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 Політика України
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Все про:ГПУ (3363) Рябошапка Руслан (197) злочини проти Майдану (32)

 Прокурори, які вели справи Майдану, хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. Глава ГПУ запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Рябошапка зазначив, що до того, як він прийшов на посаду, прокуратура розслідувала справи Майдану протягом п'яти років, але не показала результатів.

"Вони були зацікавлені в розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар’єру. Ми витратили 170 мільйонів гривень лише на заробітну плату прокурорів у цих справах", — сказав Рябошапка і додав, що прокурори хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи.

Генпрокурор запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи", а нерозкриття злочинів вбивств на Майдані лише демонструє неефективність прокурорів або неправильно розставлені ними пріоритети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану

Очільник відомства також зазначив, що його особливо непокоять нерозкриті вбивства понад 100 демонстрантів під час так званої кульмінації 100-денної Революції Євромайдану.

"Вбивства — найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний з цими вбивствами… Дуже багато підозрюваних з міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, деякі підозрювані — заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", — додав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

Читайте також: У "справах Майдану" розслідувалося все, що завгодно, крім, власне, подій на Майдані, - Рябошапка

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160130
 
   
 Топ коментарі
 
Как же зебанаты уныло теперь отмазываются... Депрессия от неотвратимого скорого конца?
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Рябошапка, так проведи расследование за год. Кто тебе мешает. Покажи на деле, что ты лучше недепломированного "юриста" Луценка. Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая). Хватить 28 лет все спихивать на попередников, за......али. Делайте что нибудб для народа Украины.
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Каких раследоваий? Ты сбредила? Зеклоуни прекращают раследования адвокти семей погибших об етом прямим текстом говорят
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Как же зебанаты уныло теперь отмазываются... Депрессия от неотвратимого скорого конца?
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А 8%-ные дегенераты всё мечтают, в отсутствие ума, мечтатели блин им комом.
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Нельзя отбирать мечту у блаженных.. Пусть веруют Прокурори, які вели справи Майдану, хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3872
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если к этим 8 добавятся остальное общество так % 60, то конец вашей работы троллями.
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Ты бот, почему с маленькой буквы начинаешь предложение или у тебя куратор полный дебил? Ведь это конкретное палево.
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у как все запущено, ах да нулевка....что тебе знать о ботах и пр. населении Цензора.
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Куратор стащил выделенные на ботов деньги и теперь набирает дешевку. А с неё какой спрос?
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Да,досталось им наследство от Пети.Те отмвзывались 5 лет,и эти еще 20 булки
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"...некоторые подозреваемые - заместители министров или министра. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом". Моссад бы уже давно дошёл... Прокуроры, которые вели дела Майдана, хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7213
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Рябошапка, так проведи расследование за год. Кто тебе мешает. Покажи на деле, что ты лучше недепломированного "юриста" Луценка. Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая). Хватить 28 лет все спихивать на попередников, за......али. Делайте что нибудб для народа Украины.
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це такий прийом - спихування вини на попередників дає часовий ресурс, мінімім пів-року або і рік для додаткового перебування на посаді.
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"Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая)."
Услышав эти слова где то горько заплакал Витя Янукович.))
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Твой кумир в Ростове или где то за поребриком с кили азиррова, с арбузова, а также прочей ватной ******** только и может снимать. А я этому Рябошапке сам отдам, так как до прихода лигитимного 14 лет проработал в ГПУ. И что бы ты не звиздел здесь, рапорт на увольнение с руководящей должности сам написал по собственному желанию. Чтобы дослужится до звания старшего советника юстиции, мне понадобилось 24 года. А "молодые дарования" донбаситы ( они себя так сами назвали), которые даже в морге никогда не были, раскрывая преступления, начинали далеко от земли, в 30 лет уже имели чин как у меня и стали кандидатами юридических наук.
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Ну ти то це швидше зробиш.... Ми надіємося. Знову.... А він відповідає - Надійтеся.
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та там недели достаточно, шо бы все расследовать, просто дядя сэм не хочет топнуть ножкой и дать волшебного пенделя каму надо
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отож.. кабаєву давно би пенделів під дупу надавати
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барыга, мародер, агент кремля лолита, НЕ ХОТЕЛ РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙДАНА, ТАК КАК ОН СО СВОЕЙ ШАЙКОЙ И БЫЛ ВИНОВЕН , расстреливали народ, чтобы народ выгнал зека и самому прийти к власти, пример- пашинский со снайперской винтовкой на майдане
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Куйлец, а факты есть? Или юзерам мордовских методичек факты не предоставляют??
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Тоесть Пашинский с винтовкой во время обстрела вообще не факт. И это,где тот беркутовец,которого он забрал у ментов и увез?
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Жужик, давай еще за грузинских снайперов и апельсины со смещенным центром тяжести...
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При Порошенко это было, виновники расстрела майдана за 5 лет уверовали, что им за это ничего не будет.
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Всё верно, правду о майдане узнаем лет через 20-25. И многим она не понравится.
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Врёт, они хотели 127 лет, 4 месяца, 26 дней, 13 часов, 33 минуты и 54 секунды расследовать...
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Да понятное дело что не расследовались эти дела по заказу прошлой власти
Наоборот, всячески препятствовали расследованию

Но теперь ждем расследований.
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Каких раследоваий? Ты сбредила? Зеклоуни прекращают раследования адвокти семей погибших об етом прямим текстом говорят
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Брехня это. Расследование приостанавливается 20 ноября так как должны быть процессуальные изменения. Рада должна принять соответствующее изменение в законодательство, но у Рады перерыв до 3 декабря
Члены семей Небесной сотни требуют Раду собраться на внеочередное заседание чтобы не было приостановления

При этом члены семей Небесной сотни неоднократно обвиняли прошлую власть и Порошенко за бездеятельность в расследовании дел Небесной сотни
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А что мешало раде прродлить раследование до 20 ноября октября? Раньше так и делалось. А сейчась почему то нет И где гарантьия что слуги продлят раследование а не забудут его продлить? И прекрати нести чушь как будто все хорошо я не из 73% на меня ето не действует.
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Как раньше делалось, уже все видели. Пять лет расследований - никаких результатов.

Не будет и тут результатов - общество вынесет такой же вердикт и этой власти.

Что касается Рады, так изменения эти начались еще в Раде прошлого созыва. Не доделали, как обычно.
Так считаю упрёк по делу, этот вопрос требует безотлагательного решения. Пусть немедленно собираются и принимают.
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Ты результати сама видела или в методисчке написано?
АХАХАХААХ вынесет конечно . Оюбщество продали за 100 лярдов а оно выпучило глаза и орет зЕЕЕЕ. Так пусть собираются и принимают. АУ слуги где ви там? Вы существуете? Какие изменения? в коментарии выше нет ни слова об каких то изменениях, я спрашивал прямо почему слуги не продлили раследование до 20 ноября? Не надо здесь сказки расказивать я в них не верю.
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Результаты расследований прошлой власти видели все: пять лет рассказов о расследованиях, виновные так и не названы, ни одно дело в суд не передано.
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А кто виновен то раскажи пожалуйста? И еще раскажи почему оновние фигурвнти сбежали за границу и 5 лет орали оттуда о "биндерах" и "хвашизме"?
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А зараз чому не розлідують ?
Всі справи взагалі припинились. Ця недовлада і овоча виправдає.
Лалка ти свідомо маніпулюєш фактами і дуриш людей.
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Брехня. Приостановятся только 20 ноября и то на время.

Так что врешь ты и сознательно
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Ах ну да... А чому ж тоді адвокати Небесної Сотні в цьому не впевнені ?
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Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации Источник: https://censor.net.ua/n3160093
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отож..поки вони там все порішають, хто і як має розслідувати, не один рік мине.
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балалайка, йди в дупу, там тобі, кацапка, саме місце.
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не пишіть такого, все йде в скаргах на її користь.
не давайте їй можливості виставити себе жертвою.
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Хіба не достатньо зафіксувати на плівку ? Положення дерев, звідки кулі летіли ?
Повно відео з ходящим озброєним беркутом, які шмаляли по людях.
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расследований против небесной сотни...
так ты, личноклеточный, за такое расследование?
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Кацапка, расскажи - как Рябошапка будет искать заказчиков, если у него являются неважными бизнес-связи? По каким связям, ты, как эксперт, расскажешь - он будет их искать?
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З нас двох кацап лише ти.

Як Рябошапка буде розcлiдувати, побачимо. Як не розслiдумала минула влада, вже бачили.
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русру заработало. Что и мне напишешь-брешешь ибо другого слова на сегодня, как аргумент не нашла, пустышка
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Та віддайте Портновскеру.
Він через тиждень всьо расслєдуєт.
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они даже на пенсию уйдут раньше.
даже в этом плане рябая шапка напиврал
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Какой срок расследований таких преступлений и их продления? Наверное они меньше 25 лет. И наверное, прокуроры, которые хотели расследовать эти преступления на протяжении четверти столетия, должны быть в курсе этого. Так что же хотели расследовать прокуроры в таком случае?
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Ничего они не хотели расследовать. Тупо саботаж был.
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О, вже перший конверт відкрили (вали все на попередників).
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Не відкрив таємницю.Хід розслідування задовольняв і Горбатюка,і адвокатів родичів загиблих.
А яке виття піднялося,коли Луценко захотів звіту про виконану роботу ! Горбатюк розповів про тиск з боку керівництва ГПУ ,коли виявилося(і Рябошапка тут правий),що займалася група чим завгодно,тільки не розслідуванням розстрілів.
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Слідство буде завершено тоді, коли громадяни отримають відповіді від правоохоронних органів на два запитання, чому не було ні одного пострілу по політиках які стояли на трибуні, чому поліція не запобігла масовим вбивства учасників майдану блокуючи майдан по периметру.Конституція ст.3 найвищою цінністю держави є життя і здоровя людини.В законі про поліцію, поліція захищає життя здоровя громадян...і.т.д.Додаткового наказу на виконання обовязків поліції не потрібно, так само як пікарям, пожежникам, отже був наказ не реагувати на масове вбивство на майдані.Ким.
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Генпрокурор говорит очевидные вещи, но соевые вот просто нагло пытаются оправдать Порошенко с его карманными прокуратурой и следствием. А то что именно люди Порошенко стреляли по всем подряд совершенно очевидно из того что деревья , по отметинами пуль на которых легко можно было установить откуда вёлся огонь, срезаны и уничтожены.
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Чем дольше расследование,тем дольше есть зарплата следователям.
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В чем-то он прав - помнится, года полтора назад, когда хотели открыть мемориал Небесной Сотни, Горбатюк это дело заблокировал под видом того, что они еще не провели следственных экспериментов...за 4 года этот му%ак следственные эксперименты не провел даже!! Он реально собирался дело Майдана до пенсии "расследовать".
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