 Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині з пенальті (Тадич). Українці відігралися на 33-й хвилині, гол забив Яремчук.

Після перерви серби вдруге вийшли вперед після голу Митровича на 56-й хвилині. Збірна України врятувала матч на 3-й доданій хвилині, відзначився Артем Бєсєдін.

Нагадуємо, збірна України достроково кваліфікувалися на Євро-2020.

В іншому поєдинку групи В збірна Люксембургу з рахунком 0:2 програла команді Португалії, яка з другого місця вийшла на Євро-2020.

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Вже визначилися 16 із 24 учасників фінального турніру Євро-2020: Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Голландія, Хорватія, Австрія і Португалія.

Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія). Матчі чемпіонату Європи відбуватимуться в 12 містах із 12 червня до 12 липня 2020 року.

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