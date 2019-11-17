 Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник

Про це Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Хайко Маас: це вже друга поїздка в Київ за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів", - написав дипломат.

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