 "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.
У мітингу взяли участь близько двох тисяч осіб.
Крім відсторонення Трапезнікова, учасники мітингу зажадали ввести прямі вибори мера і змінити кадрову політику в місті. "Ми вимагаємо прозорості, Трапезнікова ми знати не знали, нам привезли. Людина брудної репутації, нас це обурило", - пояснив один з ініціаторів акції Бадма Бюрчієв.
Нагадуємо, наприкінці вересня Трапезнікова призначили главою адміністрації та т.в.о. мера Елісти. Його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков, пояснивши це тим, що місту зараз потрібен "справжній антикризовий менеджер".
Трапезніков - людина з близького оточення колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Після його смерті в серпні 2018 року Трапезніков тимчасово виконував обов'язки глави терористичної "республіки".
А так да, классные они посоны!
"Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински.
В бидла повинні бути саме такі мери. І полковники - Кусюки.
https://www.youtube.com/watch?v=GJ2wwXwjUEk
Мне поставят памятник в Гренобле -- в виде углубления в оглобле... (с)
Кадры отжима автомобиля в ДНР/ЛНР. Самые интересные слова
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421