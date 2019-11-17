 Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині з пенальті (Тадич). Українці відігралися на 33-й хвилині, гол забив Яремчук.
Після перерви серби вдруге вийшли вперед після голу Митровича на 56-й хвилині. Збірна України врятувала матч на 3-й доданій хвилині, відзначився Артем Бєсєдін.
Нагадуємо, збірна України достроково кваліфікувалися на Євро-2020.
В іншому поєдинку групи В збірна Люксембургу з рахунком 0:2 програла команді Португалії, яка з другого місця вийшла на Євро-2020.
Вже визначилися 16 із 24 учасників фінального турніру Євро-2020: Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Голландія, Хорватія, Австрія і Португалія.
Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія). Матчі чемпіонату Європи відбуватимуться в 12 містах із 12 червня до 12 липня 2020 року.
Відбір пройшли без поразок !
Перемог і гарної гри на Євро !
Кому поле футбольне, а кому океан...
Кожному своє))
З ними можна хороший тонус набрати...
А ось Нідерланди гарний суперник по групі...
Хранцузи то таке... Тим паче данці...
https://sport.ua/news/466596-sbornaya-ukrainy-budet-seyanoy-na-evro-2020-s-pervoy-korziny
учи матчасть
Німці це вже прораховували.
Збірні з першого кошика мають "свої" стадіони, тобто Україна з ними не буде в групі, бо перший кошик. Залишається другий. Там "свої" стадіони мають німці і мордор. На мордорі Україні не можна грати, бо цивілізованим країнам взагалі немає що робити на мордорі.
Ну і в групі з Мюнхеном є Будапешт. Якщо угорці кваліфікуються, то будуть в цій групі.
Але це все не 100%, бо є ще кілька малоймовірних можливостей.
А то потім відгребуть від наших, і прийдеться всім повіситися!
Як гравцям, так і уболівальникам...
Поздравляю с победой !
а до этого берегла силы и опасалась травм
респект!
ПОВАГА
УВАЖУХА
і Андрію Миколайовичу особисто)