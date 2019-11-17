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 Політика України
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Все про:Зеленський (3574) Єрмак Андрій (39) Піонтковський Андрій (1)

 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський

За пів року президентства Володимира Зеленського Україна втратила підтримку Заходу, звівши нанівець свої зовнішньополітичні позиції, напрацьовані до цього за останні роки. Це може бути пов'язано з роботою в інтересах Росії деяких представників нової української влади.

Про це заявив аналітик Андрій Піонтковський, який мешкає в США,  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Як докази своїх висновків Піонтковський наводить повернення Росії в ПАРЄ, з якої свого часу її вигнали за анексію Криму; демонстративне запрошення Емманюелем Макроном Путіна в Брегансон напередодні саміту G7; спробу президента США Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні і його енергійну кампанію щодо повернення Путіна в G8, затвердження "Північного потоку-2", невеликий укол голландського парламенту.

На думку політолога, деякі ключові фігури нової української команди явно працюють не на Україну.

Таку інформацію в Конгресі США нібито озвучили відомі американські дипломати, які працювали в нашій країні. Йдеться про спробу їхнього "вербування" одним із парламентерів президента Зеленського, якого політолог називає "тіньовим міністром закордонних справ", Андрієм Єрмаком.

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"Вербування відбувалось за класичним кремлівським темником із довірчим додаванням особистісного "оживляжу". Пан кінопродюсер показував дипломатам фотографії своїх нібито близьких родичів, начебто загиблих у війні на Донбасі, і ледве стримуючи скупу чоловічу сльозу, нападав із прокльонами на "кривавого баригу Порошенка", який розв'язав цю братовбивчу війну", - пише Піонтковський.

Він дорікає Єрмаку в надмірній активності не на користь України.

"Це він підписав 12 липня від імені української держави той самий протокол радників "нормандського формату", за яким Україна вперше взяла на себе односторонні принизливі зобов'язання щодо покірного руху в бік свого приєднання до ОРДЛО", - стверджує експерт.

Крім того, за словами політолога, Єрмак особисто написав текст заяви, яку Зеленський мав зачитати 15 вересня на CNN.

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Піонтковський називає Єрмака куратором Зеленського від Путіна.

"Він так впевнений у своїй безкарності, що 14 листопада, коли в Раді вже почалося розслідування його багатогранної діяльності, він відкрито зустрічався з відомим лобістом Путіна-Трампа Браяном Ланза, який в 2018 році домігся зняття американських санкцій з одного з гаманців Путіна Олега Дерипаски", - пише політолог.

За його оцінками, зовнішньополітичні позиції української держави до весни 2019 року були виключно міцними. Російська агресія різко засуджувалася провідними країнами Заходу. Щодо Росії діяли політичні та економічні санкції. Спецпредставник США Курт Волкер наполягав на позиції, що не може бути й мови про перехід до політичного порядку денного без виведення Росією своїх військових і озброєнь із території окупованого Донбасу і передачі Україні контролю над її кордоном.

"Нікому і в голову не приходило тоді докоряти Україні як поганому школяру якимись невиконаними домашніми завданнями, ставити в куток, змушувати жалібно виправдовуватися і покірно доповідати про виконання чергових російських хотілок", - зазначає експерт.

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Протиставлення в українському медіапросторі так званої партії миру - команди Зеленського - партії війни (колишньої влади України) постійно підігрівається провідними українськими телевізійними каналами, які контролюються кумом Путіна Віктором Медведчуком і гаманцем "колективного Зеленського" Коломойським, який пропонує Путіну всю Україну оптом за $100 млрд.

Піонтковський також підкреслює, що подібна політика зіграла на руку впливовим силам на Заході, які лише й чекали будь-якого приводу і нагоди, щоб "здати" Україну агресору. І водночас отримати бонуси від фінансових чи геополітичних угод із кремлівським диктатором.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160157
 
   
 Топ коментарі
 
Мне кажется, что все забилы работают на кремблядей
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Так і є, бо результати їхньої роботи говорять самі за себе.
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Форсируя процессы, Зеленский загоняет себя в ловушку - политолог Ноябрь 17, 2019Без рубрикиКомментарии

Роман Бессмертний заявил, что Ермак активно общается с Сурковым.
Так вот, по моей информации, это правда, пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В тему:
Советник Зеленского Ермак - предатель, работающий на Кремль, - Пионтковский
Общение с Сурковым действительно активное. У Суркова есть планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию по Донбассу.
Однако очевидно, что такое втайне сделать будет невозможно, ибо в Украине сливается все.
Поэтому это вызовет политический кризис для Зеленского, ибо в свете слитых записей о переговорах Суркова и Бородая для патриотического лагеря Сурков будет как красная тряпка.







Кстати, стоит обратить внимание на заявление Разумкова, что перед Новым годом нужно принять закон по Донбассу.
Вопрос только, зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и европейскими партнёрами в рамках Нормандии.
Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку.
***
Помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими «кураторами» боевиков на Донбассе: вице-премьером Кремля Дмитрием Козаком, Владимиром Сурковым и Администрацией президента РФ в целом.
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Об этом накануне в эфире телеканала «Эспресо.TV» заявил дипломат Роман Бессмертный.
«Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком.
Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина», - сообщил Бессмертный.
При этом дипломат также отметил, что в случае с этими контактами, речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении «поручений Зеленского».
«Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи», - подчеркнул Бессмертный.
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А Пионтковский на кого работает - может на Трампа с Джулиани?
Кто бы еще с таким знанием дела мог сказать, что за пол года президентства Зеленского Украина потеряла поддержку Запада (точнее - часть финансовой "поддержки" США)!
В утрате поддержки курдами и потере американских позиций в Сирии тоже Зеленский виноват? Скоро выяснится, что он "провоцирует импичмент", пытался повлиять на американский выборы и причастен к организации злочынного брекситанского референдума.
А тепер еще и Макрона вдохновил, пробудив в нем "наполеоновские устремления".

Что-то давно не слыхать других всемирнонивипенных експертов Пономаря с Осадчуком... Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 585
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Те, що Московію повернуть в то ПАСЕ було зрозуміло ще взимку. Вся решта маячня , такого самого гатунку. Той чоловік вже 10 років співає одні і ті самі пісні про те, що в Московії кирдик. Поки що я бачу, що кирдик буде продажній Європі. Може то і добре. Якщо з одного разу не доходить треба повторити урок. Ну тепер то трупаків буде побільше ніж в Другу світову.
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...Форсируя процессы, Зеленский загоняет себя в ловушку - политологРоман Бессмертний заявил, что Ермак активно общается с Сурковым. Так вот, по моей информации, это правда, пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Общение с Сурковым действительно активное. У Суркова есть планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию по Донбассу.
Однако очевидно, что такое втайне сделать будет невозможно, ибо в Украине сливается все.
Поэтому это вызовет политический кризис для Зеленского, ибо в свете слитых записей о переговорах Суркова и Бородая для патриотического лагеря Сурков будет как красная тряпка.
Кстати, стоит обратить внимание на заявление Разумкова, что перед Новым годом нужно принять закон по Донбассу.
Вопрос только, зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией и европейскими партнёрами в рамках Нормандии.
Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку.
Помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими «кураторами» боевиков на Донбассе: вице-премьером Кремля Дмитрием Козаком, Владимиром Сурковым и Администрацией президента РФ в целом.
Об этом накануне в эфире телеканала «Эспресо.TV» заявил дипломат Роман Бессмертный.
«Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком.
Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина», - сообщил Бессмертный.
При этом дипломат также отметил, что в случае с этими контактами, речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении «поручений Зеленского».
«Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи», - подчеркнул Бессмертный.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341666-forsiruja_protsessy_zelenskij_zagonjaet_sebja_v_lovushku__politolog
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https://youtu.be/bmVyA82LvGM Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews
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Ото українці і так цього не знали. Якщо предмет схожий на лайно, смердить, як лайно, навіть на смак, як лайно, то скоріше за все це і є лайно. Бо звідки мармелад в дупі візьметься? Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 6269
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Чудово! Нарешті ти визнав де ви зараз знаходитесь! Лишилось тільки зізнатись, що ви це зробили разом! Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 5361
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Павло! А ну швидко спати! Бо зараз ремінь візьму Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 1353
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Dagon

@Dagon04790320

·11 ч
Один из первых кандидатур быть повешенным на столбе на Крещатике это помощник президента Зе Ермак !!! Он агент ГРУ РФ, поставлен плешивой крысой к Зе, гражданин рашки, семья проживает на маскве и ЦРУ США интересуют, а откуда рашка узнаёт о поставках оружия в Украину !!!
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Конечно, вся зелёная банда должна попасть под трибунал по ст. 111 УК.
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Разом з бандою Пєці.
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Успокойся, наконец. Юлия Владимировна принадлежит прошлому, а не будущему.
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Только после соевой банды и ее пахана, соевого мародера, который де-факто является государственным и военным преступником, вступившим в переговоры с агрессором, вторгшимся в августе 2014 года на суверенную территорию Украины и сдавшим агрессору значительную часть государства вследствии подписания капитулянтских Минских соглашений. Уверен, что за это преступление свинорошен еще ответит!
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Он уже ничего не говорит - махнул рукой. Не лечится!
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В частности, он рассказал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения." Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе. Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками", - рассказал Пионтковский.

По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, что "не простит их гибель, и что считает лично порошенко виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина".

Ермак - "суперагент Кремля", - Пионтковский

"Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства. То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно также вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима. Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля.
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Только зеленые бараны не видят очевидного. Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 5714
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Зелених баранів не буває. Припиняй нюхати "Момент" Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 1923
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Бывают юледроты, они любят нюхать труселя престарелых мошенниц...
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Ваня! Ты не забыл? Ты ж в оппозиции на пару с мамкой! Смотры, нэ пэрэпутай, Кутузов!
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Вот посмотрите короткое кино про 73% проголосовавших на выборах за масляковских клоунов из квн.
https://www.facebook.com/oleg.pozdnyakov.946/videos/2491127977666926/
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Пионтковский-,"зеленский-путинский инструмент ликвидации Украины". почему то верю.
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Піонтковський (старе КГБшне лайно), олігархи, порохоботи тобто увесь медіапростор працює проти Зе, тільки за то Зеленського треба підтримати

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зрозумійте одне, малороси, тобто зебіли, за це й голосували - за Малоросію, залежність від рассії і дружбу з мишебратьямі. тому малоросів влаштовує все, що робить зе-шобла і клоун- недоумок
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Пионтковский - старый фсбешный агент, работающий под прикрытием в пользу кацапии. При желании, ***** давным-давно его бы ликвидировал, если тот продолжает жить, значит, для чего-то это путлеру нужно.
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