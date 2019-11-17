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Все про:вишкіл (1309) 25-та окрема повітряно-десантна бригада (39) Десантно-штурмові війська (52) резервісти (12)

 Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування. ФОТО

Рзервісти оперативного резерву першої черги, які проходять військові збори в 25 окремій повітряно-десантній бригаді ДШВ на Дніпропетровщині, відпрацювали безпарашутне десантування за допомогою спеціального обладнання "Канат-1"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Десантування виконуються з транспортно-бойового вертольоту Мі-8 у повному спорядженні зі зброєю, з висоти 20-ти метрів.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 01

Перш ніж приступити до практичного виконання завдань, резервісти-десантники відпрацювали усі необхідні елементи на повітрянодесантному комплексі військової частини під наглядом досвідчених офіцерів повітрянодесантної служби та інструкторів.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Після виконання спусків резервісти займали кругову оборону майданчика для приземлення та по команді здійснювали переміщення на визначені рубежі тощо.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Литва, дякуємо за підтримку", - десантники 25-ї бригади розгорнули плакат на відбірковому матчі Євро-2020. ФОТО ДНЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160135
 
   
 Топ коментарі
 
Когда приземление отработают, получат парашюты
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лапоть иди в кацапендри.ю.. нехер тебе тут шастать репоед.
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.....как было КТО в ЧЕМ так и ЗАЛЫШИЛОСЬ !!!
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Когда приземление отработают, получат парашюты
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....еще лет 200 ПОУЧИМСЯ военному делу и тогда ))))))если повезет )))))
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Резервистов в народе не зря зовут "партизанами", их задача быть как все.
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лапоть иди в кацапендри.ю.. нехер тебе тут шастать репоед.
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Кто в чем? Это если одни одели верхний слой, а другие остались в флисках, то это "кто в чем"? Или тебя смущает разный цвет (и тип) Таланов?
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Боже упаси. По Канату-1 хоть тикаты можно, если переключить в режим реверса. А парашют совсем глупая затея.
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1 вертолет и 30 резервистов ...скромненько как то ..особенно когда им заплатят 1200 грн за сборы
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Резервисты оперативного резерва первой очереди

"Партизаны" -- страшная сила! -- всех от дома, семьи и работы оторвали насильно -- пасть любому порвут, шо б назад вернуться! -- знаю их... *)
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