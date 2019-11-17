 Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. Всього відкрито близько шести тисяч дільниць для голосування, в тому числі 46 іноземних.

Вибори 110 депутатів Палати представників проводяться лише по одномандатних виборчих округах, жодних партійних списків на виборах у Білорусі ніколи не було. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.

Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, внесених у списки.

На нинішніх виборах зможуть проголосувати понад 6,5 мільйонів громадян Білорусі. Близько 36% виборців проголосували достроково в період з 12 по 16 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах

Вибори до парламенту Білорусі повинні були відбутися наступного року. Однак раніше президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що вони відбудуться восени, а наступного року будуть вибори глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруське держТБ тролить прем'єра РФ Медведєва: "Як кажуть у відомому місті, де Дмитро Анатолійович навряд колись побуває, це дві великі різниці". ВIДЕО

Після 1995 року жодні вибори не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.