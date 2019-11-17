 Прокурори, які вели справи Майдану, хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи, - Рябошапка

Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Рябошапка зазначив, що до того, як він прийшов на посаду, прокуратура розслідувала справи Майдану протягом п'яти років, але не показала результатів.
"Вони були зацікавлені в розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар’єру. Ми витратили 170 мільйонів гривень лише на заробітну плату прокурорів у цих справах", — сказав Рябошапка і додав, що прокурори хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи.
Генпрокурор запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи", а нерозкриття злочинів вбивств на Майдані лише демонструє неефективність прокурорів або неправильно розставлені ними пріоритети.
Очільник відомства також зазначив, що його особливо непокоять нерозкриті вбивства понад 100 демонстрантів під час так званої кульмінації 100-денної Революції Євромайдану.
"Вбивства — найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний з цими вбивствами… Дуже багато підозрюваних з міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, деякі підозрювані — заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", — додав Рябошапка.
Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.
Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Услышав эти слова где то горько заплакал Витя Янукович.))
Наоборот, всячески препятствовали расследованию
Но теперь ждем расследований.
Члены семей Небесной сотни требуют Раду собраться на внеочередное заседание чтобы не было приостановления
При этом члены семей Небесной сотни неоднократно обвиняли прошлую власть и Порошенко за бездеятельность в расследовании дел Небесной сотни
Не будет и тут результатов - общество вынесет такой же вердикт и этой власти.
Что касается Рады, так изменения эти начались еще в Раде прошлого созыва. Не доделали, как обычно.
Так считаю упрёк по делу, этот вопрос требует безотлагательного решения. Пусть немедленно собираются и принимают.
АХАХАХААХ вынесет конечно . Оюбщество продали за 100 лярдов а оно выпучило глаза и орет зЕЕЕЕ. Так пусть собираются и принимают. АУ слуги где ви там? Вы существуете? Какие изменения? в коментарии выше нет ни слова об каких то изменениях, я спрашивал прямо почему слуги не продлили раследование до 20 ноября? Не надо здесь сказки расказивать я в них не верю.
Всі справи взагалі припинились. Ця недовлада і овоча виправдає.
Лалка ти свідомо маніпулюєш фактами і дуриш людей.
Так что врешь ты и сознательно
Портнов ?
не давайте їй можливості виставити себе жертвою.
Повно відео з ходящим озброєним беркутом, які шмаляли по людях.
так ты, личноклеточный, за такое расследование?
Як Рябошапка буде розcлiдувати, побачимо. Як не розслiдумала минула влада, вже бачили.
Він через тиждень всьо расслєдуєт.
даже в этом плане рябая шапка на
пиврал
А яке виття піднялося,коли Луценко захотів звіту про виконану роботу ! Горбатюк розповів про тиск з боку керівництва ГПУ ,коли виявилося(і Рябошапка тут правий),що займалася група чим завгодно,тільки не розслідуванням розстрілів.