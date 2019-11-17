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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2815) Краматорськ (137) наркотики (866) Правоохоронні органи (413) СБУ (4906)

 Співробітники поліції в Краматорську "кришували" торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію. ФОТО

Співробітники спецпідрозділу СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю разом зі слідчими ДБР виявили протиправну діяльність слідчих Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області, які вимагали у громадянина України неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники поліції в Краматорську кришували торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію 01

"Слідчі Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області провели обшук, під час якого у квартирі підозрюваного було виявлено паперовий згорток із наркотичним засобом (канабісом). Після цього слідчі Краматорського ВП висунули вимогу: передати хабар у розмірі 50 000 гривень за уникнення кримінальної відповідальності. Співробітники поліції вимагали переказати хабар на картковий рахунок третьої особи.

Співробітники поліції в Краматорську кришували торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію 02

16 листопада 2019 року після передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень згадані слідчі були затримані оперативниками спецпідрозділу БКОЗ СБУ та слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури", - повідомляє джерело в СБУ.

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Співробітники поліції в Краматорську кришували торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію 03
Співробітники поліції в Краматорську кришували торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію 04

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину.

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Нагадаємо, раніше співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю затримали в Бердянську прокурора за хабар у $10 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160149
 
 
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какая неожиданность, да не поделился с верхами или скрысятничал, вот и наказали, а так и менты и сбу крышуют наркоту, проституцию, янтарь и торговлю оружием
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Поліція Краматорська ще не відповіла в суді за підтримку терористів в 2014 році!
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Удивили...А где в Украине продают наркотики без крышевания ментов ??!
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Раніше був поганий міністр внутрішніх справ, а тепер просто супер 🐸
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полицаи, не мешайте краматорским зебилам прикольно жЫть после окончания эпохи бедности.. а то лохторат слугнарода пожалуется Вошьдю-брателле
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Нічого дивного, деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами, сам Сабаков отримав карт-бланш від Коломойського і Зеленого, далі чекаємо на гірше. Патрульна поліція вже вбиває і катує громадян, слідча система працює по замовленню, все поставлено так що при першому звернені до поліції не було більш бажання звертатися з заявами чи скаргами..Поліція перентворилась в аваківське ОЗУ..всі корупційні куерівеники залишилися на посадах.. ЗДОБУЛИ!!!!
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Та вы шо? Не может быть, это ж гляди скоро выяснится что они и космолоты крышуют, ай ай аай
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что следаки, что патрульные, ничем не отличаются от бывших ментов. разница в том, что при последних был хоть какойто порядок. жаль только те миллиарды, какие кабмин с аваковым "освоили" а простым языком, засунули в ...опу, с выгодой для определенного круга людей. чтобы не говорили а результат реформы даже не ноль а минус.
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Сьогодні довелося спілкуватися з аптекарем, прийшла думка, що декому повезло з роботою
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В любом городе Украины , мусора крышуют наркотики ,это уже даже бабушки знают .
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