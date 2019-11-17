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 Політика України
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Все про:Німеччина (1322) Мельник Андрій (72) Гайко Маас (91)

 Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас приїде в Україну 18-19 листопада цього року.

Про це Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Хайко Маас: це вже друга поїздка в Київ за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів", - написав дипломат.

Також читайте: Берлін вважає нові звинувачення на адресу РФ у справі Боїнга МН17 "вельми тяжкими", - МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160147
 
 
 Топ коментарі
 
Маас, Макрон... Пішов загон ЗЁбіка. Прямо на хуйла.
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как обычно, немцы будут будут навязывать нам кацапское рабство и шантажировать долгами перед ЕС, МВФ и отказом в кредитовании.. печальные для нас перспективы..
это мудень Маас с хорошими новостями не приезжает..
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Проконтролирует,чтобы "дозревший клоун" вдруг заднюю не включил.
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Проконтролирует,чтобы "дозревший клоун" вдруг заднюю не включил.
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Це зрада! Усі на соємайдан 21 листопада!!! Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4718
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Придурь, у Шекспира в Кроле Лире, точнее, у Лира был шут. И он напевал шутовские куплеты... как в воду глядел шут... или Шекспир???

Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
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Маас, Макрон... Пішов загон ЗЁбіка. Прямо на *****.
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Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября

Майданчик бы, предупредительно-напоминательный, не помешал... -- тыщ на 10, примерно -- от Филармонии, до Консерватории...
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Всё с точностью до наоборот.Пуйло не хочет встречаться,выдвигая всё новые требования.Основное требование- прямые переговоры с подонками ОРДЛО.Для того,чтобы снять с себя ответственность за войну.Надеюсь у ВАЗа достаточно юристов ,советников,системных аналитиков,как своих,так и импортных ,чтобы правильно выстроить линию поведения и достичь максимальных результатов.
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🤕🤡👺🥳різних мастей здатні домовлятися на виставу навіть якщо будуть продані лише 3 квитка на всю залу.
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Не надійся, бо у Зе тільки ділетанти.
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Після Петрика хто завгодно може правити державою, гірше не буде...
На даний час, поки що краще управляє клоун...
Що буде далі, побачимо...
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А шо может быть? Скандалы уже начались, у Слуг народа. Сегодня некий Милованов, зачем-то, вылез с признанием, что он, в процессе пребывания в США- употреблял наркоту. Впереди- ещё много чего, как очевидно...
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как обычно, немцы будут будут навязывать нам кацапское рабство и шантажировать долгами перед ЕС, МВФ и отказом в кредитовании.. печальные для нас перспективы..
это мудень Маас с хорошими новостями не приезжает..
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Чим цей Хайко Маас підтримав Україну? Можливо Мельник бреше про підтримку Мааса?
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"Поддержал"...

"...
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске (Беларусь) текста по так называемой формуле Штайнмайера и достижение других договоренностей по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИД.
Маас назвал согласование "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к осуществлению других этапов минских соглашений.
..."https://www.rbc.ua/rus/news/maas-privetstvuet-soglasovanie-formuly-shtaynmayera-1569966110.html
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Порохоботи, всі блокування Мааса! Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5457
Виникає питання, а хто повинен приїхати, що ви (порохоботи) перестали скиглити?
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Навіщо, в мене була добра вчителька української мови...
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Або ти """издиш,і вона була хєрова.Або ти дятел.
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Ого)
Візьми серветки... Протри екран... Бачу навіть звідси, запльований він у тебе дуже)))
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Вчителька можливо була, але ти не вивчив українську мову. Чому? Бо тоді ти написав би у мене, а не "в мене", та не написав у попередньому коментарі з помилками.
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Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8287Обычно под статьями о власти путинской шлюхи Меркель у диарейщицы тумбалалайки под флажком ФРГ случается внезапный запор. А то она бы растолковала что Маас и Захарова -благодетели и миротворцы. /Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/ Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
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