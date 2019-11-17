 Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1" (ВГТРК).
"Ні, безпосереднього тут немає взаємозв'язку, але, безумовно, всі розраховують на те, що українська сторона розуміє, як вона далі поводитиметься, і те, що вона робитиме з цим законом. Тому що закон, звісно, такий наріжний. Ми не знаємо, яким може бути інший закон, а головне, його треба узгодити з ДНР і ЛНР", - сказав Пєсков.
"А Київ і досі виключає (можливість) прямих контактів (з Донецьком і Луганськом. - Ред). Як вони погоджуватимуть, в якому форматі, тобто тоді з'явиться більше знаків питання", - зазначив прессекретар президента РФ.
Так Пєсков відповів на запитання, чи означає, що до того, як буде зрозуміло що й до чого щодо закону "Про особливий статус Донбасу", лідери "нормандської четвірки" не проводитимуть зустрічі.
сам то понял что гавкнул?
Коломойский просто огромное влияние имеет в Израиле (очень похоже).
Якщо наші приймуть закон, продиктований фйулом по телефону в одній із задушевних бесід з нашим Зеліком, то ще не факт, що Номандська зустріч відбудеться. Навіщо фуйлу десь їхати, трясти кістьми, якщо Зе і так все виконує ?
Кучма уже озвучил позицию Зеленского по этому поводу. Организаций с такими буквами не существует.
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Тобто Пєсков штовхає Зе на порушення Конституції. Потім при проведені переговорів з терористами Зе піде під суд, якщо не втече.
Тут другая беда: нет в Украине общенационального Национального Движения. -- ни Личности, ни сил таких нет...
Летіло три крокодила...
Один сірий...
Другий - направо...
Третій - співав...
Як ти примудряєшся зв'язати те, що по суті на має нічого спільного?
Есенціальне фото, в якому вся суть.
ЗЕшлемазлов упорно и методично толькают на прямые переговоры с главарями непонятного гавна, мордором же створенного. И, самое главное, что судя по всему они не против
Зєлєнскій в Париж зібрався...
Нет никакого "закона об особом статусе" и не было никогда. Есть "Закон об особенностях местного самоуправления...", который не предусматривает ни согласования его с Лугандоном, ни заседания Даунбассян в ВР и других органах государственной власти. Его надо просто продлить на сессии ВР на очередной год, но вместо этого зебилы готовят Украине капитуляцию перед Ху*лом.
бостууга
Соевые идиоты, а чего домбаситы против принятия нового закона Украины о Домбасе, заявляя, что их устраивает закон о Домбасе, принятый при Порошенко?
17.11.2019 16:21 Ответить Мне нравится
Говорив він і про швидке позбавлення України статусу морської держави, анонсувавши блокаду ще й Чорного моря слідом за Азовським.
Обіцяв радник Путіна і дипломатичний бойкот України в світі. "Реалізація плану "Керованого хаосу" - дискредитація вищих органів влади України, "ілюзія безвладдя", доведення людей до злиднів, невдоволення владою, інспірація нового Майдану і заворушеньюЗа даними блогера, говорив Сурков в Донецьку і про нову військову операцію армії РФ на Донбасі для створення сухопутного коридору в Крим не пізніше осені 2020 року. Війна може тоді торкнутися також Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської і Дніпропетровської областей. "Звільнення буде здійснюватися російськими миротворцями на прохання повсталого українського народу. Можливо, для цього потрібен буде новий Майдан або масові заворушення. https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/taiemne-poslannia-kremlia-stoly-vidomi-plany-moskvy-na-ukrainu-303844.html
Экспорт товаров за три квартала составил 37,093 млрд долларов (107,4%), импорт - 44,191 млрд долларов (107,5%). Таким образом, негативное сальдо - 7,1 млрд долларов.
Наибольшее количество товаров Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за три квартала в 2018), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше),.....
............ РФ (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% больше).!!
Так раша агрессор или бизнес партнер?!