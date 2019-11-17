 Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Захід", про це президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.

"Коли долучаєшся до якогось об'єднання, то ти розраховуєш, що щомісяця, щороку не буде гірше, ніж до цього. Що відбувається у нас (з Росією. - Ред.)? Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - сказав Лукашенко.

"Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - додав він.

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