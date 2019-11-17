EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  363  18
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5713) Донбас (13671) Об'єднані сили (398)

 Від початку доби ворог шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь неподалік Кримського (з протитанкових ракетних комплексів), Луганського (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Новолуганського (з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників біля Новомихайлівки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), Красногорівки (зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї) і Лебединського (зі станкових протитанкових гранатометів).

Дивіться також: Воїн 14-ї ОМБр Артем Соколов загинув 16 листопада від кулі ворожого снайпера на Луганщині. ФОТО

Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 листопада російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Як наслідок, загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160155
 
 
 Топ коментарі
 
Обсешники хоть и слеповаты, но разглядели новые окопы сепарни
"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.
 показати весь коментар
 
С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет

-- со стороны врага потерь нет, надо полагать...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Обсешники хоть и слеповаты, но разглядели новые окопы сепарни
"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.
 показати весь коментар
 
 
ты фсе врешьь...великому солнцеликому виднее..он говорит что это фсе выдумки
 показати весь коментар
 
 
https://24tv.ua/***********************************************************************************************************

У Росії тисячі людей мітингують проти мера-ексватажка бойовиків: взяли прапор України - відео
 показати весь коментар
 
Якщо так, то треба відводити війська до Києва🐸
 показати весь коментар
 
 
С начала суток враг шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет

-- со стороны врага потерь нет, надо полагать...
 показати весь коментар
 
 
Конечно. Иначе надо предположить что наших обстреливают недоумки и дауны, ведь обстрелы каждый день ,а потерь нет и нет, нет и нет. Должен бы встать вопрос, а зачем тогда расходовать боезапас, если не удается противнику нанести ущерб, или поменять даунов на бурсаков, хотя бы ? но, поскольку ничего такого не наблюдается,то значит потерь нет как раз у них, что тоже логично , поскольку у нас идея "надо просто перестать стрелять". Про существование таких идей, про перестаь стрелять, у "той сторони" , ничего не слышал
 показати весь коментар
 
 
Віри вам нема більше, але =пишіть=, вам же за це гроші платять, продалися зе-покидькам.
Потім чомусь з інших джерел про поранених випливає ...
 показати весь коментар
 
 
Да , жаль, но вероятно у них такая идея "Увидеть Украину и умереть" Люди, когда чувствуют приближение конца, обьезжают родные и знакомые с детства места, где детство прошло, где учился, работал, служил.
 показати весь коментар
 
 
Клоун вирішив питання втрат українських військових чисто по своєму - зобов"язав озвучувати постійно "потерь нет"... Потвора.
 показати весь коментар
 
 
Только что отгремела серия довольно тяжелого, необычного в Мариуполе, фейерверка. Наверное- День студента молодняк празднует. По крайней мере- на то надеюсь. У нас тут, таки- расслабон всё более и более. А, учитывая вчерашнее нападение со взрывами, на судно, в порту... то расслабон отчетливый.
 показати весь коментар
 
Х@йло грохнул Никиту Исаева в поезде тамбов-москва.
 показати весь коментар
 
 
Necro Mancer‏ @666_mancer 5 ч.5 часов назад

Во-первых, это красиво.
А во-вторых, у луганских потом так забавно бомбит


Від початку доби ворог шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9228
 показати весь коментар
 
 
рашка нас убивает.Уже 6-ой год.Мы можем либо сдаться,либо постоянно гибнуть .Факт.Что при пете,что при зеле,что при ком угодно.От нас это не зависит.Кто-нибудь будет с этим спорить?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору