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 Спорт
  2014  14
Все про:єдиноборства (3) спорт (784)

 Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу зі змішаних бойових мистецтв (MMA)

У суботу, 16 листопада, в Бахрейні на чемпіонаті світу з MMA Ата Атдаєв (до 56,7 кг) та Анастасія Светківська (до 52,2 кг) завоювали для України золоті медалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.

Атдаєв став чемпіоном світу, здолавши американця Ісраеля Галвана, Светківська перемогла австралійку Олівію Укмар.

Крім того на чемпіонаті світу-2019 бронзові медалі завоювали українці Дарина Самчик (до 52,2 кг) і Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Нагадаємо, влітку на відкритому чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств українець Ата Атдаєв завоював першу в своєму житті золоту медаль континентальної першості. У фіналі турніру Атдаєв переміг рішенням суддів досвідченого росіянина Сулеймана Бершігадова.

Светківська також завоювала "золото", у фінальній сутичці перемігши рішенням суддів шведку Ніну Беч.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160125
 
 
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Украинец Атдаев, россиянин Мамаев, узбек Тягнырядно...
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У порівнянні з Віктором Гайчуком Ата нормальний громадянин України.
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Іщук Андрій Олександрович (змішані єдиноборства ММА).Тренер чемпіонки Європи зі змішаних єдиноборств ММА Светківської Анастасії та срібного призера чемпіонату світу з ММА Кришевича Владислава.Спортивний Житомир | У Житомирі відзначили кращих тренерів міста Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу з MMA - Цензор.НЕТ 5553
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А коли в нас будуть науковці отримувати найпрестижніші нагороди?
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