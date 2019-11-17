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 Політика України
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 Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов

Росія після повернення Україні захоплених кораблів має припинити кримінальну справу проти українських військових моряків.

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Полозов нагадав, що Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня цього року зобов'язав РФ негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", рейдовий буксир "Яни Капу" і 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів. На початку вересня військовополоненим українським морякам було змінено запобіжний захід, і вони змогли повернутися в Україну.

"Отже, підпункт 1 (b) наказу трибуналу російською владою було виконано. Те ж стосується підпункту 1 (a) про повернення кораблів. Наразі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" виводять із Керчі, і після їхньої передачі Україні Російська Федерація зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу", - зазначив адвокат.

Дивіться також: РФ проводила ремонтні роботи на захоплених українських кораблях, - адвокат Полозов. ВIДЕО

"Після повернення в Україну захоплених моряків і їхніх кораблів природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків", - підкреслив Полозов.

Нагадуємо, 17 листопада захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії окупованій Керчі.

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму заявили, що кораблі повернуть Україні 18 листопада.

Читайте також: Радник президента Єрмак підтвердив швидке повернення Україні захоплених РФ кораблів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160151
 
   
 Топ коментарі
 
93 мин. ГООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Фантастика! Украинцы штурмовали ворота, и Беседин из центра штрафной пробил с разворота - после рикошета мяч влетел в угол!

После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 9306
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Портки проверь... Бо он тихо это делает...
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Після повернення катерів, росія має арештувати путіна та всю путінську банду і повісити на майдані навколо Спаської башти!
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А вы попросите об этом путина на коленях...и цэ будэ вершина мазохизму
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А Украина не предъявляет исковые требования против России. Это очередные уступки Команды ЗЕ перед Пупиным.
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Єдине, в чому Полозов не помилчється - це в тому, що еацапи таки відзвітуються про виконання рішення Трибуналу і тим самим убезпечать себе від неприємностнй. ПюА зелений невловимий Джо підіграє кацапам у цьому, підтвердивши це. І цому до одного місця, що кораблі повертаються без штатниї зброї, секретних амермканських радіостагцій радіостанцій, у неробочому стані, нездатними в конуяати свої функції. Та й сумніваюся, що з моряків знімуть абсурдне звинувачення. І таким чином мусимо з жалем констатуаати, що акт тяжкого мвжнародного злочину - піратства зійшов кацапам з рук завдяки допомозі украєнського преЗЕдента.
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Уголовное дело против наших моряков кацапы могут свернуть в трубочку и засунуть себе сами знаете куда .. После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 2071
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в том то и проблема!!(что касабы)суют никак не туда куда ты думаеш!!а прямиком в интерпол.(не сворачивая в трубочку)
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Я думаю, в этой ситуации выражение лица было бы другое.
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Был ты умнее хоть немного. задался бы вопросом - шо россиянам сдали за возврат катеров?
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Портки проверь... Бо он тихо это делает...
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"Вот её родимую и кушать буду" Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 1614
Именно возврат катеров и сдали. "Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями было выполнено. Источник: https://censor.net.ua/n3160151\
Минус судебного давления на агрессора. Они вам надо эти корабли, при такой ставке?
Почему "соевый барыга" отказывался технику из Крыма забирать? выгодней придраться к ржавому пятну и стучащему клапану.
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Трубочкой оно конечно занято. Но очень хорошо что "Тополя" в Польшу поехал. А подался бы в Италию (как Маркив) а там трубочка.В марте суд по боингу против любого решеия трубочка? С ответом Вы первые начали.
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м. Нікополь Дніпропетровької області - чекаємо!
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Все таки катера прошли под мостом... Хотя и под конвоем
https://youtu.be/d5Yk68cPb_E
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93 мин. ГООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Фантастика! Украинцы штурмовали ворота, и Беседин из центра штрафной пробил с разворота - после рикошета мяч влетел в угол!


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Ну уж и фантастика? Классный, трудовой гол! Придавили знатно, гол- вполне логичен. Фантастика была бы если бы Пятов выбежавший забил. После возвращения захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8240
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Трудная игра. Сербы всегда неудобный соперник.
Только выигрыш или ничья выводили Украину в первую корзину жеребьевки.
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Год без поражений!
Первое место в группе!
Место в сильнейшей корзине!!!
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Пункт 1 (b) выполнила...
Даже с прибылью выполнила...
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Таким чином підтверджено,що ПАН ЗЕ повністю зіграв на руку карлика,ліз з шкури,щоб вгодить,тобіш за моряків треба було визволяти других бранців,а моряків полюбе відпустили-б., 9 грудня все буде ясно,діло в тім,що дуже велика кількість вважають,що треба йти на всі поступки шизонутому,якби тільки не стріляли і це правда,ось і здасть НЕНЬКУ,бо 73% цього хочуть!!!
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Хаха. Что шоколадники что зелепупы все ущербные.

СБУ возбудила уголовное дело против семи россиян после захвата украинских моряков в Черном море .
Перед развешиванием ярлыков хоть бы сами в гугле глянули
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Зедебилы сделали все чтобы просрать международный трибунал по морякам, который выиграла Украина. Рашисты должны были выпустить моряков без каких либо условий, но зелеЛОХ де-факто признал,что Крым это *********, а наши воины нарушили границы мордора. А теперь слуги каломойши хотят чтобы ********* снял обвинения с наших ребят - сказочные идиоты эти ваши зеленские.
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Чтобы эти возвращенные плавающие средства не вылезлы боком нашей стране, от этих гнид всего можно ожидать, не исключая всяких пакостей и прослушек.
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Яка ганьба. За тобі, Україно, призначено цю блаЗЄнську ганьбу.
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А Организм об этом договаривался с ВВХ ? Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 6282
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После возврата захваченных кораблей Украина скрепя сердце должна их порезать в мет.лом! Жаль, но никуда не денешься.Там закладок больше,чем стали и дюраля вместе взятых.А катера и буксир наши кораблестроители новые построят.Помните "Новороссийск"?
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"Армія, мова, віра - це маніпуляція". Голова СБУ Баканов визнав, що є парафіянином РПЦ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов визнав, що він є прибічником і парафіянином Російської православної церкви в Україні.
В інтерв'ю виданню "Главком" Баканов розповів, що вірить у Бога і є парафіянином храму чоловічого монастиря РПЦ на Печерську.
"Ходжу до Свято-Введенського монастиря (Київ, вул. Московська, 42 - "Н"). Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", - сказав Баканов.

Голова СБУ зазначив, що вважає питання "армії, мови й віри" маніпулятивними.
"Я вважаю, що "армія, мова, віра"- це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати. Були слогани про те, що "мова - це душа". А якщо людина розмовляє російською, то вона що, без душі? Рід моєї матері родом із Західної України, але так склалося, що вона російськомовна. Так само я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із томосом і тих, які ходять в інші храми. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті - людина йде до Бога, а не в патріархат", - заявив Баканов.
На запитання, чи є на території центрального офісу СБУ є церква, голова Служби сказав: "Немає, є на території Академії СБУ. Належить до УПЦ - церкви, що отримала Томос".
Нагадаємо, раніше Іван Баканов визнав, що його дружина є громадянкою Росії.
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В нас це вже було при Янику,всі посади займали громадяни рашки і що ми отримали?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 7 ч.7 часов назад

Помните, на России кукарекали про русофобию в игре Call of Duty? "Мы не зверьё! Мы не такие!" - визжали они. Так вот, слева - российский солдат-убийца из игры. Справа - российский солдат-убийца, принимавший участие в пытках и расчленении человека в Сирии. Смотри не перепутай!


Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 2613
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А еще Морор должен вернуть Грузии Абхазию и Осетию , Приднестровье Молдавии , но вот только проблема есть он делать этого не когда НЕ будет.
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