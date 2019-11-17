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 Від початку поточної доби в зоні ООС зафіксовано 3 ворожі обстріли на Донецькому напрямку, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку в зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"О 7-й годині ранку поблизу Новомихайлівки розпочався ворожий обстріл зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, що тривав 40 хвилин.

З о пів на 11-ту противник зі станкових протитанкових гранатометів 20 хвилинобстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Лебединського.

В районі Красногорівки по позиціях наших військ окупанти після 11-ї години вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат вОб’єднаних силах немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160124
 
 
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А кто конкретно стреляет - граждане РФ или Сепары?
Если сепары - то им амнистию ЗЕ обещает?
Если граждане РФ- то их судить надо или через интерпол искать?
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Это можно было б сказать, если русская мразь воевала честно - со знаменами и шевронами.
А "честь" у них только в пафосных кваснопатриотичных фильмах.
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А хотілось посмакувати вбитими чи пораненими, так?
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Мова йде про приховування втрат. А ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
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Хотілось би вірити..
Нема втрат, нема, а потім ховають бійців по областях.
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або поранених привозять гвинтокрилом... а у зведені - нема... точніше - не зафіксовано..
то може так "фіксують"?
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никто не скрывает, не бреши.
Вчера пал один наш защитник, никто ничего не скрывает.
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