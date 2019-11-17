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Все про:збірна з футболу (69) футбол (793)

 Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі

Збірна України з футболу в заключному поєдинку відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 у Белграді зіграла внічию 2:2 зі збірною Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині з пенальті (Тадич). Українці відігралися на 33-й хвилині, гол забив Яремчук.

Після перерви серби вдруге вийшли вперед після голу Митровича на 56-й хвилині. Збірна України врятувала матч на 3-й доданій хвилині, відзначився Артем Бєсєдін.

Нагадуємо, збірна України достроково кваліфікувалися на Євро-2020.

В іншому поєдинку групи В збірна Люксембургу з рахунком 0:2 програла команді Португалії, яка з другого місця вийшла на Євро-2020.

Читайте також: Збірна України з футболу перемагає португальців і виходить на Євро-2020

Вже визначилися 16 із 24 учасників фінального турніру Євро-2020: Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Голландія, Хорватія, Австрія і Португалія.

Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія). Матчі чемпіонату Європи відбуватимуться в 12 містах із 12 червня до 12 липня 2020 року.

Читайте також: "Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160156
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці ! Не захотіли програвати і дотисли сербів, я вже не сподівалася.
Відбір пройшли без поразок !
Перемог і гарної гри на Євро !
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Сборная конечно Молодцы под руководством Шевы стала совсем другой командой , и добавило радости и принято было осознавать что русню вчера вынесли Бельгийцы в их логове 1:4 Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 1639
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В последний момент всё таки макнули в гуано репоедных подсосников. Вопили что-то там с трибун в поддержку балалаек,сволочи сербские.
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Молодці ! Не захотіли програвати і дотисли сербів, я вже не сподівалася.
Відбір пройшли без поразок !
Перемог і гарної гри на Євро !
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коментар відмічено як спам  
 
За Свині порошенка... Такого б не було =))
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та,яка різниця,які козли сидять на трибунах,коли наші хлопці все рівно перемагають)
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👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌🏻
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Сборная конечно Молодцы под руководством Шевы стала совсем другой командой , и добавило радости и принято было осознавать что русню вчера вынесли Бельгийцы в их логове 1:4 Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 1639
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матч бельгийцев с нарасией больше походил на порнофильм..
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Автор хет-трику Азар ненадовго став главним русофобом у світі)))))
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В последний момент всё таки макнули в гуано репоедных подсосников. Вопили что-то там с трибун в поддержку балалаек,сволочи сербские.
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Трибуны были почти пустые, «братушки» получили дисквалификацию - две игры без зрителей.
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Да, уж! Сезон потрясный. И завершение- выше всяких похвал! Врать не стану, я не ожидал от Шевченко, в роли Тренера- Такого Успеха! Браво, Шева!
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Як то так? Андрій Шевченко і не очікував від Андрія Шевченка??? Меншовартість якась!!! Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 4643
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Ну, верно всё. Но, в роли тренера- таки не ожидал.
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Не... просто тёзка. До Гения футбола- не дотягиваю.
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Ну...
Кому поле футбольне, а кому океан...
Кожному своє))
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класный нападающий далеко не всегда класный тренер
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І, на додачу, жеребкуватимуться з першої корзини...
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Вірогідно потраплять у одну групу з Голландією.
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Було б доречно!
З ними можна хороший тонус набрати...
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Можуть. А можуть з Францією або Данією. Чи Нідерландами, наприклад... Загалом, перша й друга корзини не дуже відрізнятимуться. Важливо, хто з 3-4 буде.
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Треті та четверті це вже як буде...
А ось Нідерланди гарний суперник по групі...
Хранцузи то таке... Тим паче данці...
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Голландия - северная часть Королевства Нидерланды
учи матчасть
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А Вашингтон не столиця штата Вашингтон.
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Швидше за все будуть з німцями, та, ймовірно, з угорцями.
Німці це вже прораховували.
Збірні з першого кошика мають "свої" стадіони, тобто Україна з ними не буде в групі, бо перший кошик. Залишається другий. Там "свої" стадіони мають німці і мордор. На мордорі Україні не можна грати, бо цивілізованим країнам взагалі немає що робити на мордорі.
Ну і в групі з Мюнхеном є Будапешт. Якщо угорці кваліфікуються, то будуть в цій групі.
Але це все не 100%, бо є ще кілька малоймовірних можливостей.
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хорошо что в последний момент отскочили, а то не хватало ещё кацапским прихвостням проиграть..
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Очень приятно, что наши команды начали вырывать победы и ничьи на последних секундах ,раньше это обычно делали ниши соперники - РАСТЁМ ...Поздравляю всех и с хорошим результатом и с хорошей игрой ! ВЕРИМ В КОМАНДУ !!! Евро-2020: Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии в последнем отборочном матче - Цензор.НЕТ 6216
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Сборная Украины прошла календарный год без единого поражения, что произошло впервые в ее истории. В 2019-м под руководством Андрея Шевченко проведено десять поединков, в семи из которых удалось добыть победу, а три завершились ничьей: Португалия (0:0), Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0), Нигерия (2:2), Литва (2:0), Португалия (2:1), Эстония (1:0) и Сербия (2:2).
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да.. это значит у команды есть дух, стремление и характер.
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Ничья почти как победа, ведь мы проигрывали, и только на последней минуте забили, а ведь винторогие подкацапники сербы уже победу праздновали. Хорошо умыли сруцькомировцев.
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А якщо ********* віддрючать ще у групі? Тоді що, усі надії за водою підуть???
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Тим для них краще!
А то потім відгребуть від наших, і прийдеться всім повіситися!
Як гравцям, так і уболівальникам...
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Тоді нехай виходять. І виграти бажано або в розрив, або на останніх секундах... Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі - Цензор.НЕТ 749
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Прямо НЕОЖИДАННО Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі - Цензор.НЕТ 3427
Поздравляю с победой !
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собственно, по-настоящему наша сборная играла только на последних минутах
а до этого берегла силы и опасалась травм
респект!
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Играли как в товарняке, отсутствие турнирной мотивации таки сказалось. Было видно, что по контролю мяча Украина на порядок выше Сербии, которая еще и мотивирована была на победу. Хотя кто за это будет упрекать, зачем лезть на рожон, тратить силы и рисковать травмироваться, когда задача выполнена, а в финансовом плане разницы нет, это же не Лига чемпионов, где каждая победа = кругленькая сумма.
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Не совсем верно в финансовом плане. Там ФФУ и Павелко установили очень жирные премиальные за выход на Евро, победы, забитые голы и ассисты. Правда, Шева объявил, что выплаты будут произведены только после последнего матча в группе. Парни заработали по делу.
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Нашим респект, тем более 4 игрока основы не играло. И Пятов умница, куча сейвов.
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RESPECT
ПОВАГА
УВАЖУХА
і Андрію Миколайовичу особисто)
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