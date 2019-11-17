 Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Полозов нагадав, що Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня цього року зобов'язав РФ негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", рейдовий буксир "Яни Капу" і 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів. На початку вересня військовополоненим українським морякам було змінено запобіжний захід, і вони змогли повернутися в Україну.
"Отже, підпункт 1 (b) наказу трибуналу російською владою було виконано. Те ж стосується підпункту 1 (a) про повернення кораблів. Наразі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" виводять із Керчі, і після їхньої передачі Україні Російська Федерація зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу", - зазначив адвокат.
"Після повернення в Україну захоплених моряків і їхніх кораблів природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків", - підкреслив Полозов.
Нагадуємо, 17 листопада захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії окупованій Керчі.
У Прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму заявили, що кораблі повернуть Україні 18 листопада.
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Именно возврат катеров и сдали. "Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями было выполнено. Источник: https://censor.net.ua/n3160151\
Минус судебного давления на агрессора. Они вам надо эти корабли, при такой ставке?
Почему "соевый барыга" отказывался технику из Крыма забирать? выгодней придраться к ржавому пятну и стучащему клапану.
https://youtu.be/d5Yk68cPb_E
Только выигрыш или ничья выводили Украину в первую корзину жеребьевки.
Первое место в группе!
Место в сильнейшей корзине!!!
Даже с прибылью выполнила...
СБУ возбудила уголовное дело против семи россиян после захвата украинских моряков в Черном море .
Перед развешиванием ярлыков хоть бы сами в гугле глянули
Голова Служби безпеки України Іван Баканов визнав, що він є прибічником і парафіянином Російської православної церкви в Україні.
В інтерв'ю виданню "Главком" Баканов розповів, що вірить у Бога і є парафіянином храму чоловічого монастиря РПЦ на Печерську.
"Ходжу до Свято-Введенського монастиря (Київ, вул. Московська, 42 - "Н"). Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", - сказав Баканов.
Голова СБУ зазначив, що вважає питання "армії, мови й віри" маніпулятивними.
"Я вважаю, що "армія, мова, віра"- це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати. Були слогани про те, що "мова - це душа". А якщо людина розмовляє російською, то вона що, без душі? Рід моєї матері родом із Західної України, але так склалося, що вона російськомовна. Так само я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із томосом і тих, які ходять в інші храми. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті - людина йде до Бога, а не в патріархат", - заявив Баканов.
На запитання, чи є на території центрального офісу СБУ є церква, голова Служби сказав: "Немає, є на території Академії СБУ. Належить до УПЦ - церкви, що отримала Томос".
Нагадаємо, раніше Іван Баканов визнав, що його дружина є громадянкою Росії.
Помните, на России кукарекали про русофобию в игре Call of Duty? "Мы не зверьё! Мы не такие!" - визжали они. Так вот, слева - российский солдат-убийца из игры. Справа - российский солдат-убийца, принимавший участие в пытках и расчленении человека в Сирии. Смотри не перепутай!