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Все про:смерть (3636) Лисянський Павло (27) КПВВ (73) Станиця Луганська (98)

 Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський

Сьогодні під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловікові було 77 років, він перетинав КПВВ у бік  тимчасово окупованої території Луганської області. За повідомленнями та інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем. Точніший діагноз буде лише завтра", - написав Лисянський.

Читайте також: На КПВВ на Донеччині помер чоловік

Він зазначив, що Офіс омбудсмена неодноразово заявляв про необхідність присутності бригад швидкої допомоги на КПВВ у Луганській і Донецькій областях.

Під час перетину КПВВ Станиця Луганська помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський 01

Читайте також: На пунктах пропуску Донеччини необхідно створити повноцінні станції швидкої допомоги, - Лисянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160160
 
 
 Топ коментарі
 
страшне..человек 77 лет...а сука 20 летние пацаны погибают от рук сыновей этих дедуль и бабуль это нормально??
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Може і занадто жорстко але - це економія бюджету...
П.с ненавиджу лвгандонців... причому усіх мля...
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Сейчас раша с ордынцами устроят вой, что бандеровцы убили.
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Бригад скорой помощи нет в стране, а сепарам подавай. Пусть дохнут так.....
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"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области/

Это знак. При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6396
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БОльшая пенсия была получена и благополучно не дошла до ОРЛДО...
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Шкода дідуся трохи (в силу похилого віку). Тільки якщо б зупинку і крісла інвалідні не вкрали відморозки до яких він йшов, може і добрався .
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Приблизно такий же дідусь банку з медом нашим хлопцям на КПП приніс. І хлопців не стало. По дурному.
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Так тому і трохи. Невідомо ж що там за дідусь. А моя б воля, там ще в 2014 треба було ввести надзвичайний стан, запропонувати евакувацію. А хто не сховався - ніхто не винен. І розтрощити те кубло.
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возможно, в следующий раз, это будет Сивоха..
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Сивоха набравшись сивухи відкине копита! При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 4341
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куда нужно выслать сивуху Сивохе?!.. Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 84 адрес!.. умоляю адрес!
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страшне..человек 77 лет...а **** 20 летние пацаны погибают от рук сыновей этих дедуль и бабуль это нормально??
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Ну и что? Люди имеют свойство умирать. Особенно пожилые. И мрут они и на переходе и лежа с пивом на диване.
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Може і занадто жорстко але - це економія бюджету...
П.с ненавиджу лвгандонців... причому усіх мля...
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Ото ж бо і воно, пересидіти втому не було на чому
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Разозлися наверно что биндеравцы мало пенсии плотють...Ну ничего, ЗЕбубачка обещал Луганду кормить и восстановить, мост уже построили...
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Че они ходят к хунте? Ходили бы в расею
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Ну і фіг з ним. Більше за пенсією не прийде!
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если бы дедуля присел и отдохнул на скамейке, которую недавно спёрла сепарня из ЛДНР.. но!.. Увы! ..
Жителі "ЛНР" вкрали лавку біля нового мосту КПВВ "Станиця"

Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 439
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Он в сторону "дыры" направлялся. Так что скорее - умереть, что бы не видеть "дыру".
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...когда наш кораблик стоял в портах США -- круглосуточно вокруг полицайские катера дежурили -- шо б нихто не сбежал! Был запрет на продажу сигарет -- бо в Америке они по 14 доллярив, а на кораблике по пятёрке и, даже пресную воду в бассейнах сливали! ?
...это я про ОРДЛО ... -- с намёком!

...крокодилы тоже были -- но то уже на мысе Канаверал... -- где НАСА банкует... *)
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для меня тело живущее в 21 веке 6 лет на оккупированной территории НЕ ЧЕЛОВЕК..какого уя он шастает ??? живи или там или с нами...или расстрелять с града
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Расстрелять его дешевле чем содержать.
Прикинь это же ему надо жилье коммуналку оплачивать медикаменты жратва одежда....
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я бы спросил...но я твою маму не знаю...боженька помиловал
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Небось бежал вприпрыжку на "референдум" за "наротные республики" с криками "путенвведи". Теперь отдохнёт.
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Устроили сруцкий мир, мрази. Умирать надо дома в кругу семьи, а не в походе за пенсией, которую я бы вообще запретил выплачивать. Чтобы что-то получить, надо что-то положить, а сепары уже пять лет ничего не кладут в украинский пенсионный фонд. Пусть требуют пенсии у Х"йла - он у них бох.
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Бачу, що дуже багато дурнів хворих на голову, але це не лікується. Чоловік помер, а придурки таке пишуть пакостне проти Донбассу. Ви не бачили війни і ви хочете щоб і до вас вона прийшла. Пишіть побільше гадості накличете на свою дупу ху*ла. Вірніше, а що доказувати виродкам.
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Мировая скорбь. Сидит бабушка в сквере на лавочке ест чёрствый пирожок.
Этому дедушке в 14-м году было 71 год. Ему в ДНР автоматически пересчитали украинскую пенсию в рубли по курсу 1 к 2. Потом ему помогал Ахметов. Потом Россия, потом Красный крест, сколько тонн каждую неделю + сторой материалы и корм для домашних животных.
Но, есть жаба которая душит, шо мало. На цензоре сидят выродки, а как назвать того кто погнал деда за лишними 3 штуками гривен?
Если шо сама переселенка.
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Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 7757

Голоса идущих...
Кому сзадась эта сраная украина...при брежневе все было...в россии живут намного лучше чем здесь...Горбачев развалил...это все бендеры и америка...
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И самое что интересное что никому кроме этой Украины они не сдались....
Особенно путину и рассии....
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Нормально,тут бы до 60 лет ласты не склеить!
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Новости, аж дух захватывает... теперь можно через день-два на Цензор заходить и одну из десяти новостей, но уж действительно серьёзных новостей читать...
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согласна, я редкий посетитель, не хочется читать лживые оды клоуну, новости от Армии, но снова сомнительные, а политика, то это просто отстой, экономика, финансы все от жадного ока слуг....Украину поглотила зеленая жижа. Я уже даже отпуск туда не планирую.
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И ана накрыла 5% лужу шикалатнава дирьма. Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 7495 Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2819 Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2819
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человек или "путин спаси" - так что скорая должна быть, но со спущенными колёсами...
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