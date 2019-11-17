 Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава відомства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Перезавантаження влади. Наразі Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії А. На всі позиції відповідно до законодавства призначається виконувач обов'язків та відкривається конкурс", - написав міністр.
Милованов зазначив, що рішення про звільнення ухвалюються колегіально міністром економіки та його заступниками. "Ми розглядаємо кожен випадок окремо і голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи", - пояснив він.
Глава Мінекономіки наголосив, що всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.
затемзачем...
Бабця онучат своіх прилаштує...
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.
В 2004-2008 гг. постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 гг. ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 г. ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).
Отак от нам всем! Философ!)) Меня терзают смутные сомнения, нужен ли он в Украине...))
Томясь душевной пустотой,
Уселся он - с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:"
А какая репутация лучше подходит: никакая, подходящая, или "наш человек" ? *)
Вообще, смешно и дико это всё... -- "Партия" рассыпается на ******, рабов, дураков и блатных... -- шо там в осадке останется? *)
Беня сейчас всё скупит! Понимаете? ВСЁ!!!
ТВ, Интернет СМИ и простые СМИ тоже оптом выкупит!
И потом он создаст рабочую группу, которая будет вас всех вычислять и наказывать!!!
Помните, Беня всемогущий!
Ты реально идеалист.
В мире есть только один показатель -- направление эмиграционных потоков!
"Задумайся о том!"
Прорвёмся! ...я пока ещё гуляю... -- в гробу карманов нету...*)
когда экономика от этих увольнений расти будет? а то пообещали рост ВВП на 40 % за пять лет а на деле все рушится и падает