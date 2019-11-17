 Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії у Криму.

"Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - сказали агентству в пресслужбі в неділю.

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У російському прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі.

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