 Затримані в Керченській протоці кораблі передадуть Україні 18 листопада, - прикордонне управління ФСБ РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії у Криму.
"Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - сказали агентству в пресслужбі в неділю.
У російському прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, що стосуються процедури передачі.
О тайном визите Суркова в оккупированный Донецк стало известно в конце октября нынешнего года.
Так, по данным источников, Сурков убеждал, что никакого возврата Донбасса под контроль Украины не будет. "Скорее пол-Украины будет захвачено Россией, чем Донбасс будет украинским… За свои тылы не беспокойтесь. Границу мы не отдадим", - говорил Сурков. Он приказал засылать на неоккупированную территорию Донбасса своих людей и "ждать сигнала". Кроме того, Сурков уверял, что договоренности Москвы с Киевом по Донбассу пойдут на пользу "Л/ДНР". Речь, в частности, о новом законе "Об особом статусе ОРДЛО", который Кремль хочет впихнуть в Конституцию Украины. "Это открывает путь к автономии, т.к. после ОС: выборы "милиции", "прокуратуры" и местной власти будет осуществляться вами ("ДНР"). По людям мы (РФ) подскажем. ОС и автономия необходимы, как инструмент для давления руководство Украины, чтобы были посговорчивее", - передал "Вольнодумец" слова Суркова. Он также анонсировал экономический развал Украины, заверив, что Москва сейчас создает для этого условия: готовится к прекращению транзита газа, поставок нефтепродуктов, скупает украинские активы. Говорил он и о скором лишении Украины статуса морской державы, анонсировав блокаду еще и Черного моря вслед за Азовским. Обещал советник Путина и дипломатический бойкот Украины в мире. "Реализация плана "Управляемого хаоса" - дискредитация высших органов власти Украины, "иллюзия безвластия", доведение людей до нищеты, недовольства властью, инспирация нового Майдана и беспорядков; добиться восприятия большинством населения лозунга: "Нет войне, мир любой ценой", - рассказал "Вольнодумец". Следующим этапом, с его слов, должно стать возвращение к власти пророссийских сил и прекращение движения в сторону ЕС и НАТО. По данным блогера, говорил Сурков в Донецке и о новой военной операции армии РФ на Донбассе для создания сухопутного коридора в Крым не позднее осени 2020 года. Война может тогда затронуть также Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области. "Освобождение будет осуществляться российскими миротворцами по просьбе восставшего украинского народа. Возможно, для этого нужен будет новый Майдан или массовые беспорядки. Но Путин надеется еще до нового года реализовать основные направления невоенного плана восстановления контроля над руководством Украины", - рассказал "Вольнодумец". Важно отметить, что подтверждения данной информации нет. И даже если Сурков действительно говорил данные тезисы в Донецке, не факт, что к данным сценариям действительно готовятся в Москве. Вполне вероятно, что это могла быть попытка успокоить "ДНРовцев", которые начали уже очень сильно волноваться по поводу "предательства" России и скорого возврата под контроль Киева.
Зедебилы! вы это все сделали вместе. Помыли зад для встречи ваших хозяев руцких?
не начавшись вода из Украина как и газ и тепло.. так что понтов много....
а на деле.... мы ОРЛДО пока Россия и Путин помогают а что то в России пойдет не
так а такое бывало не раз то все окрайны спасайтесь кто как может.. и вся
независимость этих ублюдков и бандитов закончится за 2 часа... а власть в
Киев то не власть это кучка евреев дебилов да да кучка евреев
дебилов из из которых конченный наркоша где кстати сказать Зедебил уже 4 суток
не появлялся лаже на сходняке своей банды малины.. под капельницей или в
искусственной коме... и не надо эти вбросы они идут с 2014 года ЗАПОМНИТЕ ОДНО ПУТИН понмиает одно надкусить можно обломав всю челюсть а вот проджевать и проглотить не выйдет кусок встанет поперк Горла России а и метастазы украинизации сыграютс Путиным и Россией злую шутку экспорт / импорт революций еще никого до добра не доводили...
Точно также, как в 2014 году через дочки росбанков в Украину вливали ничем не обеспеченные цифры/не деньги и подрывали курс национальной валюты, точно также сегодня они вводят миллиарды под несоразмерный состоянию экономики процент, за который еще предстоит расплачиваться и расплачиваться... Ни один зебил не может сказать, как отдавать проценты по вкладам (не говоря уже о теле депозита!), если курс скакнет до 40... 50... за доллар. Впрочем, у них одна задача с "инвесторами" из ФСБ РФ. Под каждым зеленым клоунским колпаком виднеется рожа сотрудника ФСБ "братской страны".
А там много чего не хватает, полюбэ...
Токо надо сначала "Условия передачи похищенного имущества" сформулировать в письменном виде! ...но, эт врядли будет...
Мы напоминаем министру Пристайко, что выдача дипломатических паспортов регулируется дипломатическим протоколом и международными конвенциями, за выполнение которых вы несете персональную ответственность.
Ситуация с вскрытием связей Ермака с Россий, видимо серьезно ее обеспокоила. Для упрочения его репутации Россия даже решила отдать захваченные украинские корабли, демонстрируя нужность и важность Ермака для Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Все продается и все покупается.
О тайном визите Суркова в оккупированный Донецк стало известно в конце октября нынешнего года.
Так, по данным источников, Сурков убеждал, что никакого возврата Донбасса под контроль Украины не будет. "Скорее пол-Украины будет захвачено Россией, чем Донбасс будет украинским… За свои тылы не беспокойтесь. Границу мы не отдадим", - говорил Сурков. Он приказал засылать на неоккупированную территорию Донбасса своих людей и "ждать сигнала". Кроме того, Сурков уверял, что договоренности Москвы с Киевом по Донбассу пойдут на пользу "Л/ДНР". Речь, в частности, о новом законе "Об особом статусе ОРДЛО", который Кремль хочет впихнуть в Конституцию Украины. "Это открывает путь к автономии, т.к. после ОС: выборы "милиции", "прокуратуры" и местной власти будет осуществляться вами ("ДНР"). По людям мы (РФ) подскажем. ОС и автономия необходимы, как инструмент для давления руководство Украины, чтобы были посговорчивее", - передал "Вольнодумец" слова Суркова. Он также анонсировал экономический развал Украины, заверив, что Москва сейчас создает для этого условия: готовится к прекращению транзита газа, поставок нефтепродуктов, скупает украинские активы. Говорил он и о скором лишении Украины статуса морской державы, анонсировав блокаду еще и Черного моря вслед за Азовским. Обещал советник Путина и дипломатический бойкот Украины в мире. "Реализация плана "Управляемого хаоса" - дискредитация высших органов власти Украины, "иллюзия безвластия", доведение людей до нищеты, недовольства властью, инспирация нового Майдана и беспорядков; добиться восприятия большинством населения лозунга: "Нет войне, мир любой ценой", - рассказал "Вольнодумец". Следующим этапом, с его слов, должно стать возвращение к власти пророссийских сил и прекращение движения в сторону ЕС и НАТО. По данным блогера, говорил Сурков в Донецке и о новой военной операции армии РФ на Донбассе для создания сухопутного коридора в Крым не позднее осени 2020 года. Война может тогда затронуть также Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области. "Освобождение будет осуществляться российскими миротворцами по просьбе восставшего украинского народа. Возможно, для этого нужен будет новый Майдан или массовые беспорядки. Но Путин надеется еще до нового года реализовать основные направления невоенного плана восстановления контроля над руководством Украины", - рассказал "Вольнодумец". Важно отметить, что подтверждения данной информации нет. И даже если Сурков действительно говорил данные тезисы в Донецке, не факт, что к данным сценариям действительно готовятся в Москве. Вполне вероятно, что это могла быть попытка успокоить "ДНРовцев", которые начали уже очень сильно волноваться по поводу "предательства" России и скорого возврата под контроль Киева.
або модернізувати і змінити назви на героїв України.
Героям слава!
А корыта эти походу будут стоять на сберегании, как вещдоки. Такое условие было у РФ и на него, похоже, неЛох согласился.
и пока все как то с точностью до наоборот ..., в Украине сегодня происходит прокремлевский реванш
Помощник президента Андрей Ермак, в разговоре с Волкером рассказывал фантастическую вещь: "лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко - партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками" ©
А прочая шелупонь от СН на росТВ гонит примерно туже пургу ...
в каком качестве их отдают?
... в качестве вещдоков, под гарантию сохранности, как вещдоки?
условия возврата со стороны РФ были именно такие ... походу и тут прогнулись!
По словам экс-депутата, у Арахамии есть гражданство США, полученное им как соучредителем американской компании TemplateMonster. В ней Арахамия проработал семь лет.
Наличие американского гражданства у Арахамии было установлено в 2010 году в ходе судебного процесса по иску компании Microsoft против TemplateMonster. В процессе Арахамия значился как гражданин США.
"Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - заявил Мосийчук. По его словам, сокрытие этой информации является нарушением законов и Конституции Украины. -- хахаха, ну что на это зомби ?
ГДЕ?
уже 3 месяца "передают". власть держит людей за лохов
но то уже как пойдет
будем ждать
отбуксируют копаьли в дрк и прошерстят по полной
дело все в том
что это не того класса корабли, которые секретные
а вот срелства свящи могли и пощупать ( вероятность 0.0001%)
америкосы шифруют инфу на другом уровне
но это нельзя отрицать, кацап имеет серьезных спецов в этой сфере
в любом случае - потери восполнимые
https://inforuss.info/rossiya-ostavila-s-nosom/
РОССИЯ «ОСТАВИЛА С НОСОМ» УКРАИНУ, КИТАЙ И США В ГОНКЕ ЗА «МОТОР СИЧ»
Вокруг крупнейшего украинского авиамоторного предприятия развязалась не шуточная борьба.
Китайские инвесторы столкнулись интересами с американскими политиками, каждый из которых грезил лишь одним - заполучением «Мотор Сич». Однако им пришлось охладить свой пыл, ведь, как оказалось, вся эта борьба с самого начала не имела ровным счетом никакого смысла.
Почему так произошло? Все до банальности просто - это завод уже давно обосновался на территории России, что стало огромнейшим сюрпризом, как для несостоявшихся потенциальных покупателей, так и для новоиспеченных продавцов, в руки к которым власть на Украине попала лишь совсем недавно.
Столь неприятная правда была озвучена украинским политологом Ростиславом Ищенко в прямом эфире. Из его сообщения уже экс-клиенты узнали, что крупнейший в Европе завод по производству авиадвигателей находится на последнем издыхании, а значит «жить» ему осталось самую малость.
Обусловлено это тем, что ещё 3 года назад (в 2016 году) хозяин завода Вячеслав Богуслаев принял важнейшее решение - перевезти большую часть предприятия в Россию. Кроме того, он решил сделать это «по-тихому», особо не распространяясь о столь необычной стратегии развития (или спасения).
Важно подчеркнуть, что Китай в первую очередь интересуется частью технической документации. Этот интерес он подтверждает готовностью выложить очень даже не маленькую сумму. Штаты напротив, интересуются совсем иным исходом. Для них важен конкретный финал - предприятие должно закрыться раз и навсегда. Причина тому очень проста - страх перед здоровой конкуренцией.
Однако в этой истории присутствует и ещё одна сторона - Украина. Местные чиновники грезят растащить былую роскошь, оставшиеся от неё крупицы, угождая каждой из других сторон в гонке за производством, которого уже не существует.
Ищенко пришел к выводу, что геополитическое сражение за «Мотор Сич» берет свое начало с окончанием Майдана. Причем претендующие стороны те же: Штаты и Китай. Однако, как я заметил ранее, это была гонка даже не за собственной, а за чужой тенью, догнать которую ни у одного из участников которой не было и малейшего шанса. Самое забавное то, что участники этого соревнования даже не в курсе реального положения дел. Они до сих пор находятся в полной уверенности, что «Мотор Сич» также находится в Украине.
Порохоботы корыта своего шефа металлоломом называют?
Шось у лиси здохло мабудь.
"Мы надеемся на это. Ведь в Киеве в принципе оборвали все нормальные связи с Россией. Но существует множество шагов по нормализации отношений с Россией: можно ослабить санкционный режим, снять запрет на въезд на территорию Украины совершеннолетних мужчин, россиян, определенного возраста (сегодня он возможен только при особых условиях), можно возобновить авиасообщение, изменить внутри страны отношение к русскому языку и так далее. Перечень может быть очень широк", - заявил Цеков.