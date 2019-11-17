 Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.
"Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я відчуватиму, що ви категорично проти, то, звісно, я переживатиму, але, хоч там як, ви маєте мою кандидатуру відкинути на виборах", - сказав.
За його словами, він не образиться, якщо його не підтримають на якихось виборах.
Однак, продовжив президент, "якщо ви цінуєте стабільність, цю дійсність, розвиток нашої держави, спокій, щоб вас не продали, не загнали кудись, суверенітет, незалежність, то ви самі повинні прийти і сказати: президенте, ти ще здоровий, балотуйся, будь ласка".
Зазначимо, Олександр Лукашенко є незмінним президентом Білорусі з 1994 року. Він вигравав вибори в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках.
Даёшь династическую монархию!
але немалаважны артыкул : " На пасаду прэзідэнта Беларусі мае права балаціравацца ЛЮБЫ
ГРАМАДЗЯНІН ПА ПРОЗВІШЧУ ЛУКАШЭНКА, ЯКІ МАЕ СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ З ПЕРШЫМ
ПРЭЗІДЭНТАМ І БАЦЬКАМ НАЦЫІ А.Р.ЛУКАШЭНКАМ ". Вось і ўсё, гэта ж - дэмакратыя, якой няма, нават , у Еўропе і Амерыцы. Вучыцеся, пакуль "бацька" жывы. Ну, а хто з яго
нашчадкаў будзе накшталт Калігулы і Нерона, жыццё пакажа. Праз слёзы, амаль, ужо крычу:
Жыве Беларусь ! Але, ці магу дакрычацца....Слава Украіне !
он ставленник сегодняшнего ФСБ. И не надо никаких дебат.
але немалаважны артыкул : " На пасаду прэзідэнта Беларусі мае права балаціравацца ЛЮБЫ
ГРАМАДЗЯНІН ПА ПРОЗВІШЧУ ЛУКАШЭНКА, ЯКІ МАЕ СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ З ПЕРШЫМ
ПРЭЗІДЭНТАМ І БАЦЬКАМ НАЦЫІ А.Р.ЛУКАШЭНКАМ ". Вось і ўсё, гэта ж - дэмакратыя, якой няма, нават , у Еўропе і Амерыцы. Вучыцеся, пакуль "бацька" жывы. Ну, а хто з яго
нашчадкаў будзе накшталт Калігулы і Нерона, жыццё пакажа. Праз слёзы, амаль, ужо крычу:
Жыве Беларусь ! Але, ці магу дакрычацца....Слава Украіне !