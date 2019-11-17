 Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Повну стенограму свідчень Марі Йованович перед Конгресом США опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, адвокат Республіканської партії Стів Кастор уточнив у дипломата, чи знала вона, що Аваков напередодні президентських виборів у США у 2016 році "сказав дуже неприємні речі про кандидата Трампа в соціальних мережах".
На що Йованович відповіла ствердно. "Так, іноді це відбувається в соціальних мережах. Але я хотіла б сказати, що міністр Аваков був хорошим партнером для Сполучених Штатів. І, як я говорила раніше, він дуже практична людина. І співпрацює, щоб виконати роботу", - заявила вона.
Раніше експосол під час слухань повідомила, що саме Аваков попередив її, що готується кампанія щодо усунення її з посади.
Пізніше конгресмен-республіканець Джим Джордан зазначив, що більшість українських політиків не підтримували Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року. Він згадав, зокрема, тодішніх посла України в США Валерія Чалого і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. На його думку, Йованович мала попередити владу України, щоб та не поводилась подібним чином. Колишній посол США сказала, що не вела ні з ким подібних перемовин, а також закликала спокійніше ставитися до подібних заяв всіх політиків.
"Ви знаєте, політики США часто будуть критикувати закордонну політику і зарубіжних колег, навіть, можливо, під час своїх виборів. Ви знаєте, це відбувається в політиці, і я думаю, що це не обов'язково є втручанням", - зазначила Йованович.
Зазначимо, що влітку 2016 року міністр внутрішніх справ висловив думку, що "безсоромна заява" кандидата в президенти США Трампа про імовірне визнання Криму російським - "діагноз небезпечного маргінала".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.
Ото пєрдімонокль.
Чому він на волі?, жодна влада, яка не бачить злочинів Ахметова, це влада продажних сук... тільки та влада, яка його посадить це влада чесних патріотів...
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Слава Україні !
https://youtu.be/3hXlguWBsbg
А коли грала команда Януковича, він відсиджувався в Італіїї.
А зараз йому грати з командою Путіна.
Так шо, скоріше буде договорняк.
Але не на користь команди «Україна»
И, про его патриотизм тоже куча вопросов. Единственное, что у него не отнять - он умён и хитёр. Ну уж явно поумнее "слуг". Посмотрим...
Хочется верить, что есть у нас ещё политики с яйцами. И не все в итоге вступят в партию "Единая Украина"(((
Потому что катимся к этому просто семимильными шагами.