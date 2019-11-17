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 Політика України
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Все про:Укрексімбанк (9) Гриценко Олександр (1)

 Навіть за часів Єжова до "дітей ворогів народу" ставилися цивілізованіше, - адвокат про затримання голови "Укрексімбанку" Гриценка

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням Олександр Говорущак за дорученням старшого групи - відомого прокурора Костянтина Кулика спільно з оперативниками СБУ захопив керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка 16 листопада біля будинку, де він проживає з сім'єю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив захисник Гриценко Денис Галанський.

"На момент нападу Олександр Гриценко вів сина (11 років) на заняття у музичний гурток. На очах сина батька скрутили, надягли кайданки і кинули і мікроавтобус. Дитину, що була нажахана звірячим поводженням з батьком, кинули у під’їзді коло жінки консьєржа.

На момент викрадення у квартирі, де проживає Гриценко, дорослих членів сім’ї не було, перебував лише старший син 14 років з учителем музики. Мати дітей перебуває за кордоном з 13 листопада. Консьєрж привела дитину додому.

Гриценко тривалий час не знав нічого про долю і стан дитини.

В подальшому намагаючись приховати свої протиправні дії Говорущак О.М. склав дивний документ про те, що він начебто передав дітей Гриценка під подальший нагляд та опіку інспектору сектору ювенальної юстиції Новохатньому А.В.

При цьому з самого документа випливає, що діти перебувають у зачиненій квартирі з "дорослою людиною, яка представилася вчителем музики" та відмовилася відчинити двері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкіра Гриценка затримав прокурор Кулик, - адвокат

Отже, абсолютно очевидно, що дитину було покинуто напризволяще, а інспектор ювенальної юстиції, якщо і був на місці події, прибув значно пізніше аби "прикрити" бандитів і "прийняти дітей під нагляд і опіку," не бачивши їх у вічі.

Навіть у часи Єжова та Вишинського до "дітей ворогів народу" ставилися  цивілізованіше".

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160117
 
 
 Топ коментарі
 
потомки Ежова еще те отморозки, поэтому делают хуже чем их наставник.
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каким образом? Прочтите в методичке и еще, А прощенные долги Бени кому открывают дорогу?
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Так к власти пришли дети и потомки Ежова, пардон извиняюсь дети Авраама, хотя это одно и тоже самое.
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Это поколение юристов-членопианистов. Криминальный кодекс предусматривает только три возможности такого задержания:
- непосредственно на месте преступления
- при попытке скрыть следы преступления - одежду в крови и т.д.
- если лицо объявлено в розыск
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Що ти пиндякаеш,лизун поросенків-де ти був,як пітерки Міхо чоботами пинали? https://www.youtube.com/watch?v=P-i5LcDm_vs
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Теперь потомок чекистов маланец портнов руководит Украиной.
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Зебілам має сподобатись.
Вони ж хтіли сталіна. От вам...І
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при Ежове детей "врагов народа" сразу отправляли в детские дома...и это в лучшем случае...
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А что лучше? Оставить беспризорным МАЛОЛЕТНЕГО или отправить в приют??? На КОГО бросили ребенка??? Кто бы отвечал, если до приезда матери, с ребенком бы что то случилось???
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Дитячі будинки - то якщо пощастить. Загугліть "детский ГУЛАГ".
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Пардон, а хіба я виправдовую таке затримання?
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Желательно, что бы дети скотов получили к себе такое же отношение как и 11 ребенок. Пусть они потом пишут в форумах какие чувства они испытали. Если напишут,что понравилось. То нужно продолжать еще и еще. Может они поменяются?
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Пипец... Сплошные маразматики... Опыт показывает, что не поменяются... Когда прилетает бумеранг, никто так и не понимает ничего...
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Да нет ,товарищ Павел,это бумеранг обратно уже прилетел.Не ждали,другое дело
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Серьезно? Вас забрасывали в машину на глазах у вашего малолетнего ребенка??? Вы понимаете, что эта травма у ребенка на всю жизнь???
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Да,при Ежове детей арестованных Врагов Народа не оставляли в подъезде дома рядом с консьержкой.Их ждала другая участь. Еще бы колбасу по 2-20 вспомнил.
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Кто такая консьержка? В случае чего, она отвечает за МАЛОЛЕТНЕГО ребенка???
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Да срать на малолетних отпрысков. Они вырастут таким же ворьем как их папаша. Они уже знают что живут на ворованное. И что им через время отвечать перед сверстниками, у родителей которых их папаша воровал.
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Ник поменяй... Своих детей нет??? Полшестого??? Ну и ищи причину в себе....
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Випередили про нік. Не по-нашому це.

У нас, як писав поет, "жорстока й лагідна душа", так. Але жорстока сторона українського серця до такої людожерщини не доходить.
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Пример-Петро Порошенко,сын цеховика,расхитителя соц.собственности.Когда в 1985г. папаньку посадили за казнокрадство,сынку разрешили продолжить учебу в дипломатическом ВУЗе,а надо было как при Ежове.Вот теперь и маемо
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На агента Лолиту в кгб давно папочка с документами лежит- поэтому это чмо 10 000 добровольцев в тюрьму посадил и сделал Украину нищей опустив гривну в 3 раза- все как х ло приказал((((
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Приклад того, що зветься "взаимоисключающие параграфы". Нік З Україною в серці - а під ним огидна, кондова люмпен-пролетарщина. Не по-нашому це. Нема у нас в серці такого.
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Укради у страны миллиард- как барыга соевый приказал - и ходи с дитем всегда под ручку - тебя не арестуют ))))))))))))))))
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А Луценко собаку выгуливал когда за ним пришли,кто о ней подумал?Луцик почему пьет? Собаку жалко
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