 Новий міністр оборони Молдови Гайчук виявився шанувальником найманців РФ на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Нинішній глава міноборони Молдови захоплювався "духом і мужністю" донбаських бойовиків ще в листопаді 2016 року, виступаючи на заході в Академії наук Молдови.
"Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад - Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська 168 тисяч. Так, по-простому. Тобто, дух, віра є ефективнішою в боротьбі. Якщо боєць вірить у свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника", - заявив тоді Гайчук.
За даними видання, до приходу в уряд Гайчук був радником президента Молдови Ігоря Додона, секретарем Вищої ради безпеки. Гайчук є родичем Додона.
Нагадаємо, влада в Кишиневі цілковито перейшла до рук проросійських сил. 14 листопада в Молдові призначили новий уряд. Прем'єр-міністром замість проєвропейського політика Маї Санду став радник президента-соціаліста Йон Кіку. Загалом шість із 11 міністрів до кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.
Общая тактика России
Поскольку экспансия Москвы уже два десятилетия идет по общему плану с небольшими поправками на особенности очередного ТВД, ее действия хорошо предсказуемы. Стандартный план состоит из пяти этапов:
1) насыщения атакуемой территории своей агентурой;
2) развязывания конфликта, одну из сторон которого Москва планирует привести к власти, либо вмешательства в уже идущий конфликт;
3) военной фазы, когда происходит выжигание - моральное, физическое и экономическое - всех сил, способных противостоять Москве;
4) привод к власти московской марионетки и с ее помощью зачистка территории;
5) признание российских прав на эту территорию де-факто, а затем и де-юре в обмен на преференции признавшим. Когда план завершен, завоеванная территория становится базой для нового цикла российской экспансии.
Молдова - завершается пятая фаза, Украина - находится на границе третьей и четвертой фаз. Процессы в Сирии (фазы четыре-пять) и Ливии (фаза три)
http://www.dsnews.ua/society/mnogohodovka-pochemu-gosduma-razreshila-otpravlyat-v-siriyu-06112019220000
И да, паРаша у этих лживых старперов разумеется совсем не при делах, как всегда .