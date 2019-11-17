 Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено). ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в бік Чорного моря.
Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита, чергують російські поліцейські і люди в цивільному.
Згідно з міжнародною базою відстеження судів Мarine Тraffic, українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх в порт.
Станом на 10 годину ранку вони перебували навпроти Фороса, станом на 11.30 вони були навпроти Алупки.
Вранці на причалі було помітно пожвавлення, люди в помаранчевих жилетах були на березі і на борту катера.
Моряків повернули на батьківщину, а тепер і кораблі.
США обеспокоены информированностью России о номенклатуре военных поставок США в Украину. Почему они это с Ермаком связывают нам неизвестно. Может потому, что семья Ермака проживает в Москве, а сам Ермак имеет гражданство России?
Ситуация с вскрытием связей Ермака с Россий, видимо серьезно ее обеспокоила. Для упрочения его репутации Россия даже решила отдать захваченные украинские корабли, демонстрируя нужность и важность Ермака для Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
(тыць)
https://youtu.be/LuzDUNw5tUM
Года постройки кораблей от 1984 до 2006 и правда один мусор.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641
Ракетный корвет Придніпров'я
Ракетный корвет Луцьк
Ракетный корвет Хмельницкий
Ракетный корвет Тернополь и Феодосия
Большой десантный корабль Константин Ольшанский
Катер-торпедолов Херсон
НОВИЙ ВИТОК ОЛІГАРХІЗАЦІЇ
від Зеленського-Гончарука-Разумкова
"В одному з інтерв'ю Андрєй Ілларіонов розповів цікаву й повчальну історію. На початку 90-х він працював в уряді РФ і його безпосереднім шефом був Єґор Ґайдар - ідеолог російських ринкових реформ. Ілларіонов розповів як він доводив Єґору Ґайдару, що законодавчі новели, які регламентують процедуру приватизації, призведуть до виникнення олігархічного капіталізму. Ґайдар вислухав, погодився зі слушністю висновків Ілларіонова, подякував, однак жодна буква в законодавчих нормах не змінилася.
І тільки згодом я зрозумів, сказав Ілларіонов, що олігархічний капіталізм - це не випадковість, а мета реформ, які проводив Ґайдар. Ґайдар - талановитий економіст. Ґайдар розумів, що право власності й ринкові відносини нерозривно пов'язані із питанням: а хто саме є власником? Тож, усі розмови про приватизацію неодмінно мають включати й питання про те, а хто саме приватизуватиме той ти той актив і хто саме в подальшому виступатиме власником?
Нині в Україні стоїть питання про створення ринку землі. Це означає, що має обговорюватися й те, хто стане власником? Президент Зеленський й уряд Олексія Гончарука, а заразом і їхні дресировані народні депутати ведуть країну до нового витка олігархізації - створення великих латифундій. Декілька сімей стануть власниками ґрунтів. А селяни - наймитами. Ось мета реформи, яку продавлюють панове Зеленський, Гончарук і Разумков.
Я переконаний, що Україні потрібен ринок землі. Але мета реформи має бути інша: соті тисяч українських селян мають стати власниками землі - фермерами, які обробляють землю й розпоряджаються результатами своєї праці.
Реформи ж Зеленського-Гончарука-Разумкова ведуть до того, що результатами праці селян розпоряджатимуться кілька сімей - власники агрохолдингів, які за безцінь скуплять землю.
Зло олігархату очевидне. Ми бачимо наслідки всевладдя олігархів за тими тарифами, які сплачуємо, і за стагнацією економіки, яка очевидна для всіх. Аграрна реформа Зеленського-Гончарука-Разумкова тільки погіршить ситуацію. Ми матимемо вкрай негативні наслідки - не лише латифундії, з якими будуть неспроможні конкурувати дрібні та середні фермери. Ми матимемо соціальну катастрофу: ми станемо зайві на своїй землі.
Їхній інтерес простий і зрозумілий - заволодіти власністю і розпоряджатися нею, споглядаючи альпійські краєвиди. А який інтерес мільйонів українців? Наймитувати? Гнути спину на чужій землі за копійки? Це наш інтерес і наша мета?
Якщо нині українці не захистять своє право бути власниками землі, а для цього треба запровадити заборону на придбання землі юридичними особами, то завтра буде пізно. Земля відійде до рук кількох сімей, а «охоронні фірми» ламатимуть хребти усім невдоволеним. Україну чекає катастрофа."
АЛЬО ! Це не сусід позичений молоток повертає ! Це не повинен бути подарунок від баріна,це МУСИТЬ БУТИ виконання рішення суда ! Інакше-будуть правові наслідки вже для самої України !
І що за секретність ? Де заями МЗС ,ВМФ,МОУ ???
"Возвращение Россией захваченных в ноябре 2018-го двух украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яни Капу" произойдет не сегодня.
Передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма в ближайшие дни. На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли.
Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи.
Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования.
Возврат катеров для Путина - вынужденный шаг. После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение.
Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах.
Возвращение захваченных катеров - можно рассматривать как шаг навстречу Украины по отношению к РФ. Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате". Прежде всего Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен.
Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и разрешение ситуации с захватом катеров. Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки.
9 декабря на нормандской встрече ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб."
Если получится то браво президент
правильно ---- принимает присягу на верность. народу стране ----
мы его полностью он находится на содержании
потом пенсию на 15-- 17 раньше обычных граждан
за это он при необходимости стать на защиту родины
у нас получается наоборот чуть что добровольцы /пушечное мясо /
а войска на охрану ,,, элиты,,,
где-то все прогнило раньше за выполнения
устава -- звание отпуск теперь судовые разборки -странно