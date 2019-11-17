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Все про:вибух (1818) Генштаб ЗС (422) Балаклія (140)

 Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ

Один військовослужбовець, який постраждав у результаті НП на Центральній артилерійській базі в місті Балаклія Харківської області в неділю помер у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у неділю.

"Решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок події, перебувають на лікуванні, загрози їхньому життю нема", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових унаслідок вибухів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160141
 
 
 Топ коментарі
 
мародьор-блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
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Так Юрий Бутусов третьего дня нас успокоил,шо зрада была при мородере. А сейчас все Ок,мелочи. А на самом деле - трое погибли. Людей жаль.
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Т.е. виновных нет? То Порох был плохой, при Зебиле коррупции нет и склад взорвали не спициально?
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Не топчіться по загиблих... Ви ж не *********** і не ЗЁбік, здається...
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Т.е. виновных нет? То Порох был плохой, при Зебиле коррупции нет и склад взорвали не спициально?
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Винуваті є. І в цьому випадку, і у випадках загибелі або поранення хлопців на фронті, і у ситуаціях з проЗЁб@№им міжнародним іміждем України, тощо, тощо, тошо. І винуваті мають бути покарані.
Але, мені здається, що під повідомленням про смерть людини, сарказм не зовсім доречний...
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шкода..
що разказують ті, хто вижив? як же все ж таки так трапилось?
безвідповідальність чи фатальний збіг обставин?
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"Фатальний збіг обставин" в 7 сьомий раз...
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мародьор-блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
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Так Юрий Бутусов третьего дня нас успокоил,шо зрада была при мородере. А сейчас все Ок,мелочи. А на самом деле - трое погибли. Людей жаль.
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сами виноваты. курили при погрузке подлежащего утилизации хлама
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В действительности, о подавляющее большинство ВВ можно без последствий тушить сигареты...
Скорее, что уронили или сильно дернули.
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Мне интересно,почему воины попали в больницу скорой помощи,а не госпитали?Харьковская больница скорой помощи пользуется дурной репутацией из-за поборов и бесчеловечности.
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Може тому, що військові лікарі можуть дати більш фахву характеристику отриманим пораненням? А може у ЛШД просто ближче було або там обладнання краще. Може харків'яни підкажуть?..
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Хорошо спасают в Днепре.Моё мнение - в Харькове -хуже,хоть я и харьковчанин.Просто я слежу за новостями.Отношение к воинам другое.
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Це мінімум година додатково. Якщо САНІТАРНИЙ вертоліт прямо на складах. Плюс час на перевезення з аеропорту до лікарні.

Я не знаю у якому стані був цй війсковий. Виходячи з того, що хлопця не витягли, стан був тяжкий.
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Так. В Дніпрі навіть з супроводом під сирени хвилин 40+ з а\п до лік.
А ще зборта -швдк- опер. Ще вилин10.
Рішеня намісці приймають,або в дорозі. Зв'зок є.
А от чого мовчать журнашлюхі,яки волали про пороха? Не занесли замовленя у конверті?
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Технолигии как у каменном веке используются, а потом разряд статики с дешовой спецовки, на которой заработало пол мин обороны и -3 человека.
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А кричали, що у всіх вибухах винуватій Барига....
Та хлопці гнуть знову...
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Нельзя золотые разЪемы и болоки ПУ и з изделий для ЗРК 2к12 Кубов"
вынимать после таких взрывов .
Самоликвидация ракеты обеспечена .
А ведь в Балаклее хранилось 2280 таких ..
Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8289
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Электрику,как и сапёру ошибаться нельзя.ТБ пишется кровью.Видно притупили бдительность.Царство небесное нашим погибшим.Это тоже война.Надеюсь после нормандского формата прекратятся боевые действия,произведут разведение войск по всей линии фрота и наши мамы перестанут хоронить своих детей.Война продожится мирным путём..
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Можна помилятися тільки 2 рази. Третього зазвичай не буває.
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Если бы при первых взрывах на складах посадили пяток генералов сейчас не было бы очередной балаклеи.
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Это не тот случай!!!
Даже если бы уже и пороха посадили, то это произошло бы!
Сейчас нужно разобраться... Сделать выводы!
И чтобы такое больше не повторилось...
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Уважаемый такое происходит ТОЛЬКО потому что:
- Вася,грузивший снаряды,предоставлен сам себе.
- не соблюдаются ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила безопасности( в том числе и потому что НИКТО из офицеров не отвечает за обучение и инструктаж по ТБ и его соблюдение..Это групповой несчастный случай и ВСЕ так или иначе должны ответить.( Как и те за пять складов) Закона нет. Поэтому бардак. Все кто хоть каплю причастны по своим должностным обязанностям к этому ДОЛЖНЫ сидеть.
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Согласен. Вот тут недавно ходила одна Шобла и агитировала ходить в зоне АТО без специальной экипировки - броника и каски. Забыли? Не?
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Я вже заблукав у турне Моніки.
В Пороха були візити,в клована тільки турне.
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Может нужно что-то в Консерватории исправить? Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8426 Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8426 Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8426
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Нда, а зебанаты вопили, что это и не взрывы вовсе, а так фигня, и что вообще взрывы были по плану... но то таке, на то они и зебанаты
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Порохоботы, постеснялись бы что-то вякать.
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