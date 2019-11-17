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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (606) Донбас (13671) нормандська четвірка (673)

 Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков

Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, РФ, Франція, Німеччина) безпосередньо не взаємопов'язане з ухваленням закону про особливий статус Донбасу, але це питання є наріжним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1" (ВГТРК).

"Ні, безпосереднього тут немає взаємозв'язку, але, безумовно, всі розраховують на те, що українська сторона розуміє, як вона далі поводитиметься, і те, що вона робитиме з цим законом. Тому що закон, звісно, такий наріжний. Ми не знаємо, яким може бути інший закон, а головне, його треба узгодити з ДНР і ЛНР", - сказав Пєсков.

"А Київ і досі виключає (можливість) прямих контактів (з Донецьком і Луганськом. - Ред). Як вони погоджуватимуть, в якому форматі, тобто тоді з'явиться більше знаків питання", - зазначив прессекретар президента РФ.

Так Пєсков відповів на запитання, чи означає, що до того, як буде зрозуміло що й до чого щодо закону "Про особливий статус Донбасу", лідери "нормандської четвірки" не проводитимуть зустрічі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160142
 
 
 Топ коментарі
 
пургу понес?
сам то понял что гавкнул?
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Знайдено на fishki.net. Згоден з коментаторами - на кацапії змінюються лише обличчя та імена, але не зкріпний каркас суті.

Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 847
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Зебіли зробили це разом!Земразота радіє,але адекватним українцям не до сміху...
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Та успокойся уже, зроблений. Петькины подбарыжники этот закон в прошлой раде два раза принимали.
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Це Бюджет-2020 минула Рада приймала, ЗЕбіле?
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Я эму сразу Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков - Цензор.НЕТ 3783 ...Ну .. почти .... поверил... Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков - Цензор.НЕТ 7302
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Ну так він " чеснейшей души человек". Причому з досвідо -- нуууу ніколи не брехав, як і кінь, як і .уйло...
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Ну вообще это странная позиция, господин Песков. Неделю назад вы говорили совсем другое, а именно, что без согласованной повестки и итогового документа эту встречу нет смысла даже собирать. А частью итогового документа и должно было стать принятие закона об особом статусе. А тут вдруг- нету связи...
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пусть тварь вязку со своим хозяином делает.. или путлер этого кобелька не подпустит
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Я не совсем понял, воде бы идёт речь об обещаниях паРаши...
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"все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков."-Зебильная власть сделала все что выглядит что Украина во всем виновата Украина должна чтото выполнить Украина плохо себя ведет Украина постоянно должна оправдыватся и не слушается остальных миротворцев и хотения мира включая мордор -а в войне тоже Украина виновата ?кто напал на донасс и отжал Крым? агрессор уже не агрессор война на донбасе уже не война а конфликт -Зеленое чмо благодаря тебе-сколько терпеть эти унижения?
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Главное, что зебы приняли закон об особом статусе, только Порошенко не сообщили, что он его принял, вот и Песков не знает, что зебы уже приняли закон об особом статусе...
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взаимосвязи ....... нет / Есть связь Коломойский-Нетаньяха-Путин./Гражданин Израиля Коломойский.Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Премьер Израиля Нетаньяха. Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Меня очень сильно , до сих пор , удивляет приезд Нетаньяха в Украину - впервые за столько лет...Чего он вдруг припёрся ? И он просто "примчался" ! к нам. ( договориться про пенсии ? - может быть Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8545 .
Коломойский просто огромное влияние имеет в Израиле (очень похоже).
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удивляет приезд Нетаньяха / Нетаньяху хороший друг Коломойского. Именно его устами Зеленскому будет вложено в уши много новой информации и вводных. Нетаньяху уже провел встречу с Коломойским, который является его "игроком", а также американским миллиардером Кислином, который приехал в Украину с обвинениями в коррупции Порошенко. Нетаньяху станет посредником в решении вопроса РФ и Украины ( но это всё будет не публично сказано). Будет озвучено требование еврейства: больше никаких Бандер, Шухевичей, националистов.- Нетаньяху приехал Украину с очень большим пакетом предложений, условий и ультиматумов. Опубликовано: Август 19, 2019 - 08:11/ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Но что Зеленский наобещал Нетаньяхе кроме пенсий-украинскую землю, украинские предприятия-неизвестно.
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Обуют,кинут,разведут по пацански т.д. Но бубочка не лох! Будет повизгивать:"Не бейте ногами!Я ведь только учусь!"
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Певно, що так.
Якщо наші приймуть закон, продиктований фйулом по телефону в одній із задушевних бесід з нашим Зеліком, то ще не факт, що Номандська зустріч відбудеться. Навіщо фуйлу десь їхати, трясти кістьми, якщо Зе і так все виконує ?
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"...а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков."

Кучма уже озвучил позицию Зеленского по этому поводу. Организаций с такими буквами не существует.
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Весь смех в том,что кацапы трактуют по своему,а США и Запад - тоже по своему )) И каждый думает,что умнее. В таких делах побеждают,конечно же юристы,которые имеют многовековой опыт.Как Запад. А болваны лишь только с 1917 утверждаются.Да и нелегитимные к тому же.
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"Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков" - Петух галантерейный делает такое впечатление, что он имеет своё мнение, а по факту, его задача, как дятел озвучивать галиматью своего хозяина, беса путлера.
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Никто и нигде не описывал, чтот такое ОСОБЫЙ СТАТУС. Мы считакем что это возможность заплыватьза буйки и ездть на закрытый шлакбаум.
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Прямой взаимосвязи между здравым смыслом и тем что чешет письков уже давно нет.
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Чую, при Зеле -- Особый Статус Донбаса, таки будет... -- ...пока горбатых могила не исправит. Значит -- опять будет война...
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Он не вступал в силу - там были определенные условия.
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Так шо, продолжаем, или снова "путин *****" ?
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"...Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3160142
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Тобто Пєсков штовхає Зе на порушення Конституції. Потім при проведені переговорів з терористами Зе піде під суд, якщо не втече.
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Никуда он не пойдёт -- ваш Зеля. По факту -- серые начинаю и выигрывают!
Тут другая беда: нет в Украине общенационального Национального Движения. -- ни Личности, ни сил таких нет...
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Зараз не піде, але Бог не фраєр і все бачить. Знайде Зе свій кінець🐸
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-- то бесспорно! ...а хто следующий? -- как всегда, или опять рулетка из всем известных цифр, шансов, цветов и зеро...? -- там шансов немного -- всего 45.
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Алі, ось твій тезис:
Летіло три крокодила...
Один сірий...
Другий - направо...
Третій - співав...

Як ти примудряєшся зв'язати те, що по суті на має нічого спільного?
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Зе вирішив закінчити війну за будь яку ціну.БУДЬ ЯКУ!!!Після промови"Я дав вам мир"всі ми почнемо великою ложкою розсьорбувати .........не хочу писати що.
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Класика.
Есенціальне фото, в якому вся суть.
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Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков.

ЗЕшлемазлов упорно и методично толькают на прямые переговоры с главарями непонятного гавна, мордором же створенного. И, самое главное, что судя по всему они не против
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Недавно на Цензорі викладали відео з нібито звірствами турецьких військових.Позавчора на Миротворці було викладено відео зі звірствами москалів в Сирії (катування,розчленування...) зі сміхом,під музичку https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/ -і мовчок....
Зєлєнскій в Париж зібрався...
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Передайте хто небудь цьому ********* - Особливий статус Донбасу це резервація.А з приводу домовлятися з ЛНР ДНР - коли цею банькуватий йде в сортир він домовляється з дверима у той сортир?
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Яке інтелектуальне обличчя... Мабуть, фізик-ядерщик або квантовий механізатор
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Плешфюрер сказал что "формула Штайнмайера" принималась для обеспечения "особого статуса" и без принятия "закона" говорить не о чем. Лупоглазый Ёршик явно врёт.
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Соевые идиоты, а чего домбаситы против принятия нового закона Украины о Домбасе, заявляя, что их устраивает закон о Домбасе, принятый при Порошенко?
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Песков, не шути, ПОРОХОидиотики уже накаркали, СДАЕМ суверенитет.
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Не слушайте эту дупу с усами.
Нет никакого "закона об особом статусе" и не было никогда. Есть "Закон об особенностях местного самоуправления...", который не предусматривает ни согласования его с Лугандоном, ни заседания Даунбассян в ВР и других органах государственной власти. Его надо просто продлить на сессии ВР на очередной год, но вместо этого зебилы готовят Украине капитуляцию перед Ху*лом. Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8579
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Не может быть, чтобы Лахта врала:

бостууга
Соевые идиоты, а чего домбаситы против принятия нового закона Украины о Домбасе, заявляя, что их устраивает закон о Домбасе, принятый при Порошенко?
17.11.2019 16:21 Ответить Мне нравится
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Пургомет кремлевский то понял что сморозил? Если пынина собака врет, значит особый статус продавят и впарят нам Дамбасс не на наших условиях
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Сурков під час таємного візиту на ДНР: "Швидше пів-України буде захоплено Росією, ніж Донбас буде українським ... За свої тили не хвилюйтеся. Кордон ми не віддамо", - говорив Сурков.Він наказав засилати на неокуповану територію Донбасу своїх людей і "чекати сигналу""Про особливий статус ОРДЛО", який Кремль хоче впихнути в Конституцію України.Він також анонсував економічний розвал України, запевнивши, що Москва зараз створює для цього умови: готується до припинення транзиту газу, постачання нафтопродуктів, скуповує українські активи.

Говорив він і про швидке позбавлення України статусу морської держави, анонсувавши блокаду ще й Чорного моря слідом за Азовським.

Обіцяв радник Путіна і дипломатичний бойкот України в світі. "Реалізація плану "Керованого хаосу" - дискредитація вищих органів влади України, "ілюзія безвладдя", доведення людей до злиднів, невдоволення владою, інспірація нового Майдану і заворушеньюЗа даними блогера, говорив Сурков в Донецьку і про нову військову операцію армії РФ на Донбасі для створення сухопутного коридору в Крим не пізніше осені 2020 року. Війна може тоді торкнутися також Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської і Дніпропетровської областей. "Звільнення буде здійснюватися російськими миротворцями на прохання повсталого українського народу. Можливо, для цього потрібен буде новий Майдан або масові заворушення. https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/taiemne-poslannia-kremlia-stoly-vidomi-plany-moskvy-na-ukrainu-303844.html
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Для того Буратино и был поставлен, хотя зебы думают, что это их выбор, чтобы была не иллюзия, а безвластие...
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За 9 месяцев 2019 года негативное сальдо внешней торговли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 549,9 миллионов, составив около 7,1 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Экспорт товаров за три квартала составил 37,093 млрд долларов (107,4%), импорт - 44,191 млрд долларов (107,5%). Таким образом, негативное сальдо - 7,1 млрд долларов.

Наибольшее количество товаров Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за три квартала в 2018), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше),.....
............ РФ (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% больше).!!

Так раша агрессор или бизнес партнер?!
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