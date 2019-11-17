 Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловікові було 77 років, він перетинав КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області. За повідомленнями та інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем. Точніший діагноз буде лише завтра", - написав Лисянський.
Він зазначив, що Офіс омбудсмена неодноразово заявляв про необхідність присутності бригад швидкої допомоги на КПВВ у Луганській і Донецькій областях.
Это знак.
Зато республика...
П.с ненавиджу лвгандонців... причому усіх мля...
Жителі "ЛНР" вкрали лавку біля нового мосту КПВВ "Станиця"
...это я про ОРДЛО ... -- с намёком!
...крокодилы тоже были -- но то уже на мысе Канаверал... -- где НАСА банкует... *)
Прикинь это же ему надо жилье коммуналку оплачивать медикаменты жратва одежда....
Этому дедушке в 14-м году было 71 год. Ему в ДНР автоматически пересчитали украинскую пенсию в рубли по курсу 1 к 2. Потом ему помогал Ахметов. Потом Россия, потом Красный крест, сколько тонн каждую неделю + сторой материалы и корм для домашних животных.
Но, есть жаба которая душит, шо мало. На цензоре сидят выродки, а как назвать того кто погнал деда за лишними 3 штуками гривен?
Если шо сама переселенка.
Голоса идущих...
Кому сзадась эта сраная украина...при брежневе все было...в россии живут намного лучше чем здесь...Горбачев развалил...это все бендеры и америка...
Особенно путину и рассии....