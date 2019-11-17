 Саміт "нормандської четвірки" відбудеться до кінця року, конкретні терміни обговорюються, - помічник Путіна Ушаков

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можливо, так. Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу говорити про конкретні терміни, оскільки їх ще обговорюють, але очевидно цього року", - сказав Ушаков в ефірі телеканалу Росія-1.
Так він відповів на запитання, чи можливе тепер проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" з урахуванням того, що розведення сил на Донбасі відбулося.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про зустріч наприкінці листопада, Ушаков сказав: "Якщо мене питати, то до кінця року буде проведено, так".
Прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі також сказав, що зустріч може відбутися до кінця року. "Ми сповнені оптимізму щодо того, що відбудеться (до кінця року. - Ред), бо конкретних термінів наразі немає", - сказав Пєсков.
Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.
Да, это никак не в интересах хремля.
ПОТОМУ ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ НА 20 лет!!! Колючую проволоку, лишить гражданства Украины всех получивших паспорта РФ, закрыть КП .
А не могли бы, Вы, дяревне разъяснить как может заморозить? А заморозка будет по приднестровсому или осетинскому сценарию? Или будет аналогия Кипра? Карабахский сценарий?
Столько оружия и средств туда Россией направлено чтобы лучше морозить?
К сожалению горячая стадия, заморозка, мир - зависят от России, Украина в любом случае может только в коей мере реагировать.
Офшорные счета Порошенко, реформа судов, заморозка конфликтов - это штампы которые просто россыпью посеяны в комментариях.
Сказал. что маленький Зе уже можетначинать разминать попу.
Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления 3еленского. Считаем вместе:
1. 60 000 000 грн - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн - прощены долги Укртатнафты и Галичина
3. 476 000 000 грн - прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 году (заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль Укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн.
Например МАУ. 60 млн гривен . Кому был должен МАУ?
Жто невыплаченные налоги? Кто простил ? Верховна Рада?
НОВОСТИ877 просмотров8 мая 2019, 13:11
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Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".
https://cfts.org.ua/news/2019/05/08/sud_otmenil_pretenzii_nalogovikov_k_mau_na_60_mln_griven_53130