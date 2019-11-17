 Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Захід", про це президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.
"Коли долучаєшся до якогось об'єднання, то ти розраховуєш, що щомісяця, щороку не буде гірше, ніж до цього. Що відбувається у нас (з Росією. - Ред.)? Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - сказав Лукашенко.
"Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - додав він.
Лука сам всі мости попалив
Его Ксении на язык, за "шляху назад у вас немае"
говноСруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Тобтои коли ***** обстрілював Маріуполь це дояра не бентежило влаштовувати парад,а коли самому притисли яйця то зразу й завив ,і це ще ***** не стріляв ні по Вітебську ні по Гомелю.
Те саме було в Україні при Януковичу.
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Тільки останній придурок буде довіряти Росії. Але судячи по діям чинної влади....