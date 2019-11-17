 Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні, - Зеленський привітав молодь із Днем студента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Молодь – це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією Гідності.

І для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні. У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети.

Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну! Вірю, нам з вами це до снаги", - написав президент.

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