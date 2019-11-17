 Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування. ФОТО

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Десантування виконуються з транспортно-бойового вертольоту Мі-8 у повному спорядженні зі зброєю, з висоти 20-ти метрів.

Перш ніж приступити до практичного виконання завдань, резервісти-десантники відпрацювали усі необхідні елементи на повітрянодесантному комплексі військової частини під наглядом досвідчених офіцерів повітрянодесантної служби та інструкторів.

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Після виконання спусків резервісти займали кругову оборону майданчика для приземлення та по команді здійснювали переміщення на визначені рубежі тощо.

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