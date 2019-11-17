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Все про:Білорусь (859) Лукашенко (443)

 Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.

"Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я відчуватиму, що ви категорично проти, то, звісно, я переживатиму, але, хоч там як, ви маєте мою кандидатуру відкинути на виборах", - сказав.

За його словами, він не образиться, якщо його не підтримають на якихось виборах.

Однак, продовжив президент, "якщо ви цінуєте стабільність, цю дійсність, розвиток нашої держави, спокій, щоб вас не продали, не загнали кудись, суверенітет, незалежність, то ви самі повинні прийти і сказати: президенте, ти ще здоровий, балотуйся, будь ласка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори

Зазначимо, Олександр Лукашенко є незмінним президентом Білорусі з 1994 року. Він вигравав вибори в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160122
 
 
 Топ коментарі
 
чего не переехал в "посчастыло" ?
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Да нуу??? Лукашенко заявил о решении баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году - Цензор.НЕТ 7285 Как неожиданно. Неужели он выиграет выборы?
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😀 Ну рассмешил...до слез сука...😂
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А остальных кандидатов уже посадили, не, хто в курсе ???
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Буду голосовать за лукаша-младшего по интернету- ему отведено править Беларусью до 2050 года
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А чё,без выборов никак! Деньги на "ветер".А,понял,демократия!
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Аз есмь царь, альфа и омега!

Даёшь династическую монархию! Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році - Цензор.НЕТ 2120
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Трэба казаць ; Даеш прэзідэнцкую дынастыю ! У канстытуцыі Беларусі хутка запішуць адзін,
але немалаважны артыкул : " На пасаду прэзідэнта Беларусі мае права балаціравацца ЛЮБЫ
ГРАМАДЗЯНІН ПА ПРОЗВІШЧУ ЛУКАШЭНКА, ЯКІ МАЕ СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ З ПЕРШЫМ
ПРЭЗІДЭНТАМ І БАЦЬКАМ НАЦЫІ А.Р.ЛУКАШЭНКАМ ". Вось і ўсё, гэта ж - дэмакратыя, якой няма, нават , у Еўропе і Амерыцы. Вучыцеся, пакуль "бацька" жывы. Ну, а хто з яго
нашчадкаў будзе накшталт Калігулы і Нерона, жыццё пакажа. Праз слёзы, амаль, ужо крычу:
Жыве Беларусь ! Але, ці магу дакрычацца....Слава Украіне !
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Як би це не виглядало,але Лука правий.В Бєларусі зараз немає політичної еліти,опозиції.Вся незалежність тримається на його особистості.
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У нас хороший знакомый живет в Минске. Хотя сам украинец. Когда-то, его избили у нас, в городе, в Украине, милиционеры. И через несколько лет у него стал прогрессировать склероз. Хотя ему на сегодня 41 год. Так вот, живя в Минске, он работает на заводе, получает адресную помощь муниципальную, пенсию по инвалидности. И два раза в год проходит реабилитацию бесплатно. У него доход-500 дол. И когда его спрашиваем, не хочет ли он вернуться домой, в Украину, он говорит, а кому я здесь больной, с нарушением координации нужен? И он прав. В нашем небольшом провинциальном городе, где средняя зарплата 6000-7000 тыс грн . тяжело будет трудоустроиться и быть нужным в социуме, как это организовано в Минске.
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Це так...у Білоруссіі дуже ціняться хворі з порушенням координації.
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Лукашенко приводила к власти бригада Примакова. В то время Москва имела влияние на республиканский КГБ, а через него и на остальные силовые структуры. А по-просту
он ставленник сегодняшнего ФСБ. И не надо никаких дебат.
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Трэба казаць ; Даеш прэзідэнцкую дынастыю ! У канстытуцыі Беларусі хутка запішуць адзін,
але немалаважны артыкул : " На пасаду прэзідэнта Беларусі мае права балаціравацца ЛЮБЫ
ГРАМАДЗЯНІН ПА ПРОЗВІШЧУ ЛУКАШЭНКА, ЯКІ МАЕ СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ З ПЕРШЫМ
ПРЭЗІДЭНТАМ І БАЦЬКАМ НАЦЫІ А.Р.ЛУКАШЭНКАМ ". Вось і ўсё, гэта ж - дэмакратыя, якой няма, нават , у Еўропе і Амерыцы. Вучыцеся, пакуль "бацька" жывы. Ну, а хто з яго
нашчадкаў будзе накшталт Калігулы і Нерона, жыццё пакажа. Праз слёзы, амаль, ужо крычу:
Жыве Беларусь ! Але, ці магу дакрычацца....Слава Украіне !
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...я аж вспотел и вздрогнул! -- не, наоборот: вздрогнул и вспотел...*)
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