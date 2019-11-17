 Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1" (ВГТРК).

"Ні, безпосереднього тут немає взаємозв'язку, але, безумовно, всі розраховують на те, що українська сторона розуміє, як вона далі поводитиметься, і те, що вона робитиме з цим законом. Тому що закон, звісно, такий наріжний. Ми не знаємо, яким може бути інший закон, а головне, його треба узгодити з ДНР і ЛНР", - сказав Пєсков.

"А Київ і досі виключає (можливість) прямих контактів (з Донецьком і Луганськом. - Ред). Як вони погоджуватимуть, в якому форматі, тобто тоді з'явиться більше знаків питання", - зазначив прессекретар президента РФ.

Так Пєсков відповів на запитання, чи означає, що до того, як буде зрозуміло що й до чого щодо закону "Про особливий статус Донбасу", лідери "нормандської четвірки" не проводитимуть зустрічі.