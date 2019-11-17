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Все про:Конгрес США (329) Трамп (2249)

 Ще два свідки розмови Трампа із Зеленським дали свідчення в Конгресі США

Ще два свідки, які мали можливість чути телефонну розмову президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, дали свідчення перед комітетом Палати представників з розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомляє в неділю інформагентство dpa.

Йдеться про колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тіма Моррісона і співробітницю віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Увечері в суботу були оприлюднені розшифрування свідчень Моррісона і Вільямс у скороченому вигляді.

Судячи з цих документів, Вільямс назвала спрямоване до Зеленського прохання Трампа провести антикорупційне розслідування щодо його ймовірного суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена і його сина Гантера "незвичайним" і "недоречним".

"У моїх очах це [вимога] вказувало на можливу наявність інших мотивів для утримання військової допомоги", - заявила Вільямс. За її словами, ситуація виглядала так, ніби йшлося більшою мірою про "особистий політичний порядок денний" президента, ніж про зовнішньополітичні інтереси США.

Зі свого боку, Тім Моррісон підтвердив, що часткове призупинення виплати допомоги Україні було пов'язане з вимогою оголосити про намір провести розслідування щодо сім'ї Байденів і компанії Burisma. Водночас Моррісон вказав, що він не помітив у розмові Трампа з Зеленським, що відбулася 25 липня, нічого незаконного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160121
 
 
 Топ коментарі
 
по моему, Трампу легче пристрелить Зеленского, чем видеть и ощущать каждый день, как "каток импичмента" медленно давит его преспективу переизбраться на второй срок..
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Трамп: "Ну, че как? Готов Зеленский выполнять наши
требования?" Посол США в ЕС: "Да он вам жопу лизать готов!"
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... Знать Моника она сильна, что может лайкать у Слона 😃
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Да трумп-то выкрутится, а Украина как всегда..............................
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Трамп Зеленскому что с вечеринки звонил или у него всё на прослушке ? Уже столько свидетелей разговора нашлось …
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по моему, Трампу легче пристрелить Зеленского, чем видеть и ощущать каждый день, как "каток импичмента" медленно давит его преспективу переизбраться на второй срок..
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«Ваше величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуги». (с)
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Може візьмемо приклад з америкосів і нехай Зєля теж дасть десь свідчення?..Ось тільки де?..Може,попросимо "теслу" ті свідчення відібрати?..
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Трамп: "Ну, че как? Готов Зеленский выполнять наши
требования?" Посол США в ЕС: "Да он вам жопу лизать готов!"
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Похоже, что Америку ждут ещё четыре года "Рыжей лихорадки".
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"Слоны" тоже вряд ли в восторге от выходок и капризов дони, по общему имиджу партии это тоже бьёт. До "даллаского" дела конечно не дойдёт, но слить по тихому они его могут.
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Не думаю.По рейтингу 47% у Трампа,43% у Байдена.
А по опросу-92% респектов- за Трампа и 52% дьімов- против Трампа.Значит- импичить ослам еще долго.
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... Знать Моника она сильна, что может лайкать у Слона 😃
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Якась Лоліта поросяча,що ссе у Буйдона ослячий.
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