 Співробітники поліції в Краматорську "кришували" торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі Краматорського ВП ГУНП у Донецькій області провели обшук, під час якого у квартирі підозрюваного було виявлено паперовий згорток із наркотичним засобом (канабісом). Після цього слідчі Краматорського ВП висунули вимогу: передати хабар у розмірі 50 000 гривень за уникнення кримінальної відповідальності. Співробітники поліції вимагали переказати хабар на картковий рахунок третьої особи.

16 листопада 2019 року після передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень згадані слідчі були затримані оперативниками спецпідрозділу БКОЗ СБУ та слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури", - повідомляє джерело в СБУ.

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Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину.

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Нагадаємо, раніше співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю затримали в Бердянську прокурора за хабар у $10 тисяч.