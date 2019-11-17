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 Політика України
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Все про:Ахметов (405) ГПУ (3363) Коломойський (655) Рябошапка Руслан (197)

 Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка

Генеральна прокуратура України розслідуватиме провадження проти будь-кого, хто порушив закон, включно з Коломойським і Ахметовим.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Kyiv Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій країні немає жодної недоторканної особи. Ми маємо дуже сильну підтримку з боку президента та парламенту. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-кого може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо він скоїв злочин і є докази", - сказав Рябошапка.

За словами генпрокурора, існує політична воля для розкриття найбільших злочинів, але "не варто очікувати дива". Генпрокуратура не винесе підозри олігархам вже зараз.

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"У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент - професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі. Ми розбудовуємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратури наразі дуже низький", - заявив Рябошапка.

"Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання журналіста про те,  чи може громадськість очікувати, що Коломойського чи когось із подібних до нього олігархів буде притягнуто до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам "Приватбанку" 5,5 млрд дол.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160150
 
   
 Топ коментарі
 
Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8360

- ...имею возможности...но не имею желания! ...(с)
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Ты, РЯБОШАПКА, не имеешь права возбуждать уголовные дела против кого хочешь, ты ОБЯЗАН ЭТО ДЕЛАТЬ
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Ты, РЯБОШАПКА, не имеешь права возбуждать уголовные дела против кого хочешь, ты ОБЯЗАН ЭТО ДЕЛАТЬ
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Мати право і притягнути, це різні речі, поки він їх притягне то вони його натягнуть
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"Сьесть то он сьест,но ктож ему даст?"
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он действительно сказал "даже"? Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2052)))))

Начал бы с Барыги- был бы авторитетным человеком- а так- сотрясание воздуха.
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Кроме смеха никаких чувств. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5257 Привлекун, итить...
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Это процесс эволюции генерального прокурора.
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Не хватает ,мощности,у государства уже почти 30 лет .генпрокурори меняются и каждий новий обещает всем бандитам тюрьми - на смену алкашу пришел настоящий прфесионал он то точно справится
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від цих слів Коломой і Ахмет наробили в штанці,..можуть заставити генерального це зїсти.
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Прямо страшно стало за Беню и Ахметку. Как бы от смеха не лопнули.
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