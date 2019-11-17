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Все про:Білорусь (859) вибори (4597)

 Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори

У Білорусі 17 листопада відбуваються вибори в Палату представників - нижню палату Національних зборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. Всього відкрито близько шести тисяч дільниць для голосування, в тому числі 46 іноземних.

Вибори 110 депутатів Палати представників проводяться лише по одномандатних виборчих округах, жодних партійних списків на виборах у Білорусі ніколи не було. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.

Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, внесених у списки.

На нинішніх виборах зможуть проголосувати понад 6,5 мільйонів громадян Білорусі. Близько 36% виборців проголосували достроково в період з 12 по 16 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах

Вибори до парламенту Білорусі повинні були відбутися  наступного року. Однак раніше президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що вони відбудуться восени, а  наступного року будуть вибори глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруське держТБ тролить прем'єра РФ Медведєва: "Як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович навряд колись побуває, це дві великі різниці". ВIДЕО

Після 1995 року жодні вибори не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160120
 
 
 Топ коментарі
 
ВКЛ который тут вечно скулит , за кого голосоВАТЬ будешь ?
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выборы в Беларуси?!.. ха ха! (натужно, принуждённо).. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 7329
"хорошая шутка"(сакркастично) Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 6444
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У нас точно такая же "оппозиция", как и в Украине, у каждого свой уникальный и единственно верный путь, никогда не объединяются и даже Народный фронт раскололи, чтобы... идти единственно верным путём....
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выборы в Беларуси?!.. ха ха! (натужно, принуждённо)..
"хорошая шутка"(сакркастично) Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 6444
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У нас точно такая же "оппозиция", как и в Украине, у каждого свой уникальный и единственно верный путь, никогда не объединяются и даже Народный фронт раскололи, чтобы... идти единственно верным путём....
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ВКЛ который тут вечно скулит , за кого голосоВАТЬ будешь ?
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Он нам, украинцам, любит указывать что делать. А навести порядок в своей стране ему почему то не хочется.
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.. сейчас придет и расскажет, как противостоял подкупам-фальсификациям, пересчитывал голоса, подавал жалобы на пересчет в ЦИК Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 8672 Он жеж известный борец за демократию - дает нам наставления, как это делать.
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и воевал по колена в крови на белорусском мясокомбинате .
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Заспакойся, шо ты за него рассказываешь. Сам придёт и сам расскажет. Кстати, здесь много белорусов, хотелось бы узнать их мнение.
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Вот сейчас вернулся, было четыре кандидата, зам директора фабрики, член КПБ, директор гостиницы, ,еще директор общества(ЛДПР). мер города, и какой то оппозиционер(БНФ)
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Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2310

Скорей бы нас уже Россия поглотила - вот и все мнение бульбашей
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Пра выбары ў Беларусі яшчэ за савецкім часам быў цудоўны вершык, складзены неабыяка-
вымі жыхарамі саўка :" Галасуй, не галасуй - усё адно палучыш фуй". Нікога не хацеў абра-
зіць, але , як можна за ВЫБАРЫ выдаваць ГАЛАСАВАННЕ. На выбарчых участках - скрозь
ідуць канчэрты, п'янства і абжаралаўка, народ тусуецца, яму да ВЫБАРАЎ і справы няма,усё
ўжо вырашана, як у той камедыі,"Усё скралі ўжо да вас". Зразумелі ? Адна надзея на непаўна-
гадовага "прынца", што прыйдзе на змену "бацькі".Ці не ? Жыве Беларусь !
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Беларусь - это музей савецкага союза!
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Да, там ещё дороги хорошие и люди очень приятные, культурные и вежливые.
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Да какая разница... выборы? У нас вот выбрали🤡 и шо? Конец эпохи бедности,тарифы,время сажать,нет кумовству... итд. Накушались?так что нефиг обсерать соседей! На себя смотрите зебилы!
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«Черноморец не команда, одесситка не жена» (с)
Зебилы? А вот сейчас обидно было. Так меня ещё никто не оскорблял.
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В Білорусіі парламент перетраханий Лукашенко,а в нас парламент затраханий Зеленським...Навіть не знаю що гірше...
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Белорусский бацька Лукашенко, в отличие от подобных деятелей в среднеазиатских странах, не был выходцем из советской партийной элиты, а был избран на вполне демократических выборах (такие были в своё время в Беларуси), потому что слишком много всем обещал. Так что определённое сходство с Зеленским есть. Будем надеяться, что Зеленский не будет пытаться делать то же самое в плане монополизации власти, что и Лукашенко.
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Лукашенко выбирает кукольный театр, забывая при этом, что все куклы ненавидели Карабаса Барабаса. 36% зрителей проголосовали за кукол зараннее.
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мы вам покажем представленье, ах это просто загляденье........
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"Вибори" у Білоруському Федеральному окрузі ерефії. хто там серед кандидатів? ГРУ-шник на грушнику сидить і таким же поганяє
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Пра выбары ў Беларусі яшчэ за савецкім часам быў цудоўны вершык, складзены неабыяка-
вымі жыхарамі саўка :" Галасуй, не галасуй - усё адно палучыш фуй". Нікога не хацеў абра-
зіць, але , як можна за ВЫБАРЫ выдаваць ГАЛАСАВАННЕ. На выбарчых участках - скрозь
ідуць канчэрты, п'янства і абжаралаўка, народ тусуецца, яму да ВЫБАРАЎ і справы няма,усё
ўжо вырашана, як у той камедыі,"Усё скралі ўжо да вас". Зразумелі ? Адна надзея на непаўна-
гадовага "прынца", што прыйдзе на змену "бацькі".Ці не ? Жыве Беларусь !
 показати весь коментар
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