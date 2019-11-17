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 Політика України, Економіка
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Все про:звільнення (722) чиновник, урядовець (511) Мінекономрозвитку (175) Милованов Тимофій (83)

 Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов

Міністерство економічного розвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і державних службовців категорії А.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава відомства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження влади. Наразі Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії А. На всі позиції відповідно до законодавства призначається виконувач обов'язків та відкривається конкурс", - написав міністр.

Милованов зазначив, що рішення про звільнення ухвалюються колегіально міністром економіки та його заступниками. "Ми розглядаємо кожен випадок окремо і голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи", - пояснив він.

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Глава Мінекономіки наголосив, що всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.

Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160153
 
 
 Топ коментарі
 
Это говорит о том что уволили руководство 47 предприятий, поставим своих даунов которые подготовят их к приватизации... обалденно... На сегодня Минэкономразвития уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории А, - Милованов - Цензор.НЕТ 9924
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Цэ пэрэмога!!!
Бабця онучат своіх прилаштує...
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Админстрацию президента уже превратили в ОПУ, Раду в однокнопочное...
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А чого тримаєте Сабакова?)))) В кабміні?
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Авакян - не хлопчик для биття, він "папутчик зе-ліворуціі"...
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Это говорит о том что уволили руководство 47 предприятий, поставим своих даунов которые подготовят их к приватизации... обалденно...
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Все эти "ЗЕ-"перестановки" кадров - только для того, чтоб усадить в кресло очередных своих, то есть, все ЗЕ-"заявы" о том, что, мол, - "больше никакого кумовства" (а сам усадил весь 95 квартал и бениных служивых), - "закон одинаковый для всех", ""вы все презеденты" - блаааааа... короче - очередной пустой ЗЕпшик. И где же эти новости об инвесторах, где новости, хотя бы о планах, что типа - "идет подготовка для создания условий для 2 миллионов фермерских зозяйств (как в Польше)" Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 169 Где новости о том, что поставили генпрокурора, подобного Лауре Кевеши (как в Румынии), = где новости, что судьи в судах, как в цивилизованных странах - что каждый день сажают корупционеров Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 169 Где "страна мечты" Зеленского" Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 169
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Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем зачем...
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Я всегда знал, что насилие это твое второе имя
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Цэ пэрэмога!!!
Бабця онучат своіх прилаштує...
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Коли вже буде звільнено аферистку Ірину Марченко?! (ДПЗКУ)
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Во! Ранее его всегда фотали так, что казалось- он в смирительной рубашечке. Щас- показали, что это таки просто рубашечка. Это после его заявы о курении травы, в США, в процессе написания диссертации? Ничего, он скоро ещё шо нибудь такое заявит, что смирительная будет в самый раз.
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Это Вам "не что либо как")) ЦеЛЬНый ПроХВеССор!!:
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.
В 2004-2008 гг. постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 гг. ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 г. ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).
Отак от нам всем! Философ!)) Меня терзают смутные сомнения, нужен ли он в Украине...))
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Нужен! Но, лучше в смирительной рубашке, как вот тут:
Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 4022
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"И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он - с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:"
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Админстрацию президента уже превратили в ОПУ, Раду в однокнопочное...
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Видать скамейка запасных родственников и дружбанов в 95м квартале до фига как длинная .
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Милованов цифрами сыплет ,как из рога изобилия.Результаты где?Пшик?
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репутация (особенно в области коррупции)

А какая репутация лучше подходит: никакая, подходящая, или "наш человек" ? *)
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Их человек, при этом- на крючке. Шо бы ни шагу ни влево, ни в право. А то уже двое своих шагнули...
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...с "наш человек", ещё не совсем ясно -- кто у кого на крючке?
Вообще, смешно и дико это всё... -- "Партия" рассыпается на ******, рабов, дураков и блатных... -- шо там в осадке останется? *)
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Щас их всех ещё раз соберут. На этот раз, скорее всего- в Египте. И- сплотят! Кстати, на кой хрен в Египте???
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От и я думаю про то же... -- собери-ка их всех, Андрюха -- в Гане! -- на своём судне. Хороший груз для затопления и получения страховой премии -- страховая компания, я думаю, сильно возражать тоже не будет...*)
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Не!!! Я своё судно-кормильца- люблю и уважаю. Через год, наверное, сменю на новое, в той же роли и своей, и судна. Я его лучше на иголки сдам, чем таким лайном грузить.
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Порохоботы, вы понимаете, что ваша песенка спета! Фсьо!!
Беня сейчас всё скупит! Понимаете? ВСЁ!!!
ТВ, Интернет СМИ и простые СМИ тоже оптом выкупит!
И потом он создаст рабочую группу, которая будет вас всех вычислять и наказывать!!!
Помните, Беня всемогущий! Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов - Цензор.НЕТ 8613
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Прошу форумчан скриньте цю погрозу, щоб він потім не відмовлявся.
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Я впевнений, що кваліфіковані спеціалісти до Зе не підуть, хоча їм вони не потрібні при грабунку підприємств.
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А куда пидуть квалифицированные специалисты?
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Ну, я думаю, что у пилотов-камикадзе, тоже были квалифицированные специалисты: механики, слесаря, офицеры... -- остались в итоге без работы. *)
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Ці теж камікадзе, якщо затягнуть із виїздом після того, як пограбують Україну.
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Али... -- грабувать уже нечего! ...деребан идёт -- грабёж награбленного, а не ограбленных... -- это ж так ясно!
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Ось зараз землю починають грабувати, ще є підприємства, хочуть пограбувати опонентів...
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Какой-то ты наивный... -- как не старший Товарищ! *) ...всё уже давно продано, но не поделено. Тебя послухать: -- завелась в бардаке целка -- шестой год никому не даёт! ...*)
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Ще не все продано. Багато чого просто не хотіли купувати без законів.
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Твою пенсию ещё не продали! ...закон потом подгонят...
Ты реально идеалист.
В мире есть только один показатель -- направление эмиграционных потоков!
"Задумайся о том!"
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Поки мою пенсію не продали, у мене пенсія вище за середню по Україні, але суму не буду говорити, щоб ти не сміявся😦
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Та знаю я твою пенсию... ...у меня не многим больше будет ... -- но есть детали... Это не смешно...*)
Прорвёмся! ...я пока ещё гуляю... -- в гробу карманов нету...*)
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Ну,всі побачили різкі зміни на митниці після зміни керівника ?Ото те ж буде й на інших підприємствах.
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Тролли воют, значит верным курсом идут Слуги Народа.
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да да. слуги уродов идут курсом на майдан. все верно
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Зебанда руйнує все, що може. Тиша навкруги.
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нивапрос

когда экономика от этих увольнений расти будет? а то пообещали рост ВВП на 40 % за пять лет а на деле все рушится и падает
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Для уволенных покращанья от Зедебила наступило еще не вечер ....
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Как-то так выходит, что госслужащие Коболев и Витренко кристально чисты и честны: "Эти руки ничего не крали!". Особенно трогательна забота о мамах.
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гнідовар ...це тей що зібрався видавати казлам "кредити" на купівлю власної землі під 3-5% ...хоча сам "позичає" у рантьє під 18% ...проФФесіАНАЛ ...лядь
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