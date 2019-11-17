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 Політика України, За кордоном
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Все про:корабель (603) Росія (20790) ФСБ (794)

 Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ

Три українських кораблі (буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ"), затримані рік тому під час інциденту в Керченській протоці, передаються Києву відповідно до досягнутих російсько-українських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії у Криму.

"Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери  "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - сказали агентству в пресслужбі в неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено). ФОТО

У російському прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160134
 
 
 Топ коментарі
 
В ходе своего последнего тайного визита советника президента РФ Владислава Суркова в оккупированный Донецк он не только ругал главарей "ДНР", но и передал им важное послание.
О тайном визите Суркова в оккупированный Донецк стало известно в конце октября нынешнего года.
Так, по данным источников, Сурков убеждал, что никакого возврата Донбасса под контроль Украины не будет. "Скорее пол-Украины будет захвачено Россией, чем Донбасс будет украинским… За свои тылы не беспокойтесь. Границу мы не отдадим", - говорил Сурков. Он приказал засылать на неоккупированную территорию Донбасса своих людей и "ждать сигнала". Кроме того, Сурков уверял, что договоренности Москвы с Киевом по Донбассу пойдут на пользу "Л/ДНР". Речь, в частности, о новом законе "Об особом статусе ОРДЛО", который Кремль хочет впихнуть в Конституцию Украины. "Это открывает путь к автономии, т.к. после ОС: выборы "милиции", "прокуратуры" и местной власти будет осуществляться вами ("ДНР"). По людям мы (РФ) подскажем. ОС и автономия необходимы, как инструмент для давления руководство Украины, чтобы были посговорчивее", - передал "Вольнодумец" слова Суркова. Он также анонсировал экономический развал Украины, заверив, что Москва сейчас создает для этого условия: готовится к прекращению транзита газа, поставок нефтепродуктов, скупает украинские активы. Говорил он и о скором лишении Украины статуса морской державы, анонсировав блокаду еще и Черного моря вслед за Азовским. Обещал советник Путина и дипломатический бойкот Украины в мире. "Реализация плана "Управляемого хаоса" - дискредитация высших органов власти Украины, "иллюзия безвластия", доведение людей до нищеты, недовольства властью, инспирация нового Майдана и беспорядков; добиться восприятия большинством населения лозунга: "Нет войне, мир любой ценой", - рассказал "Вольнодумец". Следующим этапом, с его слов, должно стать возвращение к власти пророссийских сил и прекращение движения в сторону ЕС и НАТО. По данным блогера, говорил Сурков в Донецке и о новой военной операции армии РФ на Донбассе для создания сухопутного коридора в Крым не позднее осени 2020 года. Война может тогда затронуть также Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области. "Освобождение будет осуществляться российскими миротворцами по просьбе восставшего украинского народа. Возможно, для этого нужен будет новый Майдан или массовые беспорядки. Но Путин надеется еще до нового года реализовать основные направления невоенного плана восстановления контроля над руководством Украины", - рассказал "Вольнодумец". Важно отметить, что подтверждения данной информации нет. И даже если Сурков действительно говорил данные тезисы в Донецке, не факт, что к данным сценариям действительно готовятся в Москве. Вполне вероятно, что это могла быть попытка успокоить "ДНРовцев", которые начали уже очень сильно волноваться по поводу "предательства" России и скорого возврата под контроль Киева.

Зедебилы! вы это все сделали вместе. Помыли зад для встречи ваших хозяев руцких?
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Краще би тепер ці кораблі розібрати на металобрухт.
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хм.. там уже не корабли - а корпуса кораблей ... кацапы постарались твари !!! Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 1830
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хм.. там уже не корабли - а корпуса кораблей ... кацапы постарались твари !!! Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 1830
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Ты лично бачив, чи так ото - ******* ?
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притянут в Одессу (или куда их там тянут) сам увидишь фото и коменты..
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Ну і найважливіше уточнення - не затримані, а захоплені. По-піратськи взяті на абордаж.
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В ходе своего последнего тайного визита советника президента РФ Владислава Суркова в оккупированный Донецк он не только ругал главарей "ДНР", но и передал им важное послание.
О тайном визите Суркова в оккупированный Донецк стало известно в конце октября нынешнего года.
Так, по данным источников, Сурков убеждал, что никакого возврата Донбасса под контроль Украины не будет. "Скорее пол-Украины будет захвачено Россией, чем Донбасс будет украинским… За свои тылы не беспокойтесь. Границу мы не отдадим", - говорил Сурков. Он приказал засылать на неоккупированную территорию Донбасса своих людей и "ждать сигнала". Кроме того, Сурков уверял, что договоренности Москвы с Киевом по Донбассу пойдут на пользу "Л/ДНР". Речь, в частности, о новом законе "Об особом статусе ОРДЛО", который Кремль хочет впихнуть в Конституцию Украины. "Это открывает путь к автономии, т.к. после ОС: выборы "милиции", "прокуратуры" и местной власти будет осуществляться вами ("ДНР"). По людям мы (РФ) подскажем. ОС и автономия необходимы, как инструмент для давления руководство Украины, чтобы были посговорчивее", - передал "Вольнодумец" слова Суркова. Он также анонсировал экономический развал Украины, заверив, что Москва сейчас создает для этого условия: готовится к прекращению транзита газа, поставок нефтепродуктов, скупает украинские активы. Говорил он и о скором лишении Украины статуса морской державы, анонсировав блокаду еще и Черного моря вслед за Азовским. Обещал советник Путина и дипломатический бойкот Украины в мире. "Реализация плана "Управляемого хаоса" - дискредитация высших органов власти Украины, "иллюзия безвластия", доведение людей до нищеты, недовольства властью, инспирация нового Майдана и беспорядков; добиться восприятия большинством населения лозунга: "Нет войне, мир любой ценой", - рассказал "Вольнодумец". Следующим этапом, с его слов, должно стать возвращение к власти пророссийских сил и прекращение движения в сторону ЕС и НАТО. По данным блогера, говорил Сурков в Донецке и о новой военной операции армии РФ на Донбассе для создания сухопутного коридора в Крым не позднее осени 2020 года. Война может тогда затронуть также Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области. "Освобождение будет осуществляться российскими миротворцами по просьбе восставшего украинского народа. Возможно, для этого нужен будет новый Майдан или массовые беспорядки. Но Путин надеется еще до нового года реализовать основные направления невоенного плана восстановления контроля над руководством Украины", - рассказал "Вольнодумец". Важно отметить, что подтверждения данной информации нет. И даже если Сурков действительно говорил данные тезисы в Донецке, не факт, что к данным сценариям действительно готовятся в Москве. Вполне вероятно, что это могла быть попытка успокоить "ДНРовцев", которые начали уже очень сильно волноваться по поводу "предательства" России и скорого возврата под контроль Киева.

Зедебилы! вы это все сделали вместе. Помыли зад для встречи ваших хозяев руцких?
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мечтать не вредно "автономия" ОРЛДО закончится даже
не начавшись вода из Украина как и газ и тепло.. так что понтов много....
а на деле.... мы ОРЛДО пока Россия и Путин помогают а что то в России пойдет не
так а такое бывало не раз то все окрайны спасайтесь кто как может.. и вся
независимость этих ублюдков и бандитов закончится за 2 часа... а власть в
Киев то не власть это кучка евреев дебилов да да кучка евреев
дебилов из из которых конченный наркоша где кстати сказать Зедебил уже 4 суток
не появлялся лаже на сходняке своей банды малины.. под капельницей или в
искусственной коме... и не надо эти вбросы они идут с 2014 года ЗАПОМНИТЕ ОДНО ПУТИН понмиает одно надкусить можно обломав всю челюсть а вот проджевать и проглотить не выйдет кусок встанет поперк Горла России а и метастазы украинизации сыграютс Путиным и Россией злую шутку экспорт / импорт революций еще никого до добра не доводили...
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А вот про скупку активов написано все верно. В центре Киева недвижимости у россиян (через украинские компании с рос.корнями) уже на сотни миллионов; а сколько ТРЦ, сколько сотен квартир выкуплено "обычными российскими гражданами"; сколько рос.денег зашло через их подставные западные компании в виде "инвестиций", депозитов под банковский %, который и не снился в РФ. Ой, аукнутся еще эти "инвестиции", ой, аукнутся. Но зеленая шмаркля со своей бандой неудоумков с трускавецкими дипломами будут уже далеко.
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Для сомневающихся: банковские проценты за депозиты в РФ в два раза ниже, чем в Украине.
Точно также, как в 2014 году через дочки росбанков в Украину вливали ничем не обеспеченные цифры/не деньги и подрывали курс национальной валюты, точно также сегодня они вводят миллиарды под несоразмерный состоянию экономики процент, за который еще предстоит расплачиваться и расплачиваться... Ни один зебил не может сказать, как отдавать проценты по вкладам (не говоря уже о теле депозита!), если курс скакнет до 40... 50... за доллар. Впрочем, у них одна задача с "инвесторами" из ФСБ РФ. Под каждым зеленым клоунским колпаком виднеется рожа сотрудника ФСБ "братской страны".
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Все повідомлення скоріше фейк. Плани Московії описані вірно. Але дуже сумніваюсь, що Сурков все так і говорив. Це міг би говорити Жириновський. Сурков це вже практично Путін а враховуючи, що тих главрей ДНР вони в гріш не ставлять, то навряд чи міг він їм все так і сказати, оскільки це вже була б офіційна позиція Кремлі а офіційно вони "миротворці" та "ихтамнеты".
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После передачи обязательно проверить на наличие взрывчатки и прослушки, пригласить батюшку и освятить от бесов.
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Кто казал, что это металлолом? Там был проведен ремонт -враг тщательно устранял следы от пробоин. У тебя есть лишние пара-трайка кораблей на складе?
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Ты что куришь, что такой бред несёшь? Если был ремонт, то почему их тогда на буксире тянут? Почему своим ходом не идут? Ответ
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Можна зробити такий ремонт, що потім ці кораблі від одного пострілу підуть на дно😯
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Краще би тепер ці кораблі розібрати на металобрухт.
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Навпаки. Їх встановлять на постаментах перед ОПУ, як память героїчних телефонних баталій Зє і Пу.
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Я впевнений, що туди напхали різних жучків та іншої електроніки.
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Надо при приёмке, прямо в море, провести полную инвентаризацию! ... если, хоть одного штатного шурупчика на борту не хватает -- отказаться от приёма.
А там много чего не хватает, полюбэ...
Токо надо сначала "Условия передачи похищенного имущества" сформулировать в письменном виде! ...но, эт врядли будет...
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наш сепар-президент никогда такого не сделает. Он героически сфотографируется на фоне этих корыт и подпишет все хотелки путина в нормандии, как благодарность за корабли.
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Стала известна тематика неофициального запроса США (министерства внутренней безопасности США) (мы писали см. 13.11.2019г.) США обеспокоены информированностью России о номенклатуре военных поставок США в Украину. Почему они это с Ермаком связывают нам неизвестно. Может потому, что семья Ермака проживает в Москве, а сам Ермак имеет гражданство России?
Мы напоминаем министру Пристайко, что выдача дипломатических паспортов регулируется дипломатическим протоколом и международными конвенциями, за выполнение которых вы несете персональную ответственность.

Ситуация с вскрытием связей Ермака с Россий, видимо серьезно ее обеспокоила. Для упрочения его репутации Россия даже решила отдать захваченные украинские корабли, демонстрируя нужность и важность Ермака для Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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С 5 по 7 созывы Верховной Рады трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов. Что примечательно - на общественных началах.
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Сегодня масштабы слива стратегической информации с Украины в ФСБ РФ даже поболее будут, чем при енакиевском хряке, причем, при явном содействии отдельных златопогонных бойцов незримого фронта СБУ. Они что-то знают и монетизируют свои возможности? Судя по небывалой активности, интересующие их события не за горами.
Все продается и все покупается.
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да не надо договоренности и достижения прежних путать. А то уже начитались о добрых шагах ботоксного дедушки..
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В ходе своего последнего тайного визита советника президента РФ Владислава Суркова в оккупированный Донецк он не только ругал главарей "ДНР", но и передал им важное послание.
О тайном визите Суркова в оккупированный Донецк стало известно в конце октября нынешнего года.
Так, по данным источников, Сурков убеждал, что никакого возврата Донбасса под контроль Украины не будет. "Скорее пол-Украины будет захвачено Россией, чем Донбасс будет украинским… За свои тылы не беспокойтесь. Границу мы не отдадим", - говорил Сурков. Он приказал засылать на неоккупированную территорию Донбасса своих людей и "ждать сигнала". Кроме того, Сурков уверял, что договоренности Москвы с Киевом по Донбассу пойдут на пользу "Л/ДНР". Речь, в частности, о новом законе "Об особом статусе ОРДЛО", который Кремль хочет впихнуть в Конституцию Украины. "Это открывает путь к автономии, т.к. после ОС: выборы "милиции", "прокуратуры" и местной власти будет осуществляться вами ("ДНР"). По людям мы (РФ) подскажем. ОС и автономия необходимы, как инструмент для давления руководство Украины, чтобы были посговорчивее", - передал "Вольнодумец" слова Суркова. Он также анонсировал экономический развал Украины, заверив, что Москва сейчас создает для этого условия: готовится к прекращению транзита газа, поставок нефтепродуктов, скупает украинские активы. Говорил он и о скором лишении Украины статуса морской державы, анонсировав блокаду еще и Черного моря вслед за Азовским. Обещал советник Путина и дипломатический бойкот Украины в мире. "Реализация плана "Управляемого хаоса" - дискредитация высших органов власти Украины, "иллюзия безвластия", доведение людей до нищеты, недовольства властью, инспирация нового Майдана и беспорядков; добиться восприятия большинством населения лозунга: "Нет войне, мир любой ценой", - рассказал "Вольнодумец". Следующим этапом, с его слов, должно стать возвращение к власти пророссийских сил и прекращение движения в сторону ЕС и НАТО. По данным блогера, говорил Сурков в Донецке и о новой военной операции армии РФ на Донбассе для создания сухопутного коридора в Крым не позднее осени 2020 года. Война может тогда затронуть также Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области. "Освобождение будет осуществляться российскими миротворцами по просьбе восставшего украинского народа. Возможно, для этого нужен будет новый Майдан или массовые беспорядки. Но Путин надеется еще до нового года реализовать основные направления невоенного плана восстановления контроля над руководством Украины", - рассказал "Вольнодумец". Важно отметить, что подтверждения данной информации нет. И даже если Сурков действительно говорил данные тезисы в Донецке, не факт, что к данным сценариям действительно готовятся в Москве. Вполне вероятно, что это могла быть попытка успокоить "ДНРовцев", которые начали уже очень сильно волноваться по поводу "предательства" России и скорого возврата под контроль Киева.
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А компенсации ? А откупные морякам ? А штрафы ?
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кста... все уже который день говорят - Где пропал главарь Зеленых?! И если оно не пропиарится встречая корабли - то точно где-то пропал...(пЭтя бы такой шанс для пиара не упустил) Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 5348
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не суди Игорь Монахов по зебилах, Петя на то что кацапы отжали в нейтральных водах и так обязаны были вернуть как и без обмена Цемаха по моряках а Зебил как раз может пропиарится и сделать из пуйла героя и поблагодарить от клоуна можна ожидать как пропиарился на пленных в аэропорту
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обязаны бле.ать Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 1542забудь уже эти слова-обязаны, должны, согласно международному праву...не работает это все
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Модератор, почему удалили мое сообщение? что не нравится кремлевским прихвостням? Вы где, в Украине или в раше находитесь?
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Это уже не корабли , а металлолом. Надо называть вещи своими именами. Зачем вообще Украина этот металлолом берет ? Не лучше компенсацию получить через суд?
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Вопрос в том , что бы имеет корабли в строю . Логику понимаешь?
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Забули вибухівку в корпус вмонтувати і в трюмах насрати.
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Президент сейчас должен отдать приказ заблокировать русню в приднестровье войсками и ПВО по всей границе. Перекрыть им электроэнергию, транзинт бенза, товаров, пассажирский поток. И сделать козломордым войскам коридор в иловайский котел
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Твой резидент подписал 3000 разрешений на экспорт/импорт "товаров" Молдовой через Украину. Жди.
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Або підірвати на місці,
або модернізувати і змінити назви на героїв України.
Героям слава!
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Героям оно конечно же слава.
А корыта эти походу будут стоять на сберегании, как вещдоки. Такое условие было у РФ и на него, похоже, неЛох согласился.
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докази кацапо-ординських злочинів, підлісті та агресії. нехай так.
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я не против..., (хоти если бы хотели доказывать "кацапо-ординських злочинів, підлісті та агресії", то не нужно было соглашаться на условия выдвинутые РФ по возврату этих "лоханок") ..., так что походу никто ничего доказывать не планирует.
и пока все как то с точностью до наоборот ..., в Украине сегодня происходит прокремлевский реванш
Помощник президента Андрей Ермак, в разговоре с Волкером рассказывал фантастическую вещь: "лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками" ©

А прочая шелупонь от СН на росТВ гонит примерно туже пургу ...
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Мышебратья-московиты насрут в каютах, сопрут туалетную бумагу и грязные носки, высосут топливо и масло, насыпят песка в двигатели и редукторы. ******* рынду Шойге на дачу, вырежут медные провода, спалят плиту на камбузе, сожрут макароны, картошку и консервы, рассуют по карманам ложки и вилки, выковыряют на сувениры иллюминаторы и на весь мир будут визжать что "так и бЫло, так принимали мы ни при чем. век воли не видать". Медвежья страна, медвежья порода **** бл...
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еще вопрос:
в каком качестве их отдают?
... в качестве вещдоков, под гарантию сохранности, как вещдоки?
условия возврата со стороны РФ были именно такие ... походу и тут прогнулись!
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В качестве металлолома , что бы не платила Россия компенсацию по решению суда за корабли . А так типа отдали , и компенсацию за что Росия должна платит ? Снова Россия на и ба ла не лоха и всю Украину
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Очень может быть,похоже мы не все знаем,об условиях освобождения,моряков.КГБ(ФСБ)-так просто не отпускает.
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Придется трем высланным навстречу украинским буксирам еще одни сутки кружить на месте предполагаемого рандеву. А потом может возникнуть проблема дозаправки.
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Наши буксиры прошли траверз Ялты. До точки передачи в районе якорной стоянки Керчи около 100 миль. К 08.00 утра будут в точке.
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Это хорошо. Лишь бы туманов не было. Могут затруднить передвижение.
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Граждане и не только Украины . Благодаря тому , что не лох , вас и всю Украину Россия на и ба ла ! Мои поздравления! Как ? Россия отдала вам металлолом вместо кораблей , и компенсацию за корабли уже платит не будет ! Хахаха
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ты так пишешь, как будто они были уже на старте и готовы компенсацию платить
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Зебобик , есть решения суда , и его не обсуждаться , а выполняется, нет места готовы и не готовы . Знаешь ещё , есть такое как проценты , и это дороже обойдется , логично ?
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ну есть решение суда, дальше-то что? кацапы сказали, что клали они на это решение и куда ты с этим решением пойдешь?
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В суд ! И даже не один ! У тебя же есть гугле под рукой?
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Есть гугле? Почитай за Нафтогаз, как он подаёт в суд на Газпром по всему миру . И он получает свои деньги, по решению суда .
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ну и сколько он уже тех денег получил? деньги пока только мама Коболева получила
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Я за зеленского не голосовал. Тот за кого я голосовал в 1 туре, во второй тур не прошел, поэтому второй тур я проигнорил. Но я прекрасно понимаю тех, кто голосовал за зеленского, потому что шоколадный брехун за 5 лет большей части Украины просто остоп...л!
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Если ты понимаешь тех , то объясни мне , а то я не понимаю с 31:12:2018 как можно было голосовать за Монику Зеленски? Как ? Он же ещё тупые Януковича! Что в стране с 40-ка миллионов человек не было достойного одного в президенты?
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Ну петя-то он точно умнее их обоих. Правда брехун и вор, но это ерунда да?
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Зебил , есть решение суда , что Петя такой как ты написал ? Ты же вроде как с ЕС пишешь? Ты же обязан знать , что вора или преступника нельзя назвать , вором или преступником до решения суда ? Только суд может решить , вор человек или нет , верно ? То как ты можешь такое писать ?
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Если ты считаешь, что Петя такой , то почему в суд на него не подаёшь? И вообще, я не писал ничего за Петю , вопрос мой был о другом , правда ?
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А ты слышал про свободу слова? Она тоже в ЕС есть кстати. И я выражаю свое мнение и отношение к шоколадному. Да, я считаю его вором и лжецом.
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Судя по твоей логике, ты не против если тебя будут называть мудаком и лжецом?))) А твой польский работодатель знает, что ты вор?)))
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мы тоже считаем вас вором и лжецом. Просто потому, что нам так захотелось.
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Так Петра вже нема давно. Чому тоді субсидії зменшили, підвищпння соцстандартів не провели, тарифи не знизили, ціни ростуть, фінансування у місцевих б'юджетів забрали? Як це розуміти, спмраючись на передвиборчі обіцянки Зе? ХТо тепер краде і хто тепер брехун?
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Зебили - это зомби . Деградация их уже ниже плинтуса. Какие факты их не давай , они только о порошенко будут отвечать . Зомби .
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то есть петя 5 лет гадил, а зеля должен за полгода все его косяки разрулить? Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 6054Вот тебе пример с кораблями: петя нагадил, послал наших моряков на убой, чтобы отменить выборы, но не получилось, и этот его косяк пришлось разруливать зеле. И он его разрулил. будь сейчас президентом петя, наши моряки и сейчас бы гнили в московских застенках. вот здорово бы было да?
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Ты зомби , нет смысла тебе писать . Ты как зомби не можешь понять , что Петя послал корабли на законных основаниях и имел на это законное право. Корабли ничего не нарушали , и это подтвердил морской суд в Гамбурге . Так что твой упрёк , не больше как маячная зомби . Эти корабли надо было для обороны Мариуполя и Петя правильно не нарушая закона их послал , все остальное это твоя зомби маячня
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у тебя вместо мозгов солома. Какой нахрен суд во время войны? петя твой отправил наших моряков на убой туда, где кацапа имели подавляющее превосходство и они им воспользовались. А если бы твой петя какой-нибудь роте дал приказ прорваться в Севастополь и выбить оттуда кацапов-это тоже был бы законный приказ? у нас война с россией или нет? петя сам всегда кричал, что россия-агрессор, а сам в лапы агрессору отправил моряков. За такое петю самого судить нужно на трибунале и не в гамбурге, а в Киеве!
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Це Зєля косяки розрулює? Ти просто бот кацапський. Тут на Зєлю вже так слюються, що ти б точно отримав по солі. І саме від тих, хто за нього голосував. Не тіште себе, анти айдан не пройде. Надто вже ненависний людям. ☺️
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И ещё зомби , Россия отпустила моряков по решению морского суда , и Моника Зеленски вообще тут не причём . А если ты считаешь Монику такой божественной , когда 7 наших Войнов на машине по ошибке заехали в дирляндию , почему они ещё там , а не в Украине ? Вот тебе вопрос .
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конечно по решению морского суда Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 261А мы взамен 24 террористов, пропагандонов и наемников тоже по решению этого суда наверное отпустили? Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 261
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Ты же тоже не лох как и Моника Зеленски не лошарка? И потому отпустили . Твои нелох отпустил в Россию свидетеля по Боину и он теперь будет свидетельствовать против Украины . Красава , не ? Но Зеля не лох , я правильно понимаю? Хахаха
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а если бы шоколадный брехун наших моряков кацапам не сдал, то и отпускать вообще никого не потребовалось бы! скажи спасибо за это своему шоколадному хозяину
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Зомби , порошенко моряков не сдавал России . И моряки возвращались в Украину по решению суда и зачем тогда твой нелох отдал важного свидетеля России ?
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Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
По словам экс-депутата, у Арахамии есть гражданство США, полученное им как соучредителем американской компании TemplateMonster. В ней Арахамия проработал семь лет.
Наличие американского гражданства у Арахамии было установлено в 2010 году в ходе судебного процесса по иску компании Microsoft против TemplateMonster. В процессе Арахамия значился как гражданин США.
"Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - заявил Мосийчук. По его словам, сокрытие этой информации является нарушением законов и Конституции Украины. -- хахаха, ну что на это зомби ?
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нам уже несколько раз говорили, что передадут корабли.....
ГДЕ?
уже 3 месяца "передают". власть держит людей за лохов
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Вместо того , что бы Украина взяла компенсацию за корабли с России, и построить на эти деньги новые корабли , то Украина берет металлолом под видом кораблей ! Это перемога ! Хахаха . Мои поздравления вам зебили . Все тонко и хитро сделал не лохваш !
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Задержанные в Керченском проливе????? кто текст писал????
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В предыдущей статье, о передаче, имеются фото. На тех фото- никакой буксировки нет! Все трое следуют своим ходом, в сопровождении одного корабля Береговой охраны ФСБ. Они сегодня должны быть на месте, в Одессе, учитывая самый тихоходный "Яны Капу".
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Купи себе попкорна и запаситесь терпением.
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Ненавижу попкорн. А самогон- надоел. Ладно... Ждём-с-с-с...
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кацап может откачать топливо и отлать корабли на концах
но то уже как пойдет
будем ждать
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В Кремле интересуются, как Киев будет согласовывать с ОРДЛО новый закон об особом статусеhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/17/7232219/
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когда угнетенные гебнёй русские наградят хищного зверька пуйла гильотиной ?
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какие жучки и взрывчатка???
отбуксируют копаьли в дрк и прошерстят по полной
дело все в том
что это не того класса корабли, которые секретные
а вот срелства свящи могли и пощупать ( вероятность 0.0001%)
америкосы шифруют инфу на другом уровне
но это нельзя отрицать, кацап имеет серьезных спецов в этой сфере
в любом случае - потери восполнимые
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Так уже кто-то из сми визжал, что уже отдали.
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московиты хвастаются....

https://inforuss.info/rossiya-ostavila-s-nosom/

Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 438

РОССИЯ «ОСТАВИЛА С НОСОМ» УКРАИНУ, КИТАЙ И США В ГОНКЕ ЗА «МОТОР СИЧ»

Вокруг крупнейшего украинского авиамоторного предприятия развязалась не шуточная борьба.
Китайские инвесторы столкнулись интересами с американскими политиками, каждый из которых грезил лишь одним - заполучением «Мотор Сич». Однако им пришлось охладить свой пыл, ведь, как оказалось, вся эта борьба с самого начала не имела ровным счетом никакого смысла.
Почему так произошло? Все до банальности просто - это завод уже давно обосновался на территории России, что стало огромнейшим сюрпризом, как для несостоявшихся потенциальных покупателей, так и для новоиспеченных продавцов, в руки к которым власть на Украине попала лишь совсем недавно.
Столь неприятная правда была озвучена украинским политологом Ростиславом Ищенко в прямом эфире. Из его сообщения уже экс-клиенты узнали, что крупнейший в Европе завод по производству авиадвигателей находится на последнем издыхании, а значит «жить» ему осталось самую малость.
Обусловлено это тем, что ещё 3 года назад (в 2016 году) хозяин завода Вячеслав Богуслаев принял важнейшее решение - перевезти большую часть предприятия в Россию. Кроме того, он решил сделать это «по-тихому», особо не распространяясь о столь необычной стратегии развития (или спасения).
Важно подчеркнуть, что Китай в первую очередь интересуется частью технической документации. Этот интерес он подтверждает готовностью выложить очень даже не маленькую сумму. Штаты напротив, интересуются совсем иным исходом. Для них важен конкретный финал - предприятие должно закрыться раз и навсегда. Причина тому очень проста - страх перед здоровой конкуренцией.
Однако в этой истории присутствует и ещё одна сторона - Украина. Местные чиновники грезят растащить былую роскошь, оставшиеся от неё крупицы, угождая каждой из других сторон в гонке за производством, которого уже не существует.
Ищенко пришел к выводу, что геополитическое сражение за «Мотор Сич» берет свое начало с окончанием Майдана. Причем претендующие стороны те же: Штаты и Китай. Однако, как я заметил ранее, это была гонка даже не за собственной, а за чужой тенью, догнать которую ни у одного из участников которой не было и малейшего шанса. Самое забавное то, что участники этого соревнования даже не в курсе реального положения дел. Они до сих пор находятся в полной уверенности, что «Мотор Сич» также находится в Украине.
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Че то я не понял....
Порохоботы корыта своего шефа металлоломом называют?
Шось у лиси здохло мабудь.
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Возвращение незаконно захваченных кораблей Украине - это не жест доброй воли. Москва рассчитывает, что Украина после этого совершит несколько шагов, направленных на нормализацию отношений с РФ. У Путина ждут, что Киев, в частности, ослабит санкционный режим, снимет запрет на въезд в Украину для российских мужчин и возобновит авиасообщение. С такими шокирующими предложениями выступил российский сенатор Сергей Цеков в интервью росСМИ, передает ONLINE.UA.

"Мы надеемся на это. Ведь в Киеве в принципе оборвали все нормальные связи с Россией. Но существует множество шагов по нормализации отношений с Россией: можно ослабить санкционный режим, снять запрет на въезд на территорию Украины совершеннолетних мужчин, россиян, определенного возраста (сегодня он возможен только при особых условиях), можно возобновить авиасообщение, изменить внутри страны отношение к русскому языку и так далее. Перечень может быть очень широк", - заявил Цеков.
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