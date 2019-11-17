 Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні, - Зеленський привітав молодь із Днем студента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.
"Молодь – це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією Гідності.
І для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні. У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети.
Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну! Вірю, нам з вами це до снаги", - написав президент.
за полгода зебилы сделали многое что бы отпугнуть инвесторов и смотивировать молодежь сваливать
Молодой, музыкальный, грудь побрил...
Бачили очі шо купували,їште хоч повилазьте. Бубочка цьомкає вас
Так что, ноги в руки и вперёд!
Бухгалтера , переехавшие из Украины в Словакию, говорят, что в налогообложении в Украине ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ , а в Словакии очень легкое .
Думаю, что в Украине это сделали специально, чтобы зарабатывать на предпринимателях
А если еще Лугандон внедрят в Украину- СТУЛЕНТЫ МАССОВО ПОЕДУТ В ЕС - потому что просто хотят нормально жить и работать
В нього є вже успіхи, крім того, навіть сама природа сприяє Зеленському - стоїть тепла погода - мале споживання енергоресурсів, отримано гарний урожай.
Ни программы в поддержку ВУЗ, ни первого трудоустройства после завершения учебы ...Но сборщики клубники в Польше будут очень затребованы в ближайшие годы....
мокшанской??
Сорри, наболело)... Кто смотрит "Дети против Звёзд" (Новый канал), тот каждый раз удивляется, какие у нас талантливые, умные дети! Куда потом они деваются, когда вырастают... Наверное, уезжают... туда, где их оценивают по достоинству...
Всі студенти(не ПТУшники) розуміли хто стоїть за зеленим і як він ставиться до українців(тупі хохли не раз оспівані у фільмах та сміхокварталах), але зробили свій вибір.