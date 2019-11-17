 Наразі Мінекономрозвитку звільнило 47 керівників держпідприємств і чиновників категорії А, - Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава відомства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження влади. Наразі Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств і держслужбовців категорії А. На всі позиції відповідно до законодавства призначається виконувач обов'язків та відкривається конкурс", - написав міністр.

Милованов зазначив, що рішення про звільнення ухвалюються колегіально міністром економіки та його заступниками. "Ми розглядаємо кожен випадок окремо і голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи", - пояснив він.

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Глава Мінекономіки наголосив, що всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі.

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