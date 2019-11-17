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 Політика України, За кордоном
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 Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заступилася за главу МВС України Арсена Авакова під час слухань у Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повну стенограму свідчень Марі Йованович перед Конгресом США опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, адвокат Республіканської партії Стів Кастор уточнив у дипломата, чи знала вона, що Аваков напередодні президентських виборів у США у 2016 році "сказав дуже неприємні речі про кандидата Трампа в соціальних мережах".

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На що Йованович відповіла ствердно. "Так, іноді це відбувається в соціальних мережах. Але я хотіла б сказати, що міністр Аваков був хорошим партнером для Сполучених Штатів. І, як я говорила раніше, він дуже практична людина. І співпрацює, щоб виконати роботу", - заявила вона.

Раніше експосол під час слухань повідомила, що саме Аваков попередив її, що готується кампанія щодо усунення її з посади.

Пізніше конгресмен-республіканець Джим Джордан зазначив, що більшість українських політиків не підтримували Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року. Він згадав, зокрема, тодішніх посла України в США Валерія Чалого і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. На його думку, Йованович мала попередити владу України, щоб та не поводилась подібним чином. Колишній посол США сказала, що не вела ні з ким подібних перемовин, а також закликала спокійніше ставитися до подібних заяв всіх політиків.

"Ви знаєте, політики США часто будуть критикувати закордонну політику і зарубіжних колег, навіть, можливо, під час своїх виборів. Ви знаєте, це відбувається в політиці, і я думаю, що це не обов'язково є втручанням", - зазначила Йованович.

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Зазначимо, що влітку 2016 року міністр внутрішніх справ висловив думку, що "безсоромна заява" кандидата в президенти США Трампа про імовірне визнання Криму російським - "діагноз небезпечного маргінала".

Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі 01

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160161
 
 
 Топ коментарі
 
дак нет порохоботов. В цвету новостей и деления премий в конвертах переходите на скорохоботов, и пр. нечесть от слуг не для народа
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Мария Йованович. Родилась 11 ноября 1958 года в Канаде. Ее дед по отцовской линии был сербом, дед по материнской линии эмигрировал из России в Германию... Окончила ... Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). .....В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений. »
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Аваков явно играет свою игру. и, не удивлюсь, если он выиграет.
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хороший партнер для сша, верим, да что вы сделали со страной? и есть ли она уже?
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Для порохоботов теперь Йованович - зелебоб .
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дак нет порохоботов. В цвету новостей и деления премий в конвертах переходите на скорохоботов, и пр. нечесть от слуг не для народа
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Тут все для них гірше. Звідки вони візьмуть заявлені трильйони долларів «вкрадені Порошенком в офшори»? А вони ж прекрасно знають, що «вкрадені мільярди в офшорах» то брехня. А нарід вже устал чекати на роздачу їм тих грошей.
Ото пєрдімонокль.

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Чому він на волі?, жодна влада, яка не бачить злочинів Ахметова, це влада продажних сук... тільки та влада, яка його посадить це влада чесних патріотів...
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Янукович втік до Россії. Як ти його посадиш?
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Того шо я нэлох . Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 2545 .Не хочу проблем на свою ж.... !
Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 3504 .
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Мария Йованович. Родилась 11 ноября 1958 года в Канаде. Ее дед по отцовской линии был сербом, дед по материнской линии эмигрировал из России в Германию... Окончила ... Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (1980). .....В 2002 году подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Йованович утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений. »
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Ах вот оно что?! Вот оно как все повернулось! Выходит, для пороховаты Йованович - кремлевский агент, а Трамп - враг Путина, и искренний друг Украины... Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 8258
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Чувак, у тебе логіка як з того онєгдотта про Трампа
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Та яка ж у мене логіка?! Я просто твої пороховатні думки підсумовую. А ти ще й анекдоти про Трампа колекціонуєш?! Ти справжній поціновувач Трампа!
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Аваков явно играет свою игру. и, не удивлюсь, если он выиграет.
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То він гратав з командою Порошенка.
А коли грала команда Януковича, він відсиджувався в Італіїї.
А зараз йому грати з командою Путіна.
Так шо, скоріше буде договорняк.
Але не на користь команди «Україна»
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Не исключаю такой варик конечно.
И, про его патриотизм тоже куча вопросов. Единственное, что у него не отнять - он умён и хитёр. Ну уж явно поумнее "слуг". Посмотрим...
Хочется верить, что есть у нас ещё политики с яйцами. И не все в итоге вступят в партию "Единая Украина"(((
Потому что катимся к этому просто семимильными шагами.
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Тоді його ситуативно підтримували патріоти. А от зараз він буде грати сам.
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Давно хотелось это спечатать---но! Но только после вас. Это очень сложный и жёсткий человек. Уверенный всегда в. себе. Он нигде не проиграл. Очень хотелось мне в 2014 году что назначат губернатором Харьковской области. очень бы к месту и многого не произошло тогда в Харькове. Но и на МВД назначен верно. По той ситуации что сложилась весной перед выборами к власти должны были прийти силовики. Не сложилось по разным причинам. Если доживём до следующих можем опять рискнуть в лице Авакова. Нам ведь терять уже нечего давно---рисковать стоит. А теперь поливайте поливальщики---у меня в запасе ещё есть Ярославский!
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отмазала, удобный он для всех, как мыло....
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Аваков "топил" за кашелку-клинтоншу,а когда Трамп победил,поудалял все посты вФейсбуке
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Яке б воно не було хитрожопе для всіх, треба оцінювати по справах. Нах починаючі від синочка з рюкзаками.
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В такому разі Луценко правий- вона бреше!
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Точно - сказати щось добре про Авакова - це ж лакмусова бумажка брехні. Про того хто не підтримав шановного Петра Олексійовича взагалі не можна нічого доброго казати - бо то брехня!
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Йованович назначил Обама, она за демократов. Аваков "партнёр" демократов-леваков.
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Теперь понятно, хороший парень для США, только почему то не для Украины. Особенно мне понравилось про Катю Гандзюк. Справедливости хоть отбпвляй.....
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А ще треба пригадати талановитого замміністра по зовнішньоним зв"язкам в 23 роки. Хто б і що не ліпив з авакова, всеодно, отримає шедевр якутського зодчего.
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Аваков - бизнесмен. Держит под контролем порты, то есть контрабанду. Что там может идти в таких объёмах чтобы серьёзным бизнесменам было интересно ? Наркотики, наверное.
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Кто знает ,какова ситуация в Новом Раздоле Львовской?Запустили отопление? А то говорят уже и электричество отключили из-за перегруза.
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но плохим партнером для Украины, ну в США же не крышуют копы игровой бизнес по всей стране и на каждом углу
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Странно как то Аваков всем нравиться ,это как то не при родне
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Інтєрєсная новость.А когда будєт про любітєля жопок ?
Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі - Цензор.НЕТ 8378
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такому хорошему министру хороший гроб
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Этот позорник , который обосрался на рюкзаках для армии , в любой европейской стране с треском вылетел бы с кресла министра и возможно был бы осуждён на срок , а в Украине он в малине .
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