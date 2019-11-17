 Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у неділю.
"Решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок події, перебувають на лікуванні, загрози їхньому життю нема", - сказано в повідомленні.
Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.
За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.
Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових унаслідок вибухів.
Що ж цей "Порох творить" !
Але, мені здається, що під повідомленням про смерть людини, сарказм не зовсім доречний...
що разказують ті, хто вижив? як же все ж таки так трапилось?
безвідповідальність чи фатальний збіг обставин?
Скорее, что уронили или сильно дернули.
Я не знаю у якому стані був цй війсковий. Виходячи з того, що хлопця не витягли, стан був тяжкий.
А ще зборта -швдк- опер. Ще вилин10.
Рішеня намісці приймають,або в дорозі. Зв'зок є.
А от чого мовчать журнашлюхі,яки волали про пороха? Не занесли замовленя у конверті?
Та хлопці гнуть знову...
вынимать после таких взрывов .
Самоликвидация ракеты обеспечена .
А ведь в Балаклее хранилось 2280 таких ..
Даже если бы уже и пороха посадили, то это произошло бы!
Сейчас нужно разобраться... Сделать выводы!
И чтобы такое больше не повторилось...
- Вася,грузивший снаряды,предоставлен сам себе.
- не соблюдаются ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила безопасности( в том числе и потому что НИКТО из офицеров не отвечает за обучение и инструктаж по ТБ и его соблюдение..Это групповой несчастный случай и ВСЕ так или иначе должны ответить.( Как и те за пять складов) Закона нет. Поэтому бардак. Все кто хоть каплю причастны по своим должностным обязанностям к этому ДОЛЖНЫ сидеть.
В Пороха були візити,в клована тільки турне.