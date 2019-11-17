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Все про:мер (189) Росія (20790) найманці РФ (904) Трапезніков (6)

 "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера

У російській Елісті відбувся мітинг із вимогою відсторонити мера міста Дмитра Трапезнікова, який у 2018 році виконував обов'язки глави "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

У мітингу взяли участь близько двох тисяч осіб.

Крім відсторонення Трапезнікова, учасники мітингу зажадали ввести прямі вибори мера і змінити кадрову політику в місті. "Ми вимагаємо прозорості, Трапезнікова ми знати не знали, нам привезли. Людина брудної репутації, нас це обурило", - пояснив один з ініціаторів акції Бадма Бюрчієв.

Читайте також: "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста. ФОТО

Нагадуємо, наприкінці вересня Трапезнікова призначили главою адміністрації та т.в.о. мера Елісти. Його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков, пояснивши це тим, що місту зараз потрібен "справжній антикризовий менеджер".

Трапезніков - людина з близького оточення колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Після його смерті в серпні 2018 року Трапезніков тимчасово виконував обов'язки глави терористичної "республіки".

Дивіться також: "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160159
 
   
 Топ коментарі
 
А шо ж так? лугандон - поддерживаем, а лугандонцев нет? Берите-берите, честно заработали.
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если из Калмыкии выгонят Сивоха его к себе помощником возьмет "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра - Цензор.НЕТ 5098
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Ага. Вот только эти гофнюки обеими руками за "гордый нарот Домбаса, который борется с укрофошыздмом "и за крымнаш.
А так да, классные они посоны!
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Кальыков на Донбассе вроде бы не замечено.
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Калмико-бандерівець з прапором України - https://youtu.be/TKKDmL9Qqi8
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Калмыки,гоните пархатых,а то будет шо вУкраине,шо в Росии.
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Скакали й скиглили Крымнаш? Теперь тримайте терориста. І в вас їх буде ще багато.
В бидла повинні бути саме такі мери. І полковники - Кусюки.
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А шо ж так? лугандон - поддерживаем, а лугандонцев нет? Берите-берите, честно заработали.
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Что значит "гряхной репутации"? Они против гордого народа Домбаса что ли? "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра - Цензор.НЕТ 851
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Чего то я не понял, кто сепары? Мэр или те, кто против него?
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Навальный об убийстве Руслана Попова и полицейских, скрывших тело

https://www.youtube.com/watch?v=GJ2wwXwjUEk
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Трапезников - типично калмикская фамилия,федерация однако...
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Шо ш так проииипали? Не смогли подобрать этому черту местечко с более покладистыми? Калмыки, вишь ты, оказались какими-то не до конца управляемыми. Кто-то точно прохлопал, или- пробухал. При населении в 100 тысяч, 2 тысячи недовольных- это вовсе не мало!
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Трапезников - типично калмикская фамилия,федерация однако...
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если из Калмыкии выгонят Сивоха его к себе помощником возьмет
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видать калмыки достойны такого керивныка!
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если ты думаешь что этот толстый пингвин трапезников требовательный и строгий керивнык так ты жестоко ошибаешься! рассказывали про него , что хитрожопый еврейчик и особой популярностью у лугандонов не пользовался поскольку сосредотачивал свою деятельность на комунизженьи бабок... просто путлеру надо было куда то разместить фрика, они ж своих типа не бросают! а куда даикикалмыкам его на фиг калмыки все выдержат им по фигу!!!! а оказываеться нет.... запомни ВКЛ народ не раздавишь!!!
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Запомни, если ты уже забыл, "народ" выбрал Зелемойского, "народ" гордится Майданами, однако Украина ни в таёжный союз не продвинулась, ни в ЕС...
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ВэКаЛ ты не атвликайсся галаси за лукераста с *************, а то бульбы не дадуть пасасать. "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера - Цензор.НЕТ 2371 "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера - Цензор.НЕТ 3351 "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера - Цензор.НЕТ 3351
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народ прогнал зэка (а вам слабо рабы! опять диктатора в след году выберете!). народ получил безвиз и свою церкву, народ противостоит кремлевскому куйлу (в отличии от вас рабы). в таежный союз продвинулись вы рабы! зеленский не вечен и может уехать в ростов в любой момент (в отличии от вечного диктатора твоей страны). это я к тому что чья бы корова мычала, рабы!!!
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У нас Сабаков людина з брудною репутацією і нічого..працює..потрібно у себе дивитися..
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в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР"

Мне поставят памятник в Гренобле -- в виде углубления в оглобле... (с)
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дык приди к такому на прием как многодетный отец помощь попросить, посадит на подвал, с отрезанием ушей и др. частей тела, будешь сидеть, пока не помрешь.
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https://www.youtube.com/watch?v=FqO4l5iXJiA

Кадры отжима автомобиля в ДНР/ЛНР. Самые интересные слова
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любят и очень сильно . но подмечено что и Наваросию и ее героев удобнее любить на расстоянии . так сказать неконтактно
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Одного из пленников украинцев, возвращенных по обмену, они заразили на подвале незилечимой болезнью, он недавно умер.
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Такий "цінний" кадр, а от калмики чогось не оцінили.
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Та ви шо? Це ж апалчєнєц і повстанєц проти хунти. За парєбріком таких поважають.


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у вас президент человек безнравственный с дурной репутацией.
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А в колонии Московии Беларусь, завершились парламентские выборы, всё как раньше и как в Московии или Казахстануде "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера - Цензор.НЕТ 776
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на корм верблюдам только... "Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера - Цензор.НЕТ 148...мер *** полуграмотный...
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"С весны 2014 года по октябрь 2014 года только в Донецке исчезли без вести более 2000 жителей......... В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-российского мятежа в Донецке на сайте городской администрации велась рубрика о пропавших без вести, которых разыскивали родственники. Там было более 1800 записей! ­"
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421


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За службу в ДНР Трапезникова наградили Калмыкией...
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