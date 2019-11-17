 Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський

Про це заявив аналітик Андрій Піонтковський, який мешкає в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Як докази своїх висновків Піонтковський наводить повернення Росії в ПАРЄ, з якої свого часу її вигнали за анексію Криму; демонстративне запрошення Емманюелем Макроном Путіна в Брегансон напередодні саміту G7; спробу президента США Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні і його енергійну кампанію щодо повернення Путіна в G8, затвердження "Північного потоку-2", невеликий укол голландського парламенту.
На думку політолога, деякі ключові фігури нової української команди явно працюють не на Україну.
Таку інформацію в Конгресі США нібито озвучили відомі американські дипломати, які працювали в нашій країні. Йдеться про спробу їхнього "вербування" одним із парламентерів президента Зеленського, якого політолог називає "тіньовим міністром закордонних справ", Андрієм Єрмаком.
"Вербування відбувалось за класичним кремлівським темником із довірчим додаванням особистісного "оживляжу". Пан кінопродюсер показував дипломатам фотографії своїх нібито близьких родичів, начебто загиблих у війні на Донбасі, і ледве стримуючи скупу чоловічу сльозу, нападав із прокльонами на "кривавого баригу Порошенка", який розв'язав цю братовбивчу війну", - пише Піонтковський.
Він дорікає Єрмаку в надмірній активності не на користь України.
"Це він підписав 12 липня від імені української держави той самий протокол радників "нормандського формату", за яким Україна вперше взяла на себе односторонні принизливі зобов'язання щодо покірного руху в бік свого приєднання до ОРДЛО", - стверджує експерт.
Крім того, за словами політолога, Єрмак особисто написав текст заяви, яку Зеленський мав зачитати 15 вересня на CNN.
Піонтковський називає Єрмака куратором Зеленського від Путіна.
"Він так впевнений у своїй безкарності, що 14 листопада, коли в Раді вже почалося розслідування його багатогранної діяльності, він відкрито зустрічався з відомим лобістом Путіна-Трампа Браяном Ланза, який в 2018 році домігся зняття американських санкцій з одного з гаманців Путіна Олега Дерипаски", - пише політолог.
За його оцінками, зовнішньополітичні позиції української держави до весни 2019 року були виключно міцними. Російська агресія різко засуджувалася провідними країнами Заходу. Щодо Росії діяли політичні та економічні санкції. Спецпредставник США Курт Волкер наполягав на позиції, що не може бути й мови про перехід до політичного порядку денного без виведення Росією своїх військових і озброєнь із території окупованого Донбасу і передачі Україні контролю над її кордоном.
"Нікому і в голову не приходило тоді докоряти Україні як поганому школяру якимись невиконаними домашніми завданнями, ставити в куток, змушувати жалібно виправдовуватися і покірно доповідати про виконання чергових російських хотілок", - зазначає експерт.
Протиставлення в українському медіапросторі так званої партії миру - команди Зеленського - партії війни (колишньої влади України) постійно підігрівається провідними українськими телевізійними каналами, які контролюються кумом Путіна Віктором Медведчуком і гаманцем "колективного Зеленського" Коломойським, який пропонує Путіну всю Україну оптом за $100 млрд.
Піонтковський також підкреслює, що подібна політика зіграла на руку впливовим силам на Заході, які лише й чекали будь-якого приводу і нагоди, щоб "здати" Україну агресору. І водночас отримати бонуси від фінансових чи геополітичних угод із кремлівським диктатором.
Роман Бессмертний заявил, что Ермак активно общается с Сурковым.
Так вот, по моей информации, это правда, пишет сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В тему:
Советник Зеленского Ермак - предатель, работающий на Кремль, - Пионтковский
Общение с Сурковым действительно активное. У Суркова есть планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию по Донбассу.
Однако очевидно, что такое втайне сделать будет невозможно, ибо в Украине сливается все.
Поэтому это вызовет политический кризис для Зеленского, ибо в свете слитых записей о переговорах Суркова и Бородая для патриотического лагеря Сурков будет как красная тряпка.
Кстати, стоит обратить внимание на заявление Разумкова, что перед Новым годом нужно принять закон по Донбассу.
Вопрос только, зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и европейскими партнёрами в рамках Нормандии.
Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку.
***
Помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими «кураторами» боевиков на Донбассе: вице-премьером Кремля Дмитрием Козаком, Владимиром Сурковым и Администрацией президента РФ в целом.
загрузка...
Об этом накануне в эфире телеканала «Эспресо.TV» заявил дипломат Роман Бессмертный.
«Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком.
Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина», - сообщил Бессмертный.
При этом дипломат также отметил, что в случае с этими контактами, речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении «поручений Зеленского».
«Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи», - подчеркнул Бессмертный.
Кто бы еще с таким знанием дела мог сказать, что за пол года президентства Зеленского Украина потеряла поддержку Запада (точнее - часть финансовой "поддержки" США)!
В утрате поддержки курдами и потере американских позиций в Сирии тоже Зеленский виноват? Скоро выяснится, что он "провоцирует импичмент", пытался повлиять на американский выборы и причастен к организации злочынного брекситанского референдума.
А тепер еще и Макрона вдохновил, пробудив в нем "наполеоновские устремления".
Что-то давно не слыхать других всемирнонивипенных експертов Пономаря с Осадчуком...
Общение с Сурковым действительно активное. У Суркова есть планы приехать сюда в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы разрулить ситуацию по Донбассу.
Однако очевидно, что такое втайне сделать будет невозможно, ибо в Украине сливается все.
Поэтому это вызовет политический кризис для Зеленского, ибо в свете слитых записей о переговорах Суркова и Бородая для патриотического лагеря Сурков будет как красная тряпка.
Кстати, стоит обратить внимание на заявление Разумкова, что перед Новым годом нужно принять закон по Донбассу.
Вопрос только, зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией и европейскими партнёрами в рамках Нормандии.
Поэтому, мне кажется, что Зеленский, форсируя процессы, загоняет себя в ловушку.
Помощник президента Владимира Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российскими «кураторами» боевиков на Донбассе: вице-премьером Кремля Дмитрием Козаком, Владимиром Сурковым и Администрацией президента РФ в целом.
Об этом накануне в эфире телеканала «Эспресо.TV» заявил дипломат Роман Бессмертный.
«Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком.
Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина», - сообщил Бессмертный.
При этом дипломат также отметил, что в случае с этими контактами, речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении «поручений Зеленского».
«Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи», - подчеркнул Бессмертный.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341666-forsiruja_protsessy_zelenskij_zagonjaet_sebja_v_lovushku__politolog
...
Dagon
@Dagon04790320
·11 ч
Один из первых кандидатур быть повешенным на столбе на Крещатике это помощник президента Зе Ермак !!! Он агент ГРУ РФ, поставлен плешивой крысой к Зе, гражданин рашки, семья проживает на маскве и ЦРУ США интересуют, а откуда рашка узнаёт о поставках оружия в Украину !!!
По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, что "не простит их гибель, и что считает лично порошенко виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина".
Ермак - "суперагент Кремля", - Пионтковский
"Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства. То есть Ермак - так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно также вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак - сознательно действующий агент путинского режима. Вот эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля.
https://www.facebook.com/oleg.pozdnyakov.946/videos/2491127977666926/