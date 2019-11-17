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 За даними британського Комітету з питань розвідки, Росія могла вплинути на референдум щодо Brexit, - The Sunday Times

Росія могла вплинути на результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС 2016 року, але обсяг цього впливу виміряти неможливо.

Про це йдеться в доповіді, підготовленій Комітетом із питань розвідки та безпеки Палати громад парламенту Великої Британії, витяги з якої опублікувало видання The Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

У документі, зокрема, згадуються RT і Sputnik - російські пропагандистські канали іномовлення, які напередодні референдуму поширювали матеріали, спрямовані проти ЄС. У 2016 році, за шість місяців до голосування про членство в ЄС, RT і Sputnik оприлюднили понад 260 таких статей, які отримали близько 134 млн переглядів у твітері.

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Зазначимо, що доповідь "Росія" склав Комітет із питань розвідки і безпеки Палати громад британського парламенту. Протягом півтора року парламентарії досліджували ймовірний вплив Росії на референдум щодо Brexit 2016 року і втручання в парламентські вибори 2017 року.

Доповідь була готова в березні 2019 року, а на початку жовтня пройшла перевірку в британських спецслужбах на предмет конфіденційної інформації. Після цього комітет направив документ в уряд на узгодження. Але там їйого й досі не розглядали, посилаючись на брак часу.

Нагадаємо, 17 жовтня Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відтерміновано навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

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24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський Союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160158
 
 
 Топ коментарі
 
Я вам больше скажу, она это сделала
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Може, що б нарешті і в Україні показали те, що іхтамнєти і їх шістки творили з захисниками України на Донбассі?
Ну, наприклад, спочатку, по «1+1» показати відео, як українському воїну, відрізають наживо руку, з татуюванням Герба України?
Нє?
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Могла вплинути і вплинула - це не одне і те ж саме.
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Може, що б нарешті і в Україні показали те, що іхтамнєти і їх шістки творили з захисниками України на Донбассі?
Ну, наприклад, спочатку, по «1+1» показати відео, як українському воїну, відрізають наживо руку, з татуюванням Герба України?
Нє?
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Эээ, брексит тоже??? Мы???
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Ну и шо из этого следует? Проглотили и нх из ЕС
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Такі змогла РФ вплинути на brexit, Шерлок? Елементарно, Ватсон.
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****, это не страна, а вирус какой-то. Пусть амеры её из космоса каким-нибудь порошком... Потом заедем на бульдозерах, разровняем..
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А что у них с защитой? Почему прямо вот Раша делает, что хочет?
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Так и знал что все это подстроили кацапы.
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"В 2016 году, за шесть месяцев до голосования о членстве в ЕС, RT и Sputnik обнародовали более 260 таких статей, получивших около 134 млн просмотров". Это, я так понимаю, материалы на английском были. Почему они в суд не подают на RT и Sputnik? По данным британского Комитета по вопросам разведки, Россия могла повлиять на референдум по Brexit, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2092
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Запад уж совсем беспомощным каким -то стал
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Дык секретный план развалить Европу и откусывать любые куски земли, какие хош.
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фальсифицировать через инте голосования по брекзитам и оплата всяких протестующих в каталониях
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В ТОПе вопросов в google после Брэкзита:
Что такое ЕС?
Что мы потеряем, выйдя из ЕС?
...
Ещё кому-то хочется на референдумах изъявить "свою" волю?
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А у нас подразделения RT и Sputnik, 112-й, НьюсВан, теперь еще ЗИК, которые при Порошенко стали медведчуковскими, спокойно работают
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Получается, Джонсон всё-таки Борис, а не Борис...
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Джонсон етнічний турок, по чоловічій лінії.
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Русня скоро Европе на головы гадить будет, а они за газ дешевый и рынок сбыта все будут какие-то виртуальные красные линии чертить. Бриты недалеко ушли
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Борис Джонсон оказывается дует в дудку Кремля.
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ИЗ ПИСЬМА РОССИЙСКОГО КРИТИКА ЖЕНЕ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),....Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
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Проще всего договориться со своей совестью. Вот так взять и признать что половина британцев боков напорола, что и ладу дать не возможно.
Уже на 4 года вычеркнули себя из мировой политики. Что у вас? А у нас Брексит. Признать что сами брекситбилы? Не, Россия виновата. Эт да, а мы умные.
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