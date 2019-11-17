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Все про:Білорусь (859) Лукашенко (443) Росія (20790)

 Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз"

Російська Федерація щороку висуває Республіці Білорусь все нові умови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Захід", про це президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.

"Коли  долучаєшся до якогось об'єднання, то ти розраховуєш, що щомісяця, щороку не буде гірше, ніж до цього. Що відбувається у нас (з Росією. - Ред.)? Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - сказав Лукашенко.

"Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160133
 
   
 Топ коментарі
 
Самый тупой союз который вообще возможен это союз с лживой федераской
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Так ты ж .овно и затянул всю страну туда
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Навряд чи. Вони з .уйлом одинакові...
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Самый тупой союз который вообще возможен это союз с лживой федераской
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Ну це не союз - це швидше симбіоз. Та й ьо не надто природний. З лвнивими паразитуючими кацапами робптящим білорусам ніколи не бачити просвітку. Потрібно ішачити на себе і трьох кацапів.
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А на хрена ты ,продажный хамелеон ,столько лет танцевал под дудку террориста путлера ?
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Не а - не одинаковые , Лукашенко ближе к народу априори- да есть нюансы, но он не самый плохой президент....
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Никакой он не президент. Он самодержец - это если мягко сказать.
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Добро пожаловать в русский мир... придурок....
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Хитрий калгасник разом з ******, щось задумали...
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Так ты ж .овно и затянул всю страну туда
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отож.. населення зкацапіло, їм поряд з рашкою добре.
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дык, вы вступили, но далеко не в объединение...
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Шляху назад у вас немає.
Лука сам всі мости попалив
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Типу́н - болезнь птиц, проявляющаяся как затвердение на кончике языка птицы, например, курицы, и других. Типуном также называют воспаление языка человека, возникающее в результате его травмирования (защемление семечкой).
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Ну? А без экскурса в типунологию, шо сказать-то хотел? Тракторист вас по уши втянул в рускае говно, и ходу обратно нема... без типунов, там у вас тракторист целую кацапскую армию пригрел. А как показывает опыт, не вагнанный вовремя кацап однажды ноги на стол положит, и погонит хозяев из хаты. Так случилось с крымом. Вот когда от руской мрази в форме избавитесь, тогда, может быть, появится шанс стать Белой Русью
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Без экскурса - легко!
Его Ксении на язык, за "шляху назад у вас немае"
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как нахрена??... чоб ты удаволствие палучил!!!)))
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Бабки закончились, а русня не даёт... Пичалька.
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хм.. а кто тебя спрашивать будет ? ты придурок уже практически все сделал чтобы Беларусь вступила в говно Сруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....
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Жаль тех беларусов которые головой думают и не хотят жить под сапогом кацапни. А те которые кричат мыШебратЫ с кацапами тех не жаль...
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"Бацька" ти не "борзей" бо твій господар ***** "перекриє газ" і тобі пісец разом з твоїм царством!!!
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Как понять ? - Чей Крым ? - Канечно же украинский.(лука) А сейчас против резолюции ООН по Крыму и Донбассу проголосовали, кто ? - Белоруссия,Казахстан....... )))
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"царъ московский самодержен, и подъясачные людишки повинны ему служить не жалея живота своего."(с)
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Нахрена,- это очень мягко сказано. Правильнее, это послать х*йла в персональный эксклюзивный эротический тур.
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Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 6559он по жизни говорит одно,делает другое!зачем он в новостной ленте?это же бесполезный мусор Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 6559
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Таракан опять хочет баллотироваться в президенты, риторика будет "и нашим и вашим"...
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Прям, как у 🤡💩🤢🐸 КалоЗеленых перед выборами ,а сейчас они уже не стесняются -продают Украину кацапсинам
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Народ любит ,когда надувают щеки говоря о национальных интересах. Так делал и кравчук. В итоге прикупил хатынку в Америке и оставил наследие в виде шестерки расии - кучму.
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батька **........й на всю МАКИТРУ !!!! скоро поселится в Украине
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Нахрена такой союз.?- сказала бульба при встречи с колорадским жуком.
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Это на словах такой, а сам уже просит новые кредиты и очередную скидку на газ в 2020.
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Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"/14.11.19 "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму
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В тоже время в Совете безопасности ООН все резолюции Беларусь голосует против Украины! Какой однако хитрожопый товарищ Лукашенко - говорит одно, делает совершенно другое) Извивается как "ужик на сковородочке" Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 940
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Тобтои коли ***** обстрілював Маріуполь це дояра не бентежило влаштовувати парад,а коли самому притисли яйця то зразу й завив ,і це ще ***** не стріляв ні по Вітебську ні по Гомелю.
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быть мостом между востоком и западом це непросто
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"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/n3160133
Те саме було в Україні при Януковичу.
Експортна блокада України Росією 2013
Сирна війна
Шоколадна війна (2013)
Тільки останній придурок буде довіряти Росії. Але судячи по діям чинної влади....
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Это таким нехитрым способом выманиваются деньги у союзника.
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Лукашенку слушать себя не уважать. Такой же упырь.
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