелічити.
 показати весь коментар
 
 
...С монобольшинством в Верховной Раде уже давно все ясно. Один из парламентариев заказывает проституток с телефона на рабочем месте, другой нардеп решает вопрос по сахару с Генпрокурором, третий, четвертый и пятый еще что-то.Но их никто не трогает и даже не критикует, потому что они голосуют, как скажут и не задают никаких вопросов. А тех, кто подымает голову и задает какие-то вопросы или пытается защищать свои интересы, просто исключают из президентской фракции. Истории с Анной Скороход и Антоном Поляковым - яркое тому подтверждением. Об этом в эфире телеканала «АТР» рассказал политолог Кирилл Сазонов.
Он отметил, Офису президента нужны дисциплинированные солдаты в партии, как это в свое время уже было в Партии регионов. Если ты голосуешь по команде, отстаиваешь партийную линию, то можешь воровать, убивать, заниматься любовью с гусями - теми и слова никто не скажет.
По словам Кирилла Сазонова, такие же подходы, как в «Слуге народа», уже приходилось видеть в Партии регионов и в Коммунистической партии. Там никого не интересовало, как ты развлекаешься, главное, чтобы партийная дисциплина была на высшем уровне.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341675-sazonov_v_sluge_naroda_ispoljzujut_te_he_metody_chto_i_v_partii_regionov_vmeste_s_kommunisticheskoj_partiej
...
 показати весь коментар
 
 
" Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал: согласный."
 показати весь коментар
 
Ой, тот президент... бааальшой песты козырек... нехай мурчит тесле, все его дела...
 показати весь коментар
 
А зачем все депутаты во фракции голосуют. Руководитель нажал кнопку "ЗА" и........
все голоса фракции пошли в зачёт. Это и есть " дисциплина".
 показати весь коментар
 
Щодо мілованова. Нвіть гросік, на його фоні, маже технікум САМ закінчив. Правий був коломойський - дебіл. Одне спільне - обидва вмотивованих дебіла.
 показати весь коментар
 
 
Милованов пущай не суетится, мне его спирты не нужны, готовлю отменный самогончик, намного лучше чем граппа и на сахар этот "экономист" цену поднять не сможет (буду тогда в Польше покупать, как сейчас молоко и мясо)
 показати весь коментар
 
Спирт и водка -- это Монополка! ...чисто Государственное учереждение.
...понятно, шо денех Зеле надо -- бо Беня просит...
Я, кадысь занимался в этой сфере -- бензин менее травматичный был...*)
Ну, побачым -- хто и сколько там, щас костьми полягут?
 показати весь коментар
 
Вот многие из новой власти жалуются что на них давят, запугивают. А привлекать к криминальной ответственности они их не пробовали?
 показати весь коментар
 
 
Слуги обеспокоены количеством выпиваемого алкоголя их наридом. Нарид должен быть здорив, решили слуги. Слуги знают шо делают, решил нарид. И только Зеленский ехидно улыбается, он все знает наперед, ведь он же не лох! Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі - Цензор.НЕТ 1859
 показати весь коментар
 
 
А с приватизацией фармацевтической или оборонной промышленности он этого сравнить не хотел? Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі - Цензор.НЕТ 4065
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору