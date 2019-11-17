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 Політика України
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Все про:Пєсков (606) Росія (20790) нормандська четвірка (673)

 Саміт "нормандської четвірки" відбудеться до кінця року, конкретні терміни обговорюються, - помічник Путіна Ушаков

Саміт "нормандської четвірки" (Україна, РФ, Франція, Німеччина) буде проведено до кінця цього року.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можливо, так. Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу говорити про конкретні терміни, оскільки їх ще обговорюють, але очевидно цього року", - сказав Ушаков в ефірі телеканалу Росія-1.

Так він відповів на запитання, чи можливе тепер проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" з урахуванням того, що розведення сил на Донбасі відбулося.

Читайте також: Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про зустріч наприкінці листопада, Ушаков сказав: "Якщо мене питати, то до кінця року буде проведено, так".

Прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі також сказав, що зустріч може відбутися до кінця року. "Ми сповнені оптимізму щодо того, що відбудеться  (до кінця року. - Ред), бо конкретних термінів наразі немає", - сказав Пєсков.

Читайте також: Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков

Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160146
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы це зробили разом!
Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления 3еленского. Считаем вместе:
1. 60 000 000 грн - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн - прощены долги Укртатнафты и Галичина
3. 476 000 000 грн - прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 году (заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль Укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн.
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Як засуетились кацапы , ТОЛЬКО Учуяли ШО УКРАИНА МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ЛУГАНДОН.
Да, это никак не в интересах хремля.
ПОТОМУ ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ НА 20 лет!!! Колючую проволоку, лишить гражданства Украины всех получивших паспорта РФ, закрыть КП .
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Клован поедет сливать страну....🤡🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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Клован поедет сливать страну....🤡🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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Цей нормандський саміт до дупи, бо Україні там нема чого робити.
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А, что же твой соевый пахан все про безальтернивный Минск кукарекал????
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Понятное дело. Его уже выгнал народ Украины. А ты все еще никак не успокоишься...
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Ти так і не зрозумів, що твій Зе знищить Україну і ти вже нікого не обереш.
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С чего ты взял, что Зе мой??? Я ненавижу евреев. И когда народ Украины оставил мне выбор между двумя евреями, я оценил еврея, ко орый уже пять лет кукарекал....
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Ну и дальше что ты будешь делать со своей ненавистью? Вступишь в "руское национальное единство",когда Украина станет кацапской губернией?
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А, что только кацапы ненавидят евреев.???? Насколько я помню, антисемитизм развит во всех странах и не имеет границ.
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А голосовать ты пошел,потому что ненавидишь Украину,судя по всему. Иначе какая логика выбирать президентом того,кого ненавидишь?
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Ну, выбор обязательно должен быть. Но, если наро Украины дал мне выбор между двумя евреями, я должен был выбирать и выбрал.
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И выбрал ж@пу,в которую всем народом и полетим. Потому что выбрал большее зло,хоть думаешь и иначе вместе с 73% таких же. Но это уже феномен в контексте истории.
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Твоєму «Найвеличнішому гороховому нєлоху всіє всесвіту» його друг Х...ло заб'є стрілку, як завжди, 31.12. і попросить відмовитися від судових позовів по газу в обмін на те що на попачлєнці не стрілятимуть 20 хвилин.
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А если так, не произойдет, что поставишь? Ставишь пузырь 0,5 любой водки?
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А Украина тут причём? -- Зелю позовут себя показать, на людей посмотреть...*)
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Як засуетились кацапы , ТОЛЬКО Учуяли ШО УКРАИНА МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ЛУГАНДОН.
Да, это никак не в интересах хремля.
ПОТОМУ ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ НА 20 лет!!! Колючую проволоку, лишить гражданства Украины всех получивших паспорта РФ, закрыть КП .
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Учуяли ШО УКРАИНА МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ЛУГАНДОН.
А не могли бы, Вы, дяревне разъяснить как может заморозить? А заморозка будет по приднестровсому или осетинскому сценарию? Или будет аналогия Кипра? Карабахский сценарий?

Столько оружия и средств туда Россией направлено чтобы лучше морозить?
К сожалению горячая стадия, заморозка, мир - зависят от России, Украина в любом случае может только в коей мере реагировать.
Офшорные счета Порошенко, реформа судов, заморозка конфликтов - это штампы которые просто россыпью посеяны в комментариях.
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Ермака посадить, как агента страны - оккупанта
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Что то рано как то Зелински не Дох прокукарекал насчет 9 декабря... Переутомился, наверное, или плохо ест, галюны уже бегают....
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Головне, щоб зебіли не забували як вони допомагали обрати його президентом🐸
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масквичи кинут и не выполнят обещания! на этой встрече нечего обсуждать.только забор и ров с крокоадилами.
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Когда 66% украинцев доверяет Лукашенко, то возврат Лугандона будет........
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Саммит нормандской четверки состоится до конца года, конкретные сроки обсуждаются, - помощник Путина Ушаков

Сказал. что маленький Зе уже можетначинать разминать попу.
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Как уж на пательне изворачивается Пуйло ,избегая нормандского формата.Макрон будет в Киеве срочно.Будут тёрки.Важно забрать наших всех оттуда.Семь пятниц на неделе у людожера.
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Чому пуйло боїться "нормандського формату"? Факти
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Потому что Пуйлу будет трудно шантажировать ВАЗа.На него у него ничего нет..В отличие от Порошенко или Трампа.
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От думаю, чи ви шуткуєте, чи у вас, таки, клепки немає?
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Опять зелю наи..ли. Пообещали 9-го декабря, а теперь - сроки обсуждаются. И опять без моники янелоха.
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Зебилы, вы це зробили разом!
Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления 3еленского. Считаем вместе:
1. 60 000 000 грн - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн - прощены долги Укртатнафты и Галичина
3. 476 000 000 грн - прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 году (заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль Укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн.
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А можно ПОПОДРОБНЕЕ ПРО ДОЛГИ?
Например МАУ. 60 млн гривен . Кому был должен МАУ?
Жто невыплаченные налоги? Кто простил ? Верховна Рада?
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Суд отменил претензии налоговиков к МАУ на 60 млн гривен
НОВОСТИ877 просмотров8 мая 2019, 13:11
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Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".

https://cfts.org.ua/news/2019/05/08/sud_otmenil_pretenzii_nalogovikov_k_mau_na_60_mln_griven_53130
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А чому порохоботи так реагують на блаблабла усіляких йоршиків?
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Этот хоть шо то делает, а ПЭТРУХА тилькы стращав, НАПАДЭ, НАПАДЭ.
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ЧувачОк с ксивой презЕдента опять обосрался жиденьким...озвучив дату 9 декабря...😀
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И что ето даст? И о чем договариваться с ******? О капитуляции? Да лучше с волками в лесу подписать договор чем с ****** который его в первый же месяц и нарушит да еще нам условия капитуляции и стать в позу *Z* выставит.
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