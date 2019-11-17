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 Політика України
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Все про:Зеленський (3574) молодь (38) студенти (154)

 Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні, - Зеленський привітав молодь із Днем студента

Президент Володимир Зеленський привітав українську молодь з Днем студента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Молодь – це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією Гідності.

І для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні. У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети.

Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну! Вірю, нам з вами це до снаги", - написав президент.

Також читайте: Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі

Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні, - Зеленський привітав молодь із Днем студента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160140
 
   
 Топ коментарі
 
НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!! РУКИВНОГИ И ТИКАТЬ!!!
ТУТ ЗЕБИЛОИДЫ СТРАНУ РАЗВАЛИВАЮТ!!!
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Не при тобі, Зєля. Не при тобі.
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рахитозный, а что молодежи делать в Украине? "Закладки" по дворам искать? Или в рабы к землевладельцам?
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сейчас зебилы еще и студентиков налогами обложат
за полгода зебилы сделали многое что бы отпугнуть инвесторов и смотивировать молодежь сваливать
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будущее именно в Украине. -Ох эта загадочная ближневосточная душа. 18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли./ /Рада приняла за основу законопроект о рынке земли./ 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". 04.10.2019
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В тупі голови Зескота вже потихеньку починає закрадатися думка, про те що їх бубочка жорстко наіпал і обіцяних халявних плюшок не буде, але признатися в цьому вони не можуть, та і ссикотно, бо сміятися з них Порохоботи будуть, тож за звичкою і ще по інерції вони продовжують воювати.
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своего будущего в стране уже не видит никто, страну дограбливают, разваливают, народ выживают
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Молодца... чем тебе этот любой не подходит?
Молодой, музыкальный, грудь побрил...
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тупой народ хочет что его грабили и разворовывали раз выбирает клоуна-торчка во время войны!
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а какой выбор? барыга , алкаш, мародер с шайкой свинярчуков?, который стал одним из миллиардеров, в стране их 7
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Новая методичка? Оправдывать выбор хриплоголосого ничтожества отсутствием выбора?
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Не. Даже не так- подонок Порох ЗАСТАВИЛ проголосовать против себя за это.Только Он виноват,что не оставил выбор. Правилно я говорю,а,зебилы? Кстати, обратите внимание на еще один факт,что все больше попадаются голосовавших ,,противпороха,, и все меньше ,,зазеленского,,-куда делись эти мифические единароги?
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Молодняк и совки,любители халявы - электорат плеснявого.

Бачили очі шо купували,їште хоч повилазьте. Бубочка цьомкає вас
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Какое будущее может быть у страны тонущей в коррупции,а её зеленые правители-клоуны думают про кассовые аппараты и стукачество,как про спасительные меры для экономики?
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А вони нажаль бачать - в Польщі, Росії, Чехії.
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Не в том порядке. Польша, Чехия, Германия еще 100500 других стран и только потом РФ.
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впесду твоя Рашка - там корупций еще больше
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Жидам нужна бесплатная рабсила!
Так что, ноги в руки и вперёд!
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А сам, блаЗЄнський, де бачиш? В Італії чи Ізраїлі?
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Дорога есть асфальта нет , диплом есть работы нет. Так и живем.
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этими дипломами можно подтираться или на стену повесить в рамку
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" Учись студент - Кто не работает, тот ест " ( Вофка Сцикун )
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Если ЗЕ изменит налогообложение и хотя бы приведет его до уровня Словакии - цены ему не будет . Иначе народ будет продолжать уезжать
Бухгалтера , переехавшие из Украины в Словакию, говорят, что в налогообложении в Украине ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ , а в Словакии очень легкое .
Думаю, что в Украине это сделали специально, чтобы зарабатывать на предпринимателях
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Ти, негіднику, хочеш імплантувати ракову пухлину-імплементувати особливий статус лугандонії. А ***** буде смикати за цей нашийник! Яке мо бути майбутнє в Україні !?
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Да, сегодня так криминал распоясался . До министра МВД Авакова в стране было спокойно.
А если еще Лугандон внедрят в Украину- СТУЛЕНТЫ МАССОВО ПОЕДУТ В ЕС - потому что просто хотят нормально жить и работать
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С Зелёной промокшанской властью не только пенсионеры свалят....
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Если ЗЕ продержиться 5 лет в президентах , то лицо поумнеет а волосы поседеют. Из баловня судьбы и клоуна он превратиться в .... Как в том фильме " что выросло - то выросло". Хватит ли ему ума не стать ИЗГОЕМ В УКРАИНЕ ?
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не хвилюйтеся за нього.
В нього є вже успіхи, крім того, навіть сама природа сприяє Зеленському - стоїть тепла погода - мале споживання енергоресурсів, отримано гарний урожай.
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Он (Зе) отметил, что в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом уголке планеты, но для молодого поколения украинцев "это было бы слишком просто".
Ни программы в поддержку ВУЗ, ни первого трудоустройства после завершения учебы ...Но сборщики клубники в Польше будут очень затребованы в ближайшие годы....
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Он видимо считает нашу молодежь идиотами. Любой кто побывал даже в Польше не захочет сюда возвращаться. Я уже не говорю про Германию, США , Канаду, то вообще другая планета по качеству жизни
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...Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин используется по отношению к гражданам США.Об этом написал в своем Telegram-канале экс-парламентарий и член «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.По его словам, гражданство Арахамии подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya.«Наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель - гражданин США Давид Арахамия). Гражданство США Давид Арахамия получил как раз в качестве соучредителя американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду», - сообщил Мосийчук....
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...у країни яка продала ЗЕМЛЮ немає "будущего" ...
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Чого зчинили такий гвалт?Воно вам діло?ЗЄприпіздєнт вчергове поїздив по вухах своєму ЗЄлохторату.
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Опс, что-то зе-боты увяли . Не спасают своего патрона. Видать овцы почуяли что-то не ладное - притихли. Главному барану уже не верят.
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Для цього потрібно дуже постаратись. Щоб відновити Україну після п'ятирічного правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Тогда делай как Зе-През! Вытягиваешь "аппарат" , достаёшь рояль и гасишь по клавишам. Старайся это спасёт Украину 🤡
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Кому важливо - молоді, яка лиш вчиться, але вже бачить, як "найцінніший скарб" в країні з віком перетворюється на непотріб? Може "вітчизняним виробникам" які в Україні вже стільки навиробляли, що не бачать можливості зберігати тут свої "заробітки"?
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Важливо,щоб ви своє майбутнє бачили саме в Україні - сказав Зеленський.Бо забрати вас з собою в Ізраїль я не зможу...
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Эх, Владимир, Владимир... Что ж постоянно говорите одно, а на деле - ФИГвам - для народа. Мало того, что есть ЕМАЛЯтко, в котором присыпка да игрушки с одеялом. Человек растёт! Ему на проятжении всей жизни не только ото малятко необходимо. Человеку нужно дать намного больше. И образование в том числе. Нет, я не спорю, не всем его хочется получать. "В депутаты я пойду - пусть меня научат!" Научили? Такая учеба - до лампочки! Да еще и за счет партии. Своих детей родители учат за свой счёт, а не за счет какой-то там партии. И людям реально трудно. Умных ребят полно в стране. И они заранее знают, что после окончания ВУЗа работы в стране им НЕ видать. Потому, что ОНИ не нужны здесь. Так что оставьте свои красивые слова для других то ли времен, то ли людей. Слова с делом расходятся - нехорошо это. И чем дальше - тем дальше). Родиться-расти-жить-учиться-лечиться-оплатитьтарифы-налоги-просто сдохнуть - всё дорого. Ну...про зарплаты и пенсии пусть Вам Ваш премьер расскажет, если он, конечно, знает, как оценивают в стране труд людей. Заодно и Вас просветИт. Хотя, можете у своих родителей и их соседей поинтересоваться, что почем в Вашем родном городе. Люди у нас очень добрые. Помогают всем. Без исключения. Только на наших людях страна и держится. А Ваш параллельный мирОК живёт совсем другой жизнью, богатой и безоблачной. 73% тают, как еще невыпавший первый снег, поэтому... ДумайТЕ!
Сорри, наболело)... Кто смотрит "Дети против Звёзд" (Новый канал), тот каждый раз удивляется, какие у нас талантливые, умные дети! Куда потом они деваются, когда вырастают... Наверное, уезжают... туда, где их оценивают по достоинству...
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насправді ці студенти і привели до влади Зекловуна, їм же втовкмачили в бошки Зробимо їх разом, от вони і робили, думали лошарики що це їхня боротьба революційна, але то був обман, шалений обман умілих маніпуляторів.
Всі студенти(не ПТУшники) розуміли хто стоїть за зеленим і як він ставиться до українців(тупі хохли не раз оспівані у фільмах та сміхокварталах), але зробили свій вибір.
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