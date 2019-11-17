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 За кордоном
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Все про:Молдова (486) найманці РФ (904) Гайчук Віктор (1)

 Новий міністр оборони Молдови Гайчук виявився шанувальником найманців РФ на Донбасі

Віктор Гайчук, який обійняв посаду міністра оборони Молдови в сформованому 14 листопада уряді, виявився шанувальником терористичних угруповань на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Нинішній глава міноборони Молдови захоплювався "духом і мужністю" донбаських бойовиків ще в листопаді 2016 року, виступаючи на заході в Академії наук Молдови.

"Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад - Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська 168 тисяч. Так, по-простому. Тобто, дух, віра є ефективнішою в боротьбі. Якщо боєць вірить у свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника", - заявив тоді Гайчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень втрати найманців РФ становлять 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС

За даними видання, до приходу в уряд Гайчук був радником президента Молдови Ігоря Додона, секретарем Вищої ради безпеки. Гайчук є родичем Додона.

Нагадаємо, влада в Кишиневі цілковито перейшла до рук проросійських сил. 14 листопада в Молдові призначили новий уряд. Прем'єр-міністром замість проєвропейського політика Маї Санду став радник президента-соціаліста Йон Кіку. Загалом шість із 11 міністрів до кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.

Также читайте: "Случайный человек": Россия отказывается давать политубежище участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Мельничуку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160126
 
 
 Топ коментарі
 
теперь Приднестровье поглотит Молдову..
нам не нужен мирный план Зеленского!.. нам нужно готовиться к войне с Рашкой!
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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МУЛИ (молдоване ) не обидчивые ))))) когда в 1992 году с украины шла строительная техника для строительства ОБОРОННЫХ куммуникаций ПРИДНЕСТРОВЬЯ , молдоване по идеи ДОЛЖНЫ обидеться на Украину ))))) я уже МОЛЧУ что пропускали ОТРЯДЫ казаков и ОПЛЧЕНИЯ для ВОЙНЫ с Молдовой !!! пример УСАТОГО национальста который воевал на стороне молдовских СЕПАРАСТОВ , яркий тому пример (корчинский ) !!! а теперь ЖРИТЕ тоже самое !!!
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Молдова - завершается пятая фаза
Общая тактика России
Поскольку экспансия Москвы уже два десятилетия идет по общему плану с небольшими поправками на особенности очередного ТВД, ее действия хорошо предсказуемы. Стандартный план состоит из пяти этапов:
1) насыщения атакуемой территории своей агентурой;
2) развязывания конфликта, одну из сторон которого Москва планирует привести к власти, либо вмешательства в уже идущий конфликт;
3) военной фазы, когда происходит выжигание - моральное, физическое и экономическое - всех сил, способных противостоять Москве;
4) привод к власти московской марионетки и с ее помощью зачистка территории;
5) признание российских прав на эту территорию де-факто, а затем и де-юре в обмен на преференции признавшим. Когда план завершен, завоеванная территория становится базой для нового цикла российской экспансии.

Молдова - завершается пятая фаза, Украина - находится на границе третьей и четвертой фаз. Процессы в Сирии (фазы четыре-пять) и Ливии (фаза три)
http://www.dsnews.ua/society/mnogohodovka-pochemu-gosduma-razreshila-otpravlyat-v-siriyu-06112019220000
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Украина плавно подходит к 5-ой фазе!!!
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......нужно быть во всем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ !!! и когда НЕСЧАСТЬЕ у соседа , то надо было ПОМОГАТЬ Молдове гасить пламя войны , а не ПОДЛИВАТЬ керосина !!! НАДО БЫЛО КЛЕЩАМИ ЗАДУШИТЬ молдавский СЕПАРАТИЗМ с двух сторон , поди и на востоке Украины не бушевал пожар ((((
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а шо вы хотели от выпускника академии им.ленина?замполит сраный
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Шо не так? Долбойобы отдали своё ядерное оружие,теперь их нагибают все кому не лень,начиная с вонючих кацапов и заканчивая немытыми чявэлами. И скажите суки шо я не прав!
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ММЗ в ПМР до сих пор не под санкциями в Украине. ВОт и получили пророссийского соседа . А помнится экс-премьерка Санду говорила Зе, что нужно расследовать эпизоды по Плахотнюку и Порошенко .
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А чего этот тот ватноголовый совок не привел в пример мизерное Приднестровье, которое по его логике одним "духом, верой и любовью к родине" (против которой она собственно воевала), победила Молдову? Мне кажется это было бы более логично.
И да, паРаша у этих лживых старперов разумеется совсем не при делах, как всегда .
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