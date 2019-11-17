 Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Десантування виконуються з транспортно-бойового вертольоту Мі-8 у повному спорядженні зі зброєю, з висоти 20-ти метрів.
Перш ніж приступити до практичного виконання завдань, резервісти-десантники відпрацювали усі необхідні елементи на повітрянодесантному комплексі військової частини під наглядом досвідчених офіцерів повітрянодесантної служби та інструкторів.
Після виконання спусків резервісти займали кругову оборону майданчика для приземлення та по команді здійснювали переміщення на визначені рубежі тощо.
- Товарищ прапорщик, а если парашют не раскроется?
- Да не ссы, салага. Придёшь ко мне - новый выдам...
"Партизаны" -- страшная сила! -- всех от дома, семьи и работы оторвали насильно -- пасть любому порвут, шо б назад вернуться! -- знаю их... *)