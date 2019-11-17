 Від початку доби ворог шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь неподалік Кримського (з протитанкових ракетних комплексів), Луганського (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Новолуганського (з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників біля Новомихайлівки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), Красногорівки (зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї) і Лебединського (зі станкових протитанкових гранатометів).

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Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 листопада російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Як наслідок, загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.