EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  4813  106
Все про:безпілотник (423) Росія (20790) Рязань (1) розбиття (197)

 Новітній російський безпілотник "Оріон" упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню. ФОТОрепортаж

У Рязанській області Російської Федерації за 70 метрів від житлових будинків зазнав аварії безпілотний літальний апарат "Оріон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tjournal, за інформацією місцевих ЗМІ дрон впав поряд із житловими будинками, в місці, де часто гуляють місцеві жителі. У пресслужбі губернатора Рязанської області визнали, що "Оріон" гепнувся за 70 метрів від житлових будинків.

Він впав під час випробувального польоту до аеропорту Протасово. При цьому підкреслили, що постраждалих немає. Причини аварії поки не уточнюються. За даними ТАСС, проблеми у безпілотника почалися ще до посадки.

"Оріон" вважається першим російським БПЛА, повністю спроєктованим в РФ і побудованим тільки з російських комплектуючих. У серпні в Міноборони РФ відзвітували про початок його серійного виробництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новітній російський безпілотник Оріон упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню 01
Новітній російський безпілотник Оріон упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню 02
Новітній російський безпілотник Оріон упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню 03
Новітній російський безпілотник Оріон упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню 04
Новітній російський безпілотник Оріон упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400, - глава Департаменту оборонної промисловості Демір

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160116
 
   
 Топ коментарі
 
Неудачно рухнул...жертв и разрушений нет...а это очень и очень плохо...
 показати весь коментар
 
Тяжелее воздуха . Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 9849 Рождённый ползать , летать не может . Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 9849
 показати весь коментар
 
у них дети в камышах гуляют ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Импортозамещение пошло по непредсказуемой траектории.
 показати весь коментар
 
шкода що не впало це корито десь на сраних рязанських десантників,ото б ржака була би))
 показати весь коментар
 
Эка невидаль, очередной лаптелет чебурахнулся.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору